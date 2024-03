Bitcoin-vonatra száll Magyarország: nagy lépés a szabályozásban

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a magyar kormány a kriptoeszközök piacáról szóló törvény jogszabálytervezetét, amelyhez a Nemzetgazdasági Minisztérium március 7-ig várja a véleményeket. Ahogy azt a hivatalos indoklás is egyértelművé teszi, a javaslat célja az uniós jogi aktusoknak való megfelelés. A törvény kiterjed a kriptoeszközök Magyarországon történő kibocsátására, nyilvános ajánlattétel keretében történő kínálatára, illetve kereskedésbe bevezetésére, a Magyarország területén végzett kriptoeszköz-szolgáltatásra, valamint az e tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti feladatok ellátására. A normaszöveg alapján ez a törvény a tervek szerint 2024. június 30-án lép majd hatályba.

A hazai jogszabálytervezet alapjául a kriptoeszközök piacairól (MiCA – angolul Markets in Crypto-Assets Regulation) szóló uniós rendelet szolgált, amit több éves előkészítő munka és tárgyalások sorozata után végül tavaly májusban szavaztak meg

– emlékeztetett az Index megkeresésére Mogyorósi Attila, a CoinCash társalapítója. Kiemelte, hogy európai uniós szinten ez az első átfogó uniós jogszabály, ami az ágazat működését keretbe foglalja. Emellett a kriptoeszközök átutalását is átláthatóbbá tették, hogy ezáltal a jogalkotók szándéka szerint az megfeleljen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni harc elveinek.

A jegybank a felügyeleti szerv

A szakember hangsúlyozta, hogy az uniós direktíva magyar jogrendbe történő átültetésével a kriptoeszközök szabályozását beillesztik a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról szóló törvénybe, felügyeleti szervként pedig a Magyar Nemzeti Bankot jelölik ki. Mogyorósi Attila úgy véli, az EU-s MiCA-rendelet, és annak törvényi erőre emelkedése az egyes tagországokban hasonlóan fontos lépés szabályozói oldalról a kriptovaluták széles körű elfogadtatásában, mint amilyen fokú piaci legitimációt hozott magával az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet év eleji lépése.

Emlékezhetünk, hogy a washingtoni központú felügyeleti szerv január 10-én hivatalosan is engedélyezte 11 bitcoin ETF elindítását. A régóta várt döntéssel egyszerűbben vásárolhatnak bitcoint a befektetők, valamint lehetőséget ad az alapkezelők számára belépni a kriptovaluták piacára. A CoinCash társalapítója szerint ehhez hasonlóan a MiCA-rendelet tagállami jogrendjébe ültetése növeli az intézmények és magánszemélyek bizalmát a krpitoeszközökben. Ahogy a tőzsdefelügyelet döntése katalizátorként hatott a tőkebeáramlásra, úgy az Európai Unió szabályozási szintlépése is ezt mozdíthatja elő. Ráadásul piacbővülést hozhat az is magával, hogy a jogszabályváltozásokkal kriptovalutával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújthatnak a tradicionális pénzügyi szereplők is.

Határ a csillagos ég?

A kedvező folyamatok hatására újra ez egekbe szökött az árfolyam. Mielőtt az amerikai tőzsdefelügyelet rábólintott volna a bitcoin ETF-ekre, 20-22 ezer dollárt ért egy egységnyi bitcoin, a jegyzés azonban majd a két és félszeresére, 49 ezerre ugrott. Kisebb korrekció után folytatódott az emelkedő pálya, péntek délelőtt is 62 ezer dollár felett kereskedtek „az új arannyal.” Az eddigi történelmi csúcsot, a 69 ezer dollárt 2021 novemberében rögzíthettük.

Újabb felhajtóerő lehet a bitcoin-felezés, ami a gyakorlatban annyit tesz, hogy a bányászok a hálózat üzemeltetéséért cserébe feleannyi bitcoint kapnak majd, mint az idén áprilisban véget érő négyéves ciklusban.

Mogyorósi Attila szerint így a „bitcoin inflációja” arra mutat, hogy csökkenő kínálattal találkozik a növekvő kereslet, miután sorra kopogtatnak a befektetési alapok a kriptovaluták ajtaján. Míg sokan korábban 100-150 ezer dolláros bitcoin-árfolyamot vizionáltak, addig ma már egyesek a 250-500 ezer dolláros kurzust sem tartják elképzelhetetlennek.

(Borítókép: Beata Zawrzel / NurPhoto / Getty Images Hungary)