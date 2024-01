Úgy tűnik, végleg búcsút inthetünk a magas inflációnak

Megérkeztek a tavalyi évre vonatkozó ipari termelői árak összesített adatai. 2023-ban az előző évhez képest az ipari termelői árak összességében 7,8 százalékkal magasabbak voltak.

Az ipar belföldi értékesítési árai az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban 31,7, a beruházási javakat gyártókban 7,5, a fogyasztási cikkeket gyártókban 17,4 százalékkal emelkedtek.

Az is kiderült, hogy tavaly decemberben az előző év azonos időszakához képest a belföldi értékesítés árai átlagosan 3,6 százalékkal alacsonyabbak voltak, ezen belül a 65 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 3,1, a 30 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 5,6 százalékos volt a csökkenés.

Az ágazatok csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 6,2 százalékkal alacsonyabbak voltak, a beruházási javakat gyártókban 4,4, a fogyasztási cikkeket gyártókban 1 százalékkal nőttek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak 8,9 százalékkal csökkentek, ezen belül a 90 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 3,2, a 9,8 százalékos súlyú energiaiparban 50,6 százalékkal voltak alacsonyabbak az árak.

„Az infláció szempontjából 2023 decemberében is kedvezően alakultak az ipari termelői árak” – értékelte az adatokat Molnár Dániel, a Makronóm Intézet elemzője.

Hasonlóan a fogyasztói árakhoz, az éves emelkedésben is elsősorban a tavalyról áthúzódó hatások, az energiaárak elszabadulása játszott szerepet. A termelői árak éven belüli alakulását itt is inkább a decemberi éves változás tükrözi.

Az árcsökkenés decemberben is elsősorban az energiaiparhoz köthető, itt havi alapon 2,7, míg éves alapon 23,6 százalékos mérséklődés következett be, utóbbiban a tavalyinál érdemben alacsonyabb világpiaci energiaárak játszottak szerepet. Az energiaárak alakulása pedig fokozatosan begyűrűzik a többi ágazatba is, így tehát a tavalyi év utolsó hónapjában már a feldolgozóipari termelői árak is érdemi, 3,2 százalékos csökkenést mutattak éves alapon