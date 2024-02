Nagy Márton keményen szembesítette Európát az igazi veszélyekkel

Az európai fejlesztési bankoknak abban kell segítséget nyújtaniuk, hogy ne leépüljön, hanem újjáépüljön az EU ipara – hangoztatta Luxemburgban a nemzetgazdasági miniszter, aki kiemelte azt is, hogy miközben az Egyesült Államok és Kína jelentős költségvetési forrásokat fordít a saját iparának támogatására, addig az EU ebben lemaradt, amellyel veszélyezteti a globális gazdaságban betöltött pozícióját.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter részt vett az Európai Beruházási Bank (EIB) éves fórumán Luxemburgban – tájékoztatott erről a szaktárca. A fórum keretében megbeszélést folytatott vele, és egyben személyesen is gratulált a bank nemrég kinevezett elnökének, Nadia Calvinónak. A találkozón a tárcavezető üdvözölte a bank tavalyi magyarországi aktivitását, hiszen

a Beruházási Bank közel 675 millió eurónyi hitelt nyújtott, amely az elmúlt évek egyik legmagasabb folyósított összegét jelenti.

Nagy Márton hangsúlyozta, hogy az EIB-nek még nagyobb szerepet kell vállalnia a zöldenergia-beruházások, az infrastruktúra-fejlesztés és a kkv-finanszírozás területén.

Kormányzati cél, hogy ezen prioritások mentén az EIB aktivitása Magyarországon éves szinten elérje az 1 milliárd eurót. Hozzátette, Magyarország gazdasági találkozási pontot jelent a nyugati és keleti tőke, illetve technológia számára, így hazánk egyaránt támaszkodni kíván a nyugati (CEB, EIB és EBRD) és a keleti fejlesztési bankokra (AIIB, CDB).

A közleményben arra is kitértek, hogy a nemzetgazdasági miniszter részt vett a fórum keretében megrendezett kerekasztal-beszélgetésen is, ahol kifejtette, hogy az Európai Unió versenyképességének javítása kritikus fontosságú. Majd kiemelte, hogy

Miközben Amerika és Kína jelentős költségvetési forrásokat fordít iparának támogatására, addig az EU ebben lemaradt, amellyel veszélyezteti a globális gazdaságban betöltött pozícióját.

Majd Nagy Márton felhívta a figyelmet, az új gazdasági kormányzás, ami visszatérést jelent a nagyon szigorú maastrichti fiskális szabályokhoz, olyan alapvető béklyót tesz az európai gazdaságokra, ami miatt a gazdaságfejlesztési források kerete limitált és erősen korlátozott.

Ez alapvető versenyképességi problémát jelent, amelynek feloldása szükségszerű annak érdekében, hogy az Európai Unió felvehesse a versenyt mind Amerikával, mind Ázsiával szemben – írták közleményükben.

Az új iparágak felé kell koncentrálni

Nagy Márton mindemellett rávilágított, hogy az Európai Uniónak megfelelő válaszokat szükséges kialakítania az amerikai IRA (Inflation Reduction Act) vonatkozásában is. A tárcavezető összegzésképp megállapította, hogy a versenyképességet segítő lépések következtében a Net Zero Industry Actnek is célzottabbnak kell lennie, és több forrást szükséges biztosítania a stratégiai célok elérése érdekében,

miközben meg kell erősíteni az európai, és benne a magyar KKV-szektort.

Ebbe az is beletartozik, hogy tükörszerű válaszlépéseket kell adni az Egyesült Államokban elindult állami támogatási programokra, azaz ugyanazt és ugyanolyan mértékben kell az uniónak is támogatnia, mint a tengerentúlon.

A támogatásokat az új iparágak felé kell koncentrálni, mint az elektromos autózás, a mesterséges intelligencia vagy az informatika. Fontos, hogy az EU-ban ne leépüljön, hanem újjáépüljön az ipar – mondta a miniszter a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint.