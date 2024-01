Pofon, ami elől elhajolnának a magyar cégek

Leginkább a kettős adóztatástól tart a megkérdezettek döntő többsége (84 százaléka) a nemzetközi adózásban bevezetett reformok következtében. Az infláció a szakemberek 71 százaléka, a magasabb kamatok pedig a kutatásban résztvevők több mint fele (51 százaléka) szerint hosszú távon befolyásolja majd a kapcsolt ügyletek árazást.

A szemünk előtt zajlik a nemzetközi adórendszer reformja, ami a hazai vállalatok életében is drasztikus változásokat hoz. Az amerikai-magyar adóegyezmény megszűnése és a globális minimum adó bevezetése mellett is számos új feladat hárul a cégekre, hiszen módosult a többek között a társasági adó és változtak a számviteli szabályok is