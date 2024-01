Óriási növekedés: minden idők egyik legnagyobb nyereménye keresi gazdáját az ötös lottón

Egy hét alatt 900 millió forinttal nőtt az ötös lottó főnyereménye. A háttérben a törvényi változás állhat, amelynek értelmében az idei évtől kezdve adómentessé válik a lottónyeremény. A növekedés azt is jelenti, hogy aki most behúzza a telitalálatot, annak az egyik legnagyobb lottónyeremény üti a markát – sőt ha még pár hétig nem viszik el a főnyereményt, akkor minden idők legnagyobb lottónyereményét viheti el a későbbi nyertes.

Már az utóbbi hetekben is több alkalommal írtunk arról, hogy az év elejétől érvénybe lépő jogszabályi változások által adómentessé válik a lottónyeremény. Legutóbb a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) említette meg egy humoros karácsonyi videóban, amelyben az összes, az év elejétől életbe lépő adóváltozást megemlítették.

Az ötös lottó esetében már életbe is lépett a változás. Mindez abból látható, hogy a tavalyi év utolsó, 52. játékhetében a főnyeremény „még csak” 3,837 milliárd forint volt,

ezzel szemben az idei első játékhéten már 4,718 milliárd forint volt a főnyeremény.

Vagyis egy hét alatt 900 millió forint volt a különbség, ami irreálisan magasnak mondható: általában körülbelül 150-200 millióval szokott nőni a főnyeremény a következő héten, ha nincs telitalálat az ötös lottón. Egyértelmű, hogy a nyeremény azért nőtt meg most ennyire, mert eltörölték a 15 százalék személyi jövedelemadó kötelezettséget a lottónyeremény után (ezt az adót egyébként – mint korábbi cikkünkben írtuk – korábban nem a nyertesnek kellett befizetnie, hanem a Szerencsejáték Zrt. automatikusan levonta és befizette helyette – viszont a nyertes értelemszerűen ennyivel kevesebb pénzhez jutott hozzá).

Érdekesség, hogy eredetileg még a Szerencsejáték következő heti előrejelzésébe sem kalkulálták bele azt, hogy az adómentesség miatt ennyivel nő a főnyeremény: mint a honlapjukon is látható, eredetileg csak 4,024 milliárd forintra taksálták az első héten várható főnyereményt. Ebből is az látszik, hogy a nyeremény adómentessé tétele valóban szűk 700 millió forintnyi differenciát jelentett most.

Uszkay-Boiskó Sándor, a Szerencsejáték Zrt. stratégiai igazgatója a nyereményeket érintő adóváltozással kapcsolatban korábban azt mondta, hogy „a törvénymódosítás hatására minden számsorsjátéknál emelkednek a várható főnyeremények és az elérhető további nyeremények, ugyanakkor a növekedés az egyes nyerőosztályokat tekintve eltérő lehet. Míg a növekményt a Luxornál és az Eurojackpotnál egységesen osztottuk szét az egyes nyerőosztályok között, addig az Ötöslottó, a Hatoslottó és a Skandináv lottó esetében a legalsó és a legfelső nyereményosztályban lesz nagyobb eltérés, ott várhatóak majd kiugró, akár rekord magas nyeremények is. Emellett további előny a játékosok számára, hogy a változásnak köszönhetően mostantól a főnyeremény-halmozódás összege is gyorsabban fog emelkedni”.

Minden idők egyik legnagyobb lottónyereménye keresi a gazdáját, hamarosan rekord is lehet

A következő, 2. heti lottófőnyeremény értelemszerűen a fentinél is nagyobb, 4,9 milliárd forintos lesz, mivel az előző héten sem volt telitalálat.

Sőt valójában már tavaly tavasz óta nem vitte el senki az ötös lottót.

Legutóbb, 2023. április végén is nagyjából hasonló szintnél zsebelték be a telitalálatot: a szerencsés nyertes akkor 4,6 milliárd forintot nyert. Ez minden idők negyedik legnagyobb nyereménye volt.

A legnagyobb nyereményt 2020. március 28-án sorsolták ki: a szerencsés ikszelő akkor 6,4 milliárd forinttal lett gazdagabb. Amennyiben a tavaly tavasz óta tartó széria megmarad, és néhány hétig még nem viszik el a főnyereményt, akkor tényleg Magyarország legnagyobb lottónyereményéért szállhatnak versenybe a szerencsevadászok.