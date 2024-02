Óriási bejelentést tett a 4iG, tenger alatti kábelt építenek

A hivatalos program keretében Nagy Márton és Amr Talaat miniszterek jelenlétében aláírásra került a 4iG és a Telecom Egypt közötti nyilatkozat. A közös szándék arra irányul, hogy megalapozza egy Európát Egyiptommal összekötő telekommunikációs korridor létrehozását és egy ezt koordináló vegyesvállalat megalapítását. A két vállalat által építendő,

interkontinentális távközlési kábelrendszer kialakítása egyfajta nagy kapacitású adatsztrádaként a Földközi-tenger alatt teremthet kapcsolatot a kontinensek között.

Fontos azt is kiemelni: a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok lassan 100 évre tekintenek vissza, miközben a gazdasági együttműködés elmélyítése és kiszélesítése közös szándék, ezért az egyeztetések a jövőben is folyamatosak maradnak.

A Telecom Egypt jelenleg az 50 legeredményesebb egyiptomi vállalat listáján a 3. helyet foglalja el, a társaság vezetékes előfizetői bázisa meghaladja a 9 milliót. A vállalat jelenleg a háztartások 90 százalékát éri el a cég üvegszálas internet-infrastruktúráján keresztül, 2021-ben pedig üzembe helyezték az ország első adatközpontját.

Illik a magyar stratégiába

Jászai Gellért, a 4iG elnöke a bejelentéssel kapcsolatban leszögezte, hogy egy 165 éves múltra visszatekintő egyiptomi vállalattal, a Telecom Egypt írják alá a tenger alatti kábelberuházást. Az Európa-felé létrejövő adatkapu számos kelet- és közép-európai országnak segítségül lesz, ráadásul a gerincvezeték bővíthető lesz. Majd kiemelte:

Ez a projekt nem csupán üzleti lehetőséget nyújt, hanem hozzájárul a nemzetközi digitális kapcsolatok erősítéséhez is.

A szándéknyilatkozat jelentős mérföldkő a 4iG számára is, mert ez a partnerség belépést jelenthet egy új és stratégiailag fontos üzleti területre, az interkontinentális vezetékes hálózatok piacára, miközben tovább erősíti regionális jelenlétét azzal, hogy Albániában új adatkaput hoz létre, a nemzetközi optikai tranzitútvonalak bővítése pedig további együttműködési lehetőségeket teremt a régió országaival.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter arra emlékeztetett, hogy a diplomáciai kapcsolatok Egyiptommal 100 évesek, ami a kölcsönös tiszteleten alapul.

Nincs versenyképes telekommunikáció nélkül versenyképes gazdaság

– szögezte le, majd a tárca hozzátette, ez a szektor egy kitörési pont. Nagy Márton az aláírási ceremónián emlékeztetett: a kormány célja, hogy 2030-ra Magyarország az Európai Unió tíz digitálisan legfejlettebb országa közé tartozzon, ezért írt alá együttműködési megállapodást 2023 novemberében a 4iG csoporttal.

A 4iG vállalta, hogy 2028-ig 150 milliárd forint értékű mobil- és vezetékes hálózati beruházásokat valósít meg az országban.

A miniszter hozzátette, elengedhetetlen az olyan magyar nagyvállalatok létrejötte, amelyek – hasonlóan a 4iG csoporthoz – képesek a legmodernebb technológiákat bevonzani az országba, azokat továbbfejlesztve nemzetközi szinten is versenyképes termékeket, szolgáltatásokat előállítani. Emellett nemzetgazdasági szempontból kiemelt cél a hazai vállalkozások kifektetéseinek fokozása, amiben a 4iG is jelentős szereppel bír, így a most aláírt egyiptomi együttműködési megállapodás is újabb mérföldkőként illeszkedik a kormány kifektetési stratégiájába.

Nagy Márton négy pontban emlékeztetett arra, hogy miért fontos a 4iG mostani megállapodása:

nemzetközi térben is versenyképes vállalkozás a 4iG, és a kormány számára fontos a nemzeti bajnokok kiemelése. Az adatkábel-beruházás találkozási pont, illetve komoly gazdasági potenciál kelet–nyugat, valamint észak–dél között. Nagy Márton kiemelte: a „miniszterelnök keleti nyitása sikeres” – összegezte. Magas hozzáadott érték az IT-szektorban – a tárcavezető szerint nem is lehet kérdés. Beruházás- és kifektetésalapú gazdaság, ebben Európa-bajnok Magyarország.

„Ez a négy pillér tökéletesen illeszkedik a magyar stratégiához” – mondta Nagy Márton, majd azt is kiemelte, a fejlődéshez elengedhetetlen, hogy a magyar gazdaság szereplői is képesek legyenek a tőkéjüket országon kívül is befektetni, ezzel is bővítve piacukat, versenyállóságukat – végeredményben pedig az ország teljesítményét javítva ezzel. Pontosan az ilyen beruházások megvalósítása okán támogatja a magyar kormány a 4iG-t.