Ha ki nem állhatja a tömeget, ekkor kerülje el a boltokat!

Március végére esik idén a nagyhét – amely a nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól nagyszombatig –, húsvéthétfő pedig április 1-jén lesz. Vagyis a kiskereskedelemben már nagyon is aktuális a közelgő ünnepi időszakról beszélni, ami a karácsony utáni második legforgalmasabb periódus. Ennek apropóján a nagy áruházláncok ajtaján kopogtatva annak járt utána körkérdésével az Index,

hogyan alakul várhatóan az értékesítési volumen, azt mennyiben befolyásolja a naptárhatás.

Rákérdeztünk a bolthálózatoknál arra is, mekkora átlagosan a húsvéti időszakban a vásárlói kosárérték,

mikorra várható a legnagyobb tömeg az üzletekben,

illetve hogyan időzítik a szezonális termékek, így például a sonka, a kalács, a torma, a tojás, a figurás édességek, egyebek kihelyezését.

Ünnepre hangolódnak a kereskedők

Bár az ünnepi forgalom alakulását több tényező együttesen befolyásolja, az áruházlánc az elmúlt évhez hasonlóan idén is élénk forgalomra számít – közölte lapunkkal Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs cégvezetője. Tekintve, hogy a húsvét leginkább a friss, tradicionális termékekről szól, a legerősebb időszak az ünnep hetében várható, azon belül is a nagypéntek előtti csütörtökön, de a kétnapos zárvatartás miatt a megszokottnál erősebb forgalom várható szombaton is. Hozzátette: polcaikon már március 1-jétől elérhetőek lesznek a kiváló ár-érték arányú, húsvéthoz kapcsolódó termékek. A kínálatban többek között a saját márkás édességek, a különböző húsvéti csokoládék, csokinyuszik, csokitojások, a húsvéti sonkák széles választéka, a friss kalácsok, a sütéssel kapcsolatos alapanyagok és sütési kellékek, valamint a húsvéti dekorációk is.

A húsvéti időszakban a vásárlói kosárérték üzletenként eltérő mértékű, akár 15 százalékkal is magasabb lehet az átlagosnál

– mondta az Indexnek Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője. Kifejtette, széles termékválasztékkal készülnek az idei húsvétra: a vállalat bicskei és perbáli húsüzemeiből több mint 600 tonna füstölt húsféleség, a szendvics- és salátakészítésre specializálódott, úgynevezett enjoy.convenience üzeméből pedig csaknem 20 ezer kilogramm saláta kerül az üzletekbe. Ebben az időszakban

70 százalékkal is több fogyhat tormából, mint év közben,

míg a mustárok-majonézek iránti kereslet 25 százalékkal ugorhat meg.

Ez az arány az étkezési tojásoknál elérheti az 50 százalékot is.

Nyomatékosította, hogy a hagyományos húsvéti zöldségeket jórészt hazai termelőktől szerzi be a vállalat. Már a húsvét előtti két-három hétben indul a készülődés, ám az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a magasabb árfekvésű prémiumtermékek iránti kereslet a megszokottnál alacsonyabb lehet, ezzel szemben emelkedést várnak a minőségi saját márkás termékeknél.

Korábban jön a húsvéti nyúl, mint a fizetés

„Ha a naptár szerint nézzük, akkor 2024-ben a húsvét egy héttel korábbra esik, mint 2023-ban, vagyis a vásárlóknak jellemzően még nem érkezik meg a fizetésük. Mindemellett hasonló forgalomra számítunk, mint az előző évben” – tájékoztatták lapunkat a Tesco sajtóosztályán. Az ünnepre való felkészülés jeleként először a tavaszi, húsvéti dekorációs termékek kerülnek ki az áruházakba (ezek már most is elérhetők), míg a konkrétan húsvéthoz kapcsolódó termékek (édességek, sonka stb.) március elejétől kezdve szerepelnek a kínálatban. Az előző évekhez hasonlóan azt tapasztalják, hogy a vásárlók az utolsó pillanatra időzítik a szezonális termékek beszerzését, és ahogy közeledünk az ünnephez, úgy növekszik az érdeklődés ezen termékek iránt. A legnagyobb forgalom az ünnepet megelőző utolsó hétre, azon belül pedig március 28-ra és 30-ra várható (a nagypénteki bezárás előtti csütörtök és nagyszombat).

„Egyértelműen kedvezőtlen az, hogy húsvét a hónap végére esik, hiszen akkor a háztartások rendelkezésére álló pénzmennyisége kevesebb, mint közvetlenül a fizetések utáni időszakban” – erősítette meg az Indexnek Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója, hozzátéve, hogy ez bizonyosan visszafogja majd az ünnep előtti költekezést.

Mennyiségi visszaesésre számít a szezontermékek kapcsán, míg a többi árucikk esetében bázis körüli forgalmat prognosztizál. A húsvéti szezontermékek túlnyomó többsége március elején megjelenik az üzletekben, a rövidebb minőségmegőrzési idejű, friss termékek pedig az ünnep előtt két héttel kerülnek a kínálatba.

Növekvő keresletre számítanak húsvét előtt az Aldinál, ahol a tájékoztatásuk szerint kiemelt figyelmet szentelnek az ünnepi asztal elengedhetetlen termékeinek, amelyeket a korábbi évekhez hasonlóan nagyobb mértékben kínálnak akciós áron, lehetővé téve a vásárlók számára, hogy mindig kedvező áron juthassanak hozzá ezekhez az árucikkekhez. Hangsúlyozták, hogy a húsvéti ünnep körüli forgalom egyes termékkategóriákban már magasabb, mint a karácsonyi.

A diszkontlánc a húsvéti ünnepek elengedhetetlen kellékeinek forgalmában legalább egy számjegyű növekedést vár. Az Aldinál arra számítanak, hogy a vásárlók továbbra is rendkívül ártudatosak lesznek, és a húsvéti ünnepek előtt is kiemelt figyelmet fordítanak a piac legolcsóbb beszerzési forrásaira és az akciós termékekre. Nem csak húsvéti sonkából, hanem az ünnepi időszakban a megszokott kínálaton túl a húsvéti ünnep kellékeinek, például édes és sós kalácsok széles választékával várják a vásárlókat, a kihelyezések már az ünnep előtt hónapokkal korábban megtörténnek.

Van, ahol már februárban húsvét van

A Pennynél is úgy látják, hogy a hónap vége jelenthet minimális negatív hatást, bár tapasztalataik szerint a húsvéti termékeket előre beszerzik a vásárlók. Ezek elérhetőségét a vállalat március elejétől biztosítja. Kazatsay Eszter kommunikációs vezető válaszából megtudtuk: a tavalyi évhez hasonlóan megnövekedett forgalomra számítanak, ugyanis jelentősen növekszik a kereslet az ünnepi termékek iránt.

Továbbra is több áralternatívát kínálnak ezekre az igényekre: saját márkás, első áras választék éppúgy elérhető lesz, mint a márkatermékek. A szezonális termékek ennél a láncnál is már hetekkel húsvét előtt elérhetőek, amelyek akár tavalyi vagy még kedvezőbb áron kaphatók idén.

A hosszabb ideig eltartható húsvéti édességek már február végén megérkeztek a boltokba, a sonka március elejétől, míg a kalács a húsvét előtti egy-két hétben érkezik a polcra.

Az Auchannál jelezték: a szezonok általában mindig erősebb időszaknak számítanak, így a húsvét is. Ugyanakkor a versenytársakhoz hasonló megállapításra jutva elmondták: mivel idén a hónap végére esik az ünnep, a fizetések szempontjából nem szerencsés az időzítés. Ennek ellenére a márciusi forgalomnál mindenképpen fejlődéssel számolnak, de még mindig érezhető, hogy a vásárlók sokkal árérzékenyebbek, fontosak számukra az akciók, a kiemelt ajánlatok.

Előrebocsátották: mivel a húsvét leginkább a tradicionális friss termékekről szól, a legerősebb időszak az ünnep előtti hét. Természetesen a húsvéti termékeket (lakásdekoráció, italok, tartós élelmiszerek, egyéb) már az ünnep előtt pár héttel, a vásárlói útvonal kiemelt pontjára, így a bejáratokhoz helyezik ki, hogy a vásárlók azokat még könnyebben beszerezhessék.

