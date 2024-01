Így adózunk 2024-ben: egy helyen a fontos változások

Minimálbér

2023. december 1-jétől a minimálbér bruttó 266 800 forintra, a garantált bérminimum pedig bruttó 326 ezer forintra emelkedett. Mindez például azzal is jár, hogy 2024-től a kedvezőbb adózású csekély értékű ajándékok egyedi értéke 26 680 forintra emelkedett. Ugyanígy az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben a résztvevőknek adott ajándéktárgyra fordított kiadás kedvezményesen adózó összege is 66 700 forintra emelkedett.

Kedvező adózású juttatások

Bor és borászati termékek juttatása

2023. november 16-tól adómentes a közvetlenül a borászattól vásárolt, palackozott, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bor, borászati termék juttatása, amennyiben arra

reprezentációs és nem reprezentációs célú vendéglátás keretében,

üzleti ajándékként,

csekély értékű ajándékként kerül sor.

A borászati termékek juttatása után ilyen esetekben nem szükséges személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót fizetni.

Csekély értékű ajándék

Eddig évente egy alkalommal, a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó összegben lehetett a bértől kedvezőbb adózású egyes meghatározott juttatásként ajándékot adni. Újdonság, hogy 2024-ben már évi három alkalommal lehet ilyen juttatást adni.

Nyeremények adómentessége

A hagyományos számsorsjátékok (így például a lottó, hatoslottó, skandináv lottó, kenó) esetében a nyeremény 2024. január 1-jétől mentesül a személyi jövedelemadó alól.

Startup cégekben részesedés szerzés

Az induló vállalkozásokban (legfeljebb öt éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett mikro- és kisvállalkozás, amely még nem osztott nyereséget és nem egyesülés vagy szétválás útján jött létre) munkavállalók, vagy vezető tisztségviselők által ingyenesen, vagy kedvezményesen történő részesedésszerzés nem minősül bevételnek.

Bizalmi vagyonkezelés

A bizalmi vagyonkezelési jogviszony kapcsán tavaly bevezetett bemeneti adóztatást a 2024-es adóváltozások következtében kimeneti adóztatás váltja fel. Mindez azokban az esetekben érvényes, amikor a kezelt vagyon magánalapítványi vagyon induló tőkéjének értéke terhére történik bevétel juttatása a kedvezményezett részére, a bevétel tárgyául szolgáló vagyoni érték kiadása és az adott eszközvagyon-rendelő, alapító (csatlakozó) által történő vagyonkezelésbe és a magánalapítvány részére tulajdonba adása között még nem telt el öt év, továbbá a vagyon juttatáskor a juttatott vagyonelemeket felértékelték.

Kettős adóegyezmények

Az amerikai fél által felmondott kettős adóegyezmény 2024-től már nem alkalmazható, azonban több ezzel összefüggő módosítás került be a magyar adótörvényekbe. Változott a külföldön megfizetett adó beszámítására vonatkozó szabály, továbbá az egyéb jövedelemre vonatkozó szabályokat nem szükséges alkalmazni az OECD tagállamban székhellyel rendelkező személy által kibocsátott értékpapírból származó jövedelmekre, valamint az OECD tagállamban székhellyel rendelkező személy által fizetett kamatra. Ne feledjük, hogy a magyar-orosz kettős adóegyezményt is felfüggesztette az orosz fél a múlt év során.

Globális minimumadó

A 2024. január 1-jétől bevezetett új adónem bár nem érint jelentős számú céget, mégis jelentős változásokra számíthatnak az érintett szervezetek, emellett új büntetési tételekkel is meg kell ismerkedniük. A bejelentési kötelezettség elmulasztása, késedelmes teljesítése esetén 5 millió forint; a bevallási kötelezettség elmulasztása, késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése esetén pedig 10 millió forint a mulasztási bírság maximális mértéke.

Bejelentett részesedés

Az adózók egyszeri bejelentési lehetőséggel élhetnek a 2023. december 30-án bejelentett részesedésnek nem minősülő, de a bejelentéskor a bejelentett részesedés definíciójának teljesítő részesedésére. A bejelentés határideje a 2023. adóévre vonatkozó éves beszámoló határideje. A bejelentés megtétele esetén a független felek közötti piaci érték és a könyv szerinti érték közötti 2023. december 31-i pozitív különbözet 20 százaléka után 9 százalékos társasági adót kell fizetni. A különbözetet úgy kell meghatározni, mintha 2023. december 31-én független félnek történő nyereséges eladásra került volna sor. A tétellel kapcsolatosan csökkentés – például elhatárolt veszteség vagy adókedvezmény – nem érvényesíthető. A független piaci értéket könyvvizsgálónak vagy adekvát tudású szakértőnek szükséges igazolnia.

Társasági adózás

Nem vonható le a költség az olyan államokba kimenő jogdíj- és kamatfizetési műveletek esetében, amelyek szerepelnek a nem együttműködő országok és területek uniós jegyzékében, vagy amelyek nulla vagy alacsony adókulcsúnak minősülnek. A feltételeknek meg nem felelő kimenő jogdíj- és kamatfizetés nem vonható le a társasági adó alapjából, a számviteli költség, ráfordítás kettős nem adóztatással érintett összegével az adózás előtti eredményt meg kell növelni.

Továbbá nem teljesül a valós gazdasági, kereskedelmi előny fő célként akkor, ha a jogdíj- és kamatfizetésről az állapítható meg, hogy annak fő célja vagy egyik fő célja az adóelőny. Még akkor sem mentesülünk, ha fennáll valós gazdasági kereskedelmi előny is. A bizonyítás az adózót terheli az adóbevalláshoz kötött elkészítési határidővel

– tette hozzá Gyányi Tamás.

EÁfa

Az eÁfa rendszer 2024. január 1-jétől történő bevetése lehetővé teszi, hogy az eddigi hagyományos áfabevallás benyújtása mellett az adózók az eÁfa felületén is teljesíthessék bevallási kötelezettségüket. Itt lehetőségünk nyílik a bevallási tervezet jóváhagyására, kiegészítésére, módosítására – akár a NAV által összeállított adatokból, akár a gépi interfészes megoldással továbbított adatokból. A szabályozás értelmében az elsőként benyújtott bevallás minősül az adóalany bevallásának (több bevallás beadása esetén). Önellenőrzést ezután nyomtatványon vagy az elektronikus felületen is beadhatunk. Az eÁfa rendszerben a gépi interfész alkalmazást választó adózó tizenöt napig mentesül az ellenőrzés alól. Ez alatt az idő alatt a bevallásban szereplő hibák, eltérések javíthatóak. Az eÁfa rendszer elérhető az online számla rendszeréből is, de az alábbi, magyarul, angolul, és németül is elérhető honlapon keresztül is ügyfélkapus bejelentkezés után: https://eafa.nav.gov.hu

Jó hír, hogy a felület és a folyamatok megértését könnyen követhető bemutatók segítik.

Az eÁfa rendszerben baloldalt találjuk meg az egyes menüpontokat, ahol többek között megtekinthetjük az adózói profilt, beállításokat eszközölhetünk, de itt válaszhatjuk ki az adott időszaki bevallásokat is, valamint a bizonylatlistában megtalálhatóak a rendszerben meglévő más adatszolgáltatásokból, jellemzően az online számla rendszerből származó az adóhatóság által a tervezet előállításakor feltöltött bizonylatok. A bizonylatok adatai részletesen is megtekinthetőek, és ha elfogadjuk azokat, akkor egyenként beállítható, hogy az adott bizonylat felülvizsgált

– egészítette ki az adószakértő.

Ingatlanok, és építkezések

Az építési-szerelési szolgáltatás fordított áfás kezeléséhez szükséges nyilatkozat nyújtásának rendje is változik, életszerűbbé válik. 2024. január 1-jétől, ha a szolgáltatást nyújtó tevékenységéhez kapcsolódik az engedély, akkor ezentúl ő nyilatkozik a megrendelőnek erről.

Egyszerűbb adminisztrációt célzó lépések

Folytatólagos adóelőleg nyilatkozat

2024. január 1-től fontos adóalap-csökkentő kedvezmények akár folytatólagosan is igénybe vehetőek, nem szükséges minden évben új adóelőleg-nyilatkozatot leadni a munkáltatónak, rendszeres bevételt juttató kifizetőnek.

Az új lehetőség először a 2023. december 31. után tett adóelőleg-nyilatkozatoknál alkalmazható. Az adóelőleg-nyilatkozatokat legegyszerűbben az ONYA-ban lehet kitölteni.

Negyedéves kifizetői bevallás havi helyett

2024-től a kifizetőnek nem havonta, hanem a juttatás hónapját magában foglaló negyedév kötelezettségeként kell a közterheket megállapítania, illetve a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adó- és járulékterheket bevallania és megfizetnie. Tehát az eddigi havi időszak helyett abban a negyedévben szükséges bevallani és megfizetni majd a járulékokat, amelybe a juttatás hónapja beleesik.

Társadalombiztosítás

Az új szabály értelmében a harmadik állam állampolgárának Magyarországról történő kiküldetése esetében a tevékenység ellenértékeként a tárgyhónapban megszerzett jövedelem minősül járulékalapnak, és így a szociális hozzájárulási adó alapjának is. Azaz kizárólag ezen személyi kör vonatkozásában megszűnik a kiküldetés esetében alkalmazható kedvezményes járulékalap szabály, mely szerint a járulékalap az alapbér, de legalább a bruttó átlagkereset.

Gépjárműadó

Eddig két részletben kellett befizetni a gépjárműadót, mostantól fontos odafigyelnünk arra, hogy április 15-ig, egy összegben fizethető majd be a gépjárműadó.

Közművezetékek adója és reklámadó

A 2023-as őszi adócsomag 2024. január 1-jétől kiemelte a közművezetékek adójának hatálya alól a hírközlési vezetékeket, továbbá 2025. január 1-jétől hatályon kívül kerül a közművezetékek adójáról szóló törvény. A reklámadó tekintetében 2024. december 31-ig megmarad a jelenleg hatályos 0%-os adómérték.

Háztartási munka

A 2023-as őszi adócsomag értelmében megszűnik a háztartási alkalmazottakra vonatkozó 1000 forintos regisztrációs díjfizetési kötelezettség, de a bejelentési kötelezettség megmarad.

