Erre kevesen számítottak: lehullott a lepel a nyaralási szokásainkról

Megérkeztek a tavalyi évet záró turisztikai szálláshelyek forgalmával kapcsolatos adatok. Ennek értelmében a turisztikai szálláshelyeken 2,5 százalékkal több, közel 41 millió vendégéjszakát regisztráltak.

A belföldi vendégek 5,1 százalékkal kevesebb, a külföldiek 12 százalékkal több (21,4 millió, illetve 19,5 millió) vendégéjszakát töltöttek el a turisztikai szálláshelyeken.

Amennyiben csak a decemberi hónapot vizsgáljuk, úgy az alábbi kép rajzolódik ki: a vendégek száma összességében 16, a vendégéjszakáké 13 százalékkal nőtt a turisztikai szálláshelyeken. A vendégéjszakák 73 százalékát a kereskedelmi szálláshelyek adták, ahol a forgalom 11 százalékkal volt nagyobb az előző évinél. A magán- és egyéb szálláshelyeken 19 százalékkal több vendégéjszakát regisztráltak, mint egy évvel korábban.

Egyre több a belföldi vendég

A belföldi vendégek száma 11, a vendégéjszakáké 8,3 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest. A vendégek száma 534 ezer, az eltöltött vendégéjszakáké 1,2 millió volt a turisztikai szálláshelyeken; ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 417 ezer vendéget és 919 ezer vendégéjszakát regisztráltak.

Utóbbiak 80 százalékát szállodákban töltötték el, ahol a vendégéjszakák száma 14 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál.

A magán- és egyéb szálláshelyeken eltöltött belföldivendég-éjszakák száma 7 százalékkal nőtt 2022 decemberéhez mérten. A két legnépszerűbb turisztikai térségben, a Balaton és a Mátra–Bükk turisztikai szálláshelyein a belföldivendég-éjszakák 20, valamint 12 százalékát regisztrálták, Budapest részesedése 16 százalék volt – fogalmazott a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A külföldi vendégek száma 22, a vendégéjszakáké 17 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 579 ezer vendég 1,5 millió vendégéjszakát töltött el, amelyek közül 426 ezer vendéget és 1,0 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak.

Utóbbiak 85 százalékát szállodákban töltötték el, ahol a vendégéjszakák száma 14 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

A magán- és egyéb szálláshelyeken eltöltött külföldivendég-éjszakák száma 28 százalékkal bővült 2022 decemberéhez mérten. A külföldivendég-éjszakák 76 százalékát Budapest turisztikai szálláshelyein regisztrálták, a legnépszerűbb turisztikai térségek pedig a Balaton, Debrecen és térsége, valamint Bük–Sárvár voltak, 3,2, illetve 3,1 és 3 százalékos részesedéssel.

Decemberben összesen 19 380 turisztikai szálláshely, ezen belül 2125 kereskedelmi, illetve 17 255 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 893 szálloda és 925 panzió volt nyitva december egy részében vagy egészében.

A kereskedelmi szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 50,5 milliárd forint volt, ez folyó áron 15 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál. Széchenyi Pihenőkártyával folyó áron 17 százalékkal többet, 2,4 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a kereskedelmi szálláshelyeken az előző év azonos hónapjához viszonyítva – zárta a KSH az adatok összegzését.

Nagy ugrás előtt áll a magyar turizmus

Magyarország turizmusa tavaly túlszárnyalta a 2022-es év számait, sőt helyenként a 2019-es rekordévet is, idén pedig ennél is jobb eredményekre számíthatunk – jelezte korábban az Indexnek Guller Zoltán. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) igazgatósági elnöke lapunknak arra is rámutatott, számos külső tényező húzza vissza a hazai turizmus eredményét, amelyen nagyot dobna a globális légi forgalom visszaépülése.

Tavaly nemcsak a 2022-es év eredményeit szárnyalta túl a turizmus, hanem elérte, sőt olykor meg is haladta a 2019-es rekordévi számokat is

– hangzott el az előzetes adatok alapján tartott évértékelő sajtótájékoztatón csütörtökön. Guller Zoltán, az MTÜ igazgatósági elnöke megjegyezte, hogy most az előzetes gyorsjelentést ismerteti, amelynek számainál jobb eredményeket várhatunk a végleges adatközlésnél, ugyanis számos kis szállásadó adatai még nem érkeztek meg.

TAVALY KÖZEL 16 MILLIÓ TURISTA TÖBB MINT 41 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKÁT TÖLTÖTT HAZÁNKBAN, A SZÁLLÁSHELYEK ÉS A VENDÉGLÁTÁS BEVÉTELEI PEDIG KÉT SZÁMJEGYŰ, INFLÁCIÓ FELETTI MÉRTÉKBEN NÖVEKEDTEK

– ismertette az elnök, hozzátéve, hogy a Turisztikai Világszervezet napokban kiadott legfrissebb jelentése szerint Magyarországon a globális átlagnál magasabb a visszaépülés üteme, ami támogatja a gazdasági növekedés helyreállítását is.