Matolcsy Györgyék sorsdöntő lépésre készülnek, veszélyes szinten a forint

Hétfőn visszatértünk a 389-390-es meghatározó ellenállási zónához, amelynek áttörése esetén egészen 395-ig megnyílna az út – jelezte lapunknak Varga Zoltán.

A holnapi MNB kamatdöntő ülés sorsdöntő lehet a forint szempontjából, 75 bázispontos kamatvágás esetén visszaerősödhet a hazai fizetőeszköz, 100 bázispont esetén viszont áttörheti az említett ellenállást

– írta elemzésében az Equilor szenior elemzője, aki írásának a „Veszélyes szinten az euró-forint árfolyama” címet adta. A szakértő rámutatott, hogy a konszenzus 100 bázispontot vár, de valószínűbbnek tartja a kisebb vágást.

A 75 és a 100 bázispontos kamatvágás is az asztalon van

A befektetők elsősorban a jegybankra figyelnek a hét elején. Kedden tartja ugyanis ülését a Monetáris Tanács. Virág Barnabás már a lapunkkal múlt héten készített interjúban felfedte, hogy a 75 és 100 bázispontos kamatcsökkentés is az asztalon van. Erre egyébként januárban is volt példa, akkor is jelezte az MNB alelnöke, hogy a száz bázispontos kamatvágás is opció, ugyanakkor a 75 bázispontos csökkentés mellett született döntés. Az Indexnek nyilatkozó szakértők szerint a januári lépés ismétlődhet, és újra 75 bázispontos kamatcsökkentés jöhet.

A januári inflációs adat érvet adhat a kamatcsökkentés átmeneti felgyorsításához, ugyanakkor a Fed és az EKB kamatcsökkentéseinek kitolódása a 75 bázispontos ütem megtartása mellett szól

– jelezte az Indexnek Virág Barnabás, aki abban hisz, hogy a folyamat végén kialakuló kamatkörnyezetnek mindenki a nyertese lesz. De miért is lényeges a folyamatos kamatvágás, és hogyan befolyásolja az életünket? Erre is válaszolt interjúnkban a jegybank alelnöke:

a hitelkamatok fokozatosan csökkennek,

az infláció tartósan alacsony tartományba kerül,

és növekednek a reálbérek

– világított rá Virág Barnabás, hogyan érezhetjük a mindennapi életünkben az alapkamat csökkentését. Molnár Dániel, a Makronóm Intézet elemzője lapunknak jelezte, hogy amennyiben kedvező hírek érkeznek a magyar gazdaságból, illetve a Fed és az EKB kamatcsökkentései is közelebb kerülnek, a forint erősödésnek indulhat a 385-ös szint irányába, míg felfelé a 390-es szint jelent erős támaszt már hosszabb ideje. Ennek áttörése csak rendkívül kedvezőtlen történés esetén valószínű rövid távon a szakértő szerint. Hétfőn dél körül a 390-es lélektani szint körül tanyázik az euró-forint árfolyam.

