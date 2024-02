Óriási béremelést jelentett be az egyik kereskedelmi vállalat

Áprilistól magasabb bért és jelentős dolgozói kedvezményt kapnak a PENNY munkavállalói. A vállalat hosszú távú stratégiában gondolkodik, komplex juttatási csomagot dolgozott ki, amelynek elemei az alábbiak:

OTP SZÉP-kártya,

iskolakezdési támogatás,

teljesítménybónusz,

munkába járás költségtérítése,

vásárlási utalvány húsvétra és karácsonyra,

valamint egy ajánlási program.

A juttatási csomag fejlesztésének legfontosabb elemeként az alapbérek idén átlagosan 10 százalékkal emelkednek. Az elmúlt évek előkészítő munkálatainak eredményeként az idei évtől vásárlási kedvezményt is biztosítanak a PENNY több mint ötezer munkavállalója – akik közül négyezren tevékenykednek a logisztika és értékesítés területén – számára.

Bérfejlesztés négymilliárd forintból

A pluszjuttatás az értékesítési hálózat és a logisztika területén legnagyobb számban foglalkoztatott kollégák alapbérére vetítetten további, akár 2-4 százalék jövedelemnövekedést jelenthet.

Idén közel 4 milliárd forintot fordítunk bérfejlesztésre, és a tavalyi évben végrehajtott 17 százalékos emeléssel együtt összesen 27 százalékos jövedelemnövekedést értünk el. Mostani juttatási csomagunk a hazai piaci viszonyokhoz mérten kiemelkedő, bízunk benne, hogy munkatársaink továbbra is érzik, fontosak a vállalat számára

– mondta Kazatsay Eszter, a PENNY magyarországi kommunikációs vezetője.

Dobogós helyen végzett a PENNY a legjobb magyar munkahelyek rangsorában

Az év első felében végrehajtott, valamint a tavalyi 17 százalékos bérfejlesztés, illetve a hatvanezer forint értékű egyszeri SZÉP-kártya-juttatás is azt támasztja alá, hogy a cég hosszú távon számol a munkavállalókkal, és kedvező feltételeket teremtve biztosít kiszámítható és stabil megélhetést.

A legjobb magyar munkahelyek rangsorát összefoglaló Top Employers Hungary 2024-es listáján a kiskereskedelmi szektorban dobogós helyen végzett a PENNY.

Az idei rangsor a portálon regisztrált 850 vállalat korábbi és jelenlegi alkalmazottainak 2023 januárja és decembere között adott véleményén alapul.

Az összesített pontszám több mint kétharmada (70 százaléka) általános értékelés, a fennmaradó 30 százalék öt különböző szempont (bérezés és juttatások, fejlődési lehetőségek, munka és magánélet egyensúlya, menedzsment, vállalati kultúra és értékek) pontszámából tevődik össze.

Megújult üzletek, mindig friss kínálat

A PENNY hosszú távú stratégiájának részeként megújította több mint 230 üzletét, amiből a vásárlók és a dolgozók is profitálnak. Az egészséges életmódra is nagy hangsúlyt fektet a kereskedelmi lánc, a zöldség-gyümölcs kínálatot az üzletek bejáratának közvetlen közelében lehet megtalálni, a szezonális áruk széles választéka fellelhető a polcokon. Választékukban megtalálható cukor-, laktóz- és gluténmentes termék is. A non-food termékeket külön szigeten helyezték el, így az akciós újságban található árukat is könnyebb megtalálni. Új üvegajtókat is felszereltek az üzletekben, amik által 8-10 százalék villamos energiát, valamint 20 százalék fűtési energiát spórol meg a vállalat.

A cikk az Index és a PENNY tartalmi együttműködésének keretében valósult meg.

(Borítókép: PENNY)