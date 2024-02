Szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4 forinttal emelkedik, ugyanakkor a gázolaj beszerzési ára nem változik a hét első felében. Így a kiskereskedelmi árak átlagosan az alábbiak szerint alakulhatnak szerdától:

a 95-ös benzinért 618,

míg a gázolajért literenként 661 forintot kell fizetni.

A nemzetközi helyzet miatt az elmúlt időszakban drágult az olaj ára. „Az aktuális világpolitikai események közül mindenképpen érdemes kiemelni a közel-keleti konfliktusokat” – értékelte a napokban a helyzetet az Indexnek Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára.

Miután Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök elutasította a Hamász tűzszüneti javaslatát, újra emelkedni kezdtek a kőolajárak, a déli határváros, Rafah bombázása és a gázai övezetet érintő légicsapások pedig tovább erősítették ezt a tendenciát. Nem kedvez az autósoknak az sem, hogy az Egyesült Államokban működő finomítók nagyszabású karbantartási munkálatai és nem tervezett leállásai szűkítik a termékpiacokat

– tette hozzá.

A főtitkár arra is rámutatott, hogy az Egyesült Államok mellett Európában is elindultak a tervezett finomítói leállások, és az idei évben a régiónkban is számos olyan karbantartási munka lesz, amely hatással lehet a feldolgozási volumenre és az üzemanyagárakra is.

„Ha nem tudnak eleget termelni a finomítók, és kevesebb termék kerül ki a piacra, az mindig jelentősen felfalhatja az árakat” – mondta Grád Ottó.

A Makronóm Intézet vezető elemzője korábban jelezte lapunknak, „a megnövekedett geopolitikai kockázatok miatt az elkövetkező hónapokban magasabb árakra számíthatunk, vagyis a Brent típusú olaj hordónkénti ára tartósan 80 dollár fölé emelkedhet”. Ez valóra is vált, egy kisebb korrekciót követően már napok óta a prognosztizált érték felett kereskednek az olajjal.

Nagy Márton belebegtette a beavatkozást

„A hazai üzemanyagáraknak továbbra is a régiós középmezőnyben kell maradniuk” – hangsúlyozta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Magyar Ásványolaj Szövetséggel és a Mollal történő tárgyaláson az elmúlt hetekben. A tárcavezető arra kérte akkor az üzemanyag-forgalmazókat, hogy törekedjenek korábbi vállalásuk betartására, azaz a regionális szinten is versenyképes árszínvonalú üzemanyagok biztosítására. A miniszter kijelentette,

a benzinárak tekintetében lát esélyt az árak kiigazítására, a gázolaj esetében azonban nem azonosítható ilyen lehetőség.

Nagy Márton akkor azt is kiemelte, a megfizethető üzemanyag közös érdek, amely a családok védelme mellett hozzájárul a fogyasztás helyreállításához, a 4 százalékos gazdasági növekedés eléréséhez.

Az Index a hétfőn bejelentett drágulással kapcsolatban kérdésekkel fordult a Nemzetgazdasági Minisztérium felé. A kérdéseink arra irányultak, hogy mikor és milyen lépés várható a kormánytól a folyamatosan emelkedő üzemanyagárak miatt.