Elárulta a kormány, miért kell valójában Paks II.

Lantos Csaba az új kiskunhalasi naperőmű átadásán azt mondta, a pandémia és az utána bekövetkezett háború bebizonyította, hogy az energiaszuverenitásnak nagy értéke van. A közelmúltban éppen ezért „óriási beruházások” valósultak meg annak érdekében, hogy nagyobb energiaszuverenitásra tegyen szert az ország – tette hozzá a miniszter.

Elmondta, jelenleg 5600 megawattnyi naperőmű van Magyarországon, tavaly ebből 1600 megawattnyi új erőmű létesült.

Hozzátette, a 2030-as éves energiaszükséglet felét a Paks I. és a Paks II. erőművek termelik, és ezek mellett a naperőművekre kell alapozni. Lantos Csaba szerint a kormány azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra kétszázezer háztartási napelem települjön, majd hozzátette, ez már most teljesült, a kitűzött időpontig a háromszázezret is eléri ez a szám. Megemlítette a Napenergia Plusz Programot is: már csaknem 24 ezer háztartás pályázott a támogatásra.

A fejlesztés mellett fontos az energia tárolása is, ennek egyik módja az akkumulátorokban való tárolás – hívta fel a figyelmet a miniszter, majd ismertette, az autóipar mellett Magyarország „akkumulátorgyártó nagyhatalom is lesz”, és aki képes akkumulátort gyártani, az képes lesz arra is, hogy a naperőművek mellé is tegyen akkumulátorokat.

Épülnek még naperőművek

Lantos Csaba azt is kiemelte, hogy épülnek még naperőművek, de emellett az elkövetkező évek támogatáspolitikájában lényeges rész lesz az energiatárolásra vonatkozó beruházás is. A kormány határozottan a zöld-, fenntartható energia fejlesztésének és tárolásának irányába szeretne elmozdulni.

Az új, 48 megawatt teljesítményű naperőmű 23 milliárd forintból épült meg, amit teljes mértékben a beruházó Phlegon Csoport fedezett. A villamosenergia-termelő az előzetes számítások szerint több mint 34 ezer háztartás éves áramszükségletét lesz képes fedezni.

Az erőmű átlagosan 2400 napsütéses óraszámmal számolva évente 85,5 gigawattóra (GWh) villamos energiát termel, ezzel 22,9 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátása kerülhető el.

A naperőmű kihasználtságát ideális elhelyezkedése is segíti, hiszen a Kiskunság déli részén a napsütéses órák száma 10 százalékkal magasabb az északi és nyugati tájainkon mért átlagnál. A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Phlegon Csoport 2022-es nettó árbevétele 5,75 milliárd forint volt, egy évvel korábban pedig 2,9 milliárd forint. A társaság 2022-es adózott eredménye 271,5 millió forint volt, míg 2021-ben 335,2 millió forint nyereséggel zárt – összegezte az MTI.