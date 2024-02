Orbán Viktor is beszállt Matolcsy Györgyék vitájába

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy egy komoly kritikát fogalmazott meg Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, aki szerint Nagy Márton támadja a jegybankot. Kijelentésére nem maradtak el a reakciók, Varga Mihály mellett Nagy Márton is beszállt a vitába, de Orbán Viktor is elmondta véleményét.