Nagy Márton: Az utolsó negyedévben kisebb megtorpanást látunk

Tavaly a harmadik negyedévben már GDP-növekedést tudott elkönyvelni az ország, most a negyedik negyedévre megtorpanást látunk, ám a szolgáltatási szektor folyamatosan javul, ahogy a bizalmi indikátorok is – válaszolta az Index kérdéseire Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, aki azt is aláhúzta, hogy a kormányzati hitelprogramok 2,3 százalékkal emelték a tavalyi GDP-adatokat.