Digitális adózás: ideje volt már, végre megérkezett

Az adózási rendszerek digitalizációjára tett törekvések nemcsak hazai, hanem uniós szinten is egyre jobban előtérbe kerülnek. Az áfa és az egyéb adónemek digitalizációjának egyik fő célja, hogy az adóbevételeket minél nehezebb lehessen eltitkolni, illetve azokat minél könnyebben és hatékonyabban be tudják szedni a tagállamok adóhatóságai. Ilyen eszközök például a digitális világ vívmányaira optimalizált adóadminisztrációs lépések, a tagállamok közötti kölcsönös és hatékony információcsere, vagy éppen az adóadminisztráció egyszerűsítése digitális eszközökkel. Adószakértőhöz fordultunk a témában, aki fel is nyitotta a szemünket.

Az áfadigitalizáció egyik konkrét eszköze a ViDA (VAT in the Digital Age, vagyis áfa a digitális korban), azaz a közös uniós áfarendszer bizonyos területeinek digitalizációjával kapcsolatos Európai Bizottsági javaslatcsomag. Bár ez még csak egy javaslatcsomag, érdemes rá időben felkészülni, hogy a digitális átállás ne érje váratlanul az adózókat.

Egy másik területen, de szintén erre próbál minket felkészíteni a magyar törvényhozás is, ugyanis 2024. január 1-jétől elérhetővé vált az e-áfa-rendszer, amely az áfabevallások benyújtását és validálását kívánja egyszerűsíteni. Az Index érdeklődésére Szadai András adótanácsadó, a WTS Klient partnere foglalta össze a főbb tudnivalókat.

E-számlázás

A ViDA egyik fontos küldetése az elektronikus számlázás minél több területen történő elterjesztése. Ennek érdekében várhatóan megváltozik majd az e-számla fogalma és a közös hozzáadottérték-adó irányelvben (ahogyan a magyar áfatörvényben is) módosulnak az e-számlával kapcsolatos előírások. Bizonyos esetekben kötelezővé is válhat az e-számla használata.

Hasznos lehet az adózóknak már a kötelező alkalmazás előtt bevezetni az e-számlázást, de természetesen más előnyei is lehetnek az átállásnak: sok esetben egyszerűbb, olcsóbb, kevesebb adminisztrációt és eszközt igényel, emellett könnyen automatizálható

– kezdte Szadai András. Azzal folytatta, hogy erősen szabályozott területről van szó, az áfatörvényen kívül ugyanis figyelembe kell venni a – kormányátalakítás miatt azóta megszűnt – Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) digitális archiválás szabályairól szóló rendeletének előírásait is, viszont 2020 tavaszán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy hasznos és átfogó összefoglalót közölt a honlapján az elektronikus számlákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Ez utóbbit a koronavírus-járvány hívta életre, vagyis már majdnem négy év telt el a megjelenése óta, de tartalma a mai napig érvényes, és olyan hasznos információkat is tartalmaz, amelyeket érdemes ennyi idő után újból felidézni. A legérdekesebb és leghasznosabb részletek közül az adótanácsadó kiemelte, hogy

elektronikus számlának minősül az a számla is, amelyet papírra kinyomtattak, beszkenneltek és e-mailben továbbítottak, például egy PDF-fájlban.

Természetesen az így kiállított, közvetített és befogadott számlát az ITM-rendelet előírásainak megfelelően szükséges tárolni, azaz biztosítani kell az eredet hitelességére és az adattartalom sértetlenségére vonatkozó követelménynek való megfelelést. Figyelni kell azonban arra, hogy egy kinyomtatott számla e-mailben történő továbbítása, a befogadó általi kinyomtatása és papíralapon történő megőrzése nem megfelelő gyakorlatnak számít.

Az e-számla alkalmazásához szükséges a számlabefogadó beleegyezése is, ami a NAV álláspontja szerint nemcsak formális lehet, hanem a számla kifizetésével és a számlabefogadó hallgatólagos beleegyezésével is megvalósulhat. A WTS Klient partnere hangsúlyozta: az e-számlák tekintetében biztosítani kell az ITM-rendelet szerinti archiválást mégpedig a számlák eredetének hitelességével, adattartalmának sértetlenségével, valamint olvashatóságával.

Ezeket különböző digitális eszközökkel lehet teljesíteni, például az EDI (Electronic Data Interchange, elektronikus adatcsere) rendszeren történő számlatovábbítással vagy minősített elektronikus aláírással.

(Electronic Data Interchange, elektronikus adatcsere) rendszeren történő számlatovábbítással vagy minősített elektronikus aláírással. Nem árt ugyanakkor tudni, hogy egyéni vállalkozó vagy magánszemély adóalanyok esetében megfelelő megoldás lehet erre az úgynevezett AVDH (azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés) is, amely minden ügyfélkapus regisztrációval rendelkező számára ingyen elérhető.

(azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés) is, amely minden ügyfélkapus regisztrációval rendelkező számára ingyen elérhető. Elfogadható továbbá még az az eljárás is, ha az elektronikusan kiállított számla úgynevezett hashkódját az online számla rendszerben lejelentjük és az e-számlát a felek a hashkód megőrzésével mentik el. Ebben az esetben nincs szükség további teendőre az archiválással kapcsolatban, mivel a számla hitelességét, adatainak sérthetetlenségét a hashkód biztosítja.

E-áfa

Az adószakértő nyomatékosította: 2024. január 1-jétől három lehetséges módon nyújtható be az áfabevallás. Továbbra is lehetőség van a 65-ös nyomtatvány ÁNYK-rendszeren történő elkészítésére és elektronikus benyújtására. A 2024. évi januári áfabevallást azonban már az e-áfa-rendszeren keresztül is be lehet nyújtani. Erre két megoldás áll az adózók rendelkezésére: az egyik az eafa.nav.gov.hu weblapon kiajánlott bevallástervezet elfogadása, a másik a NAV-hoz egy gép-gép interfészen keresztül történő bevallási adatok benyújtásán alapuló tervezet elfogadása.

A régi, hagyományos módon benyújtott bevallás esetben az úgynevezett M-lap (belföldi beszerzések és értékesítések partnerenkénti és számlánkénti részletezése), valamint K-lap (belföldi beszerzés és értékesítés számlák korrekcióinak részletezése) kitöltése szükséges, amelynek elkészítése – vagy automatizált elkészítéskor az ellenőrzése – nagyobb volumenű tranzakciók esetén jelentős pluszadminisztrációt jelenthet. Az adóhatóság a benyújtott adatokat nem validálja; ha bármilyen eltérést talál, akkor adategyeztetést, esetleg jogkövetési vizsgálatot kezdeményez, amely akár szankcióhoz is vezethet.

A weblapon történő bevallástervezet jóváhagyása esetén először a NAV rendelkezésére álló adatokat ki kell egészíteni (pl. a közösségi bejövő tételekkel), nyilatkozni kell a levonási jog gyakorlásáról és annak terjedelméről. A bevallást az online számla felülethez hasonlóan az elsődleges felhasználó (a cég törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja) éri el. Lehetőség nyílik azonban másodlagos felhasználó beállítására is, aki csak adatokat módosíthat, kiegészíthet, jóváhagyni kizárólag az elsődleges felhasználó tud. Validációra ebben az esetben értelemszerűen nincs szükség, hiszen a NAV részére rendelkezésre álló adatok képezik a bevallás alapját, így M- és K-lap elkészítésére és benyújtására sincs szükség.

A bevallási adatok gép-gép interfészen keresztül történő benyújtása az adóhatóság által közzétett módon és adatszerkezetben történik. Ilyenkor az adózó a fizetendő adó megállapításának és az adólevonási jog gyakorlásának alapjául szolgáló bizonylatszintű adatokat továbbítja a NAV felé, praktikusan a saját áfaanalitikáját átalakítja a NAV által előírt adatszerkezetre, és így továbbítja. M- és K-lap benyújtására ebben az esetben sincs szükség. Az így elkészült bevallástervezetet gépi úton kell az adózónak jóváhagynia. Nagy előnye ennek az eljárásnak, hogy a benyújtást követően az adóhatóság validálja az adatokat (összeveti a rendelkezésére álló adatokkal), és információt küld a validáció eredményéről (azaz bármilyen eltérés esetén jelez). Használata bejelentésköteles és előzetes fejlesztést igényel.

Fontos még megjegyezni az e-áfa-rendszer kapcsán (weblap és gép-gép kapcsolat), hogy az ott közölt bevallások az e-szja-rendszerrel ellentétben nem válnak automatikusan elfogadottá, azokat minden esetben jóvá kell hagyni

– tette hozzá az adótanácsadó.

A rendszer egyéb előnyei

A NAV az online számla, az online pénztárgép és az import áfarendszerekben lévő adatokat használja a tervezet elkészítéséhez. Nyomtatványon beadott bevallás csak nyomtatványon önellenőrizhető, míg az e-áfa-bevallás nyomtatványon és elektronikusan is önellenőrizhető. Ha több módon is benyújtják a bevallást, akkor az először beadott bevallás minősül benyújtottnak.

Szadai András rávilágított: ahogy az e-számlázás, úgy jelenleg az e-áfa használata sem kötelező, azonban az előnyei miatt érdemes az alkalmazásának lehetőségét megvizsgálni, esetleg a bevallás folyamatát újragondolni, digitalizálni és automatizálni.