Megizzasztja a Magyar Államkincstár új informatikai felülete a könyvelőket és a bérszámfejtőket

A táppénz, csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj ügyintézését a Magyar Államkincstár új, online felületén végzik a dolgozók. Az oldal használói azt mondták a csatornának, hogy „próbára teszi a türelmüket” – írja az RTL Híradó.

A könyvelőiroda dolgozói szerint pedig a korábbi, ötperces ügyintézés most egy óráig tart. A közösségi médiában többen posztoltak arról, hogy a rendszer bevezetése óta késnek a kifizetések is. Van, akinek a táppénze egy hónapot csúszott, ezt egy, a Híradónak nyilatkozó bérszámfejtő is megerősítette. Volt olyan anyuka, aki elmondása szerint a csed igénylését december 12-én küldte be, de csak január végén érkezett meg számára az összeg.

A Magyar Államkincstár 14,7 milliárd forintos uniós támogatást költött az informatikai rendszereinek felújítására. Ebből készült a felület is, ami a Minősített Könyvelők Egyesülete szerint „kőkorszaki állapotokat” hozott.

Az elnök azt mondja, az államkincstár munkatársai egy egyeztetésen megoldást ígértek a problémára az első negyedév végére. A fejlesztésbe a kincstár dolgozóit is bevonták.

Nagyon bizakodó vagyok, hogy a most még gyerekbetegségekkel küzdő és nagyon nehézkesen kezelhető rendszer kis időn belül változni fog

– mondta Harkai István.

Az államkincstár egyelőre nem határozta meg, hogy mikorra várható a probléma megoldása. Azt írták az RTL-nek, hogy a Magyar Államkincstár informatikai rendszerei megbízhatóan működnek, továbbá hogy mindenki megkapja a neki járó táppénzt és egyéb juttatásokat.