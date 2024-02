Tíz éve nem láttunk ilyet a gyógyszeriparban

A kiszámíthatatlan makrogazdasági környezet, a háborús konfliktusok, az energiaválság és a bankhitelek drágulása miatt visszaesett a fúziók és felvásárlások (M&A) száma – jelezték az Allen & Overy budapesti irodájának szakértői. Mindhárom nagy piac – az Egyesült Államok, Európa és Ázsia csendes-óceáni térsége – jelentősen zsugorodott 2023-ban 2022-höz képest.

Az ügyvédi iroda felmérése szerint Magyarország követte a közép-kelet-európai M&A-piac általános csökkenő tendenciáját, azonban a magyar állam részvételével zajló lendületes vásárlások időről időre ellensúlyozzák ezt a trendet.

Magyarország továbbra is vonzó a befektetőknek

Az Allen and Overy szerint Magyarország továbbra is erős piac a nagy alkalmi tranzakciók számára. Ezt jól mutatja a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. 2023 januárjában lezárult felvásárlása egy magyar befektetői csoport által 1,783 milliárd dollárért. Ugyanakkor a szakértők rávilágítottak, hogy jelenleg kevésbé nyújt tartós vagy kiszámítható teljesítményt más közép-kelet-európai piacokhoz képest.

Az M&A-aktivitás visszaesését ellensúlyozzák az állami részvétellel történő ügyletek, például a Budapest Airport tervezett megvásárlása, valamint az Erste Bankban és az Alfa Biztosítóban meglévő részesedések értékesítése

– hangsúlyozta Sahin-Tóth Balázs, hozzátéve, hogy 2023 decemberében zártak egy tranzakciót, amely során ügyfelük, a CMC értékesített naperőműveket az MVM részére. „Ez a tranzakció is jól mutatja, hogy általánosságban nagy az érdeklődés a megújuló energiaforrások iránt” – erre Bán Judit, az Allen & Overy Budapest ügyvédje világított rá.

Hasít a mesterséges intelligencia és a gyógyszeripar

A mesterséges intelligencia növekvő vonzereje miatt a vállalatok és a pénzügyi befektetők élénk érdeklődést mutattak az információs technológiák és a mesterséges intelligencia iránt. Az egészségügyi és gyógyszeriparban is növekvő M&A-aktivitás várható 2024-ben, tekintettel arra, hogy olyan gyógyszerek szabadalmi védettsége szűnik meg ebben az évben, amelyek mintegy 200 milliárd dollár forgalmat generálnak. Erre az elmúlt tíz évben nem volt példa – jelezték a szakértők.

Ez a fejlemény Magyarországnak és például a Richternek kifejezetten jó hír, mivel számos generikus készítmény található a termékei között

– mondta az Indexnek Sahin-Tóth Balázs. Rácz Dániel, a vállalat ügyvédje az M&A-piaci aktivitással kapcsolatban elmondta, hogy három átfogó tényező jellemezte:

a dekarbonizáció,

a digitalizáció

és a deglobalizáció.

A szakértő szerint várható, hogy ezek maradnak a meghatározó trendek 2024-ben is. Az Allen & Overy 2023-as globális M&A Insights jelentése szerint 2023-ban világszerte tovább csökkent az aktivitás: a globális M&A-tranzakciók összértéke a 2021-es rekordmagas, csaknem 5580 milliárd dollárról, illetve a 2022-es, valamivel több mint 3420 milliárd dollárról tavaly mintegy 2650 milliárd dollárra esett vissza.

Összességében véve még mindig csökkenést tapasztalunk a 2021-es rekordértékekhez képest, de már mutatkoznak a potenciális élénkülés jelei

– jelezte Sahin-Tóth Balázs. Hozzátette, hogy aktivitás szempontjából 2023 második negyedéve volt az elmúlt 12 hónap legerősebb negyedéve, és októberben volt a legmagasabb az M&A-ügyletek összértéke 2022 májusa óta. A fellendülést valószínűleg a csökkenő inflációs nyomás is támogatni fogja. A pénzügyi és magántőke-befektetők várhatóan alkalmazkodnak az új piaci körülményekhez, a tőkeáttételes finanszírozásra új forrásokat lesznek képesek bevonni, és növelik aktivitásukat 2024-ben, mert növekszik a nyomás rajtuk, hogy eszközöket értékesítsenek, és kifizessék befektetőiket.

Növekvő geopolitikai feszültségek, szigorodó szabályozás

A jelentés arra is rámutat, hogy a globális piaci viszonyok mellett a szigorodó szabályozás is meghatározza az ügyletstrukturálási szempontokat. Az elmúlt évek geopolitikai feszültségei felerősítették a nemzetbiztonsági aggályokat és a hazai reziliencia fontosságát, ami miatt a világ számos részén folytatódik a külföldi befektetéseket szabályozó rendszerek elterjedése és megerősödése. Ma már a globális ügyletek negyedénél szükség van egy vagy több országban a külföldinek minősülő befektetés engedélyeztetésére. Ez az arány a közép-kelet-európai régióban is magas, ahol az általunk lebonyolított nagyobb ügyleteknél is a legtöbb esetben szükség van a külföldi befektetések engedélyeztetésére, ami sokszor kihívást jelent.

Magyarországon nem könnyű feladat elmagyarázni a külföldi befektetőknek, hogy miért van a külföldi befektetésekre két párhuzamos szabályozási rendszerünk. A naperőműveket üzemeltető társaságokat érintő állami elővásárlási jog közelmúltbeli bevezetése szintén sok kérdést vet fel

– világított rá Kőmíves Attila, a cég vezető ügyvédje és versenyjogi szakértője. Eközben a versenyjogi hatóságok is egyre alaposabb vizsgálatnak vetik alá azokat az ügyleteket, amelyekre korábban nem fordítottak volna különösebb figyelmet. 2023-ban a Gazdasági Versenyhivatal két olyan fúziót vizsgált, amelyek nem érték el a kötelező bejelentési küszöbszámokat.

