Erős üzenetet küldött Varga Mihály, ezt már mindenkinek értenie kell

„Az euró nem garancia semmire, és nem is aktuális kérdés, hiszen előbb a feltételeket kell újra teljesíteni. Bár érdemes mérlegelni a lehetőséget, most a legfontosabb, hogy tartós és stabil növekedési pályára álljon a magyar gazdaság” – mondta szombaton az iCon Intelligent Economy konferencián Sopronban Varga Mihály pénzügyminiszter, akitől lehetősége volt az Indexnek külön kérdezni. A tárcavezető lapunknak leszögezte, most józan mérlegelés kell a növekedéshez.