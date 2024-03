A közleményük szerint elsődlegesen a Taxis Tagozat és annak általuk képviselt tagsága érdekében tarifakorrekcióra van szükség, amely figyelembe veszi a fogyasztói árak, üzemanyagár és a nemzetgazdasági helyzet változását, különös tekintettel az üzemanyag árának tartós, 20 százalékos növekedésére.

„Mivel ebben egyeztünk meg a Fővárossal és a közgyűlés is jóváhagyta ezt a megállapodást, ezért a megállapodás szellemében kezdeményezzük a személyes konzultációt” – írják a közleményben, amelyben arra is kitérnek, hogy a hivatalos konzultáció második felében szeretnénk feltárni Karácsony Gergelynek, hogy Futár Tagozatuk jelezte: a kerékpárokkal és a futármunkával kapcsolatos cégek gyakorlatát illetően is vannak felvetéseik.

A gépjárműves futárok munkájával kapcsolatban szeretnének főpolgármestertől és a Főpolgármesteri Hivataltól hathatós segítséget kérni parkolási, várakozási témában, valamint egyes biciklisávokat érintő témákban

– olvasható a kommünikében.

Mint megírtuk, a Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében tavaly március 6-ától 10 százalékkal emelkedtek a budapesti taxistarifák: az alapdíj ezerről 1100 forintra, a kilométerdíj 400-ról 440-re, a percdíj pedig 100 forintról 110 forintra nőtt.

Akkor a taxirendelet módosítását egyhangúlag, 18 igennel fogadta el a testület. A díjemelést azzal indokolták, hogy a taxisoknak érezhető költségemelkedéssel jár az üzemanyagok ársapkájának – 2022. december eleji – eltörlése.