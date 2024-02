Drasztikus áraemelkedés jöhet a fürdőbelépőknél

Januárban a víz- és csatornadíjak is jelentősen megemelkedtek, így a fürdőknek akár több tízmilliós plusz költséggel is számolniuk kell. Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára szerint hamarosan akár 10-15 százalékos drágulás is várható a belépőjegyeknél.