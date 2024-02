Új irodaház épül a Svábhegyen

A bejelentés előzménye, hogy a BDPST Capital Zrt. megvásárolta a Montmartinus Ingatlanfejlesztő Kft.-t, amelynek tulajdonában álló telken, a budapesti Mártonhegyi út 6/A szám alatt, a korábbi tulajdonos által elbontott építmények helyén kezd most ingatlanfejlesztésbe.

A telken egy energiahatékony irodaház épül, a beruházás a korábban elhanyagolt terület rendezését is magában foglalja – idézi a cég közleményét a Világgazdaság.

A területen megtalálható egy 1800-as években épült, jelentős építészeti értéket képviselő épület is, amelyet a beruházás keretében teljes körűen felújítanak. Mint hangsúlyozzák, a Mártonhegyi úti beruházásnál kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy ökotudatos, fenntartható ingatlanfejlesztés valósuljon meg.

A Tiborcz István tulajdonában álló Budapest Groupnak nem ez az első beruházása a Svábhegyen: pár száz méterre a most megvásárolt telektől tavaly szeptemberben nyílt meg a korábbi Fonográf Klub helyén a BOTANIQ Budai Klub. Közleményük szerint a Mártonhegyi úti beruházás is hasonló minőségi sztenderdek mentén zajlik majd, amelynek során arra is figyelnek, hogy ökotudatos, fenntartható ingatlanfejlesztés valósuljon meg.