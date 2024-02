Nos, a következő generációnk egy alacsonyabb költségű jármű lesz. Azt is szeretnénk, hogy nagyon is az autonómiára összpontosítson – jelentette be Elon Musk csütörtökön a berlini Bosch Connected World konferencián. A Tesla vezére szerint tényleg eljutunk arra a pontra, amikor az autó már képes önmagát vezetni, és jön az új Roadster is, ami állítása szerint egy másodperc alatt gyorsul százra.