Valóra válhat Matolcsy György félelme, Varga Mihály újabb fontos részletet árult el

A jövő héten tárgyalhatja a kormány a Magyar Nemzeti Bankot érintő törvény módosítását, és ez már régóta időszerű volt – így válaszolt Varga Mihály pénzügyminiszter arra a kérdésre, hogyan folytatódik a korábban nagy port kavart jegybanki törvénymódosítás. A tárcavezető egyértelművé tette: a jegybank most számos olyan feladatot ellát, ami nem tartozik a monetáris politika alapfeladatai közé. Szerinte az alapítványok is ilyenek.

„A jövő héten tárgyalhatja a kormány az MNB-törvény módosítását, ez már régóta időszerű” –nyilatkozta Varga Mihály szerdán az ATV-nek. Mint ismert, legutóbb Matolcsy György jegybankelnök éles, személyeskedő kijelentései után írtuk meg, hogy a jegybank és a kormány között a szakmai ellentéteken túl, a másik ellentét az esetleges jegybanki törvénymódosítás.

A KÖZELMÚLTBAN A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM (PM) FELVETETTE A JEGYBANKI IGAZGATÓSÁG FELADATKÖRÉNEK MÓDOSÍTÁSÁT, ILLETVE A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG HATÁSKÖRÉNEK KITERJESZTÉSE CÉLJÁBÓL A JEGYBANKTÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁT.

A változás lényegében azt jelentené, hogy a kormány és az Országgyűlés által delegált MNB-felügyelőbizottság ellenőrizhetné a jegybank közvetlen tulajdonában álló cégeket és alapítványokat. Fontos hozzátenni, hogy a PM a jegybanktörvényre vonatkozó módosítási terveket rendre elküldi az Európai Központi Banknak (EKB).

Az EKB a javaslatot úgy értékelte, hogy a jegybank függetlenségét továbbra is garantálni kell: „ez a jog nem hozhatja az MNB-t olyan helyzetbe, ami bármilyen módon veszélyezteti a Központi Bankok Európai Rendszer (KBER) feladatkörébe tartozó valamely feladat független ellátására való képességét” – fogalmaztak. Majd a jegybank üdvözölte az EKB állásfoglalását.

A jegybank függetlensége sérthetetlen

Ezt követően Matolcsy György heves bírálatok közepette hívta fel a figyelmet a jegybank függetlenségére:

a jegybanki törvénymódosítás egy jelentős kormányzati támadás lenne a jegybanki függetlenség ellen.

Majd erre válaszul Varga Mihály leszögezte: „a kormány tiszteletben tartja a jegybank függetlenségét”. Szerinte a kormány célja pusztán annyi, hogy az MNB függetlenséget tiszteletben tartva erősítse az átláthatóságát, és biztosítsa az állami hivataloktól is elvárt takarékos működését.

Később pedig Orbán Viktor miniszterelnök is kifejtette, hogy a véleménye szerint a jegybank függetlensége szent és sérthetetlen. A Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár az MTI-nek elmondta múlt csütörtökön: a kormány még nem tárgyalta az MNB felügyelőbizottság hatáskörével kapcsolatos törvénymódosítást.

„Szerintem Matolcsy György nem mérges”

Most szerdán Varga Mihály ismét leszögezte: a kormány álláspontja határozott: a jegybank függetlensége szent és sérthetetlen. Ami a módosítással történik, az az adófizetők pénzének a felhasználására a fokozottabb odafigyelés. Az EKB véleményezte a módosítási javaslatot, és azt a megállapítást tette, hogy

az MNB alapvető feladatainak ellátását nem érintő jegybanki tevékenységeire ki lehet terjeszteni a felügyelőbizottság jogkörét.

„Az EKB véleményének hatására mi is módosítottunk, ezt a kormány jövő héten tárgyalhatja meg” – mondta Varga Mihály.

A kérdés az a kormány szempontjából, hogy ezek után majd a módosításokkal együtt be kívánja-e terjeszteni a parlamentnek vagy sem. Jelenleg nincs kormánydöntés ebben a kérdésben. Ha és amennyiben benyújtásra kerül, a parlament elfogadhatja tavasszal.

Majd a pénzügyminiszter arra is kitért, hogy a módosítás egy régi szándék, az MNB felügyelőbizottságának működése időről időre előhoz olyan kérdéseket, amiket a tulajdonos képviselőknek is tisztázni kell. És mivel a PM képviseli a kormányt a jegybank tulajdonosaként, ezért elkészítették a módosítási javaslatokat, minden hatályos jogszabályt betartva – mondta a tárcavezető, aki azt is hangsúlyozta: nem arról van szó, hogy a kormány már most tiszta lapot szeretne nyitni Matolcsy György jövő évi távozása előtt. Varga Mihály kiemelte:

az MNB számos olyan tevékenységet is végez, ami nem tartozik a monetáris politika, a jegybanki alapfeladatok közé.

Ahogy arra a pénzügyminiszter is rávilágított: például a Pallas Athéné Alapítvány is ilyen, és a felügyelőbizottság jogosítványa korlátozott ezen a területen. Arra, hogy akkor miért olyan mérges Matolcsy György, Varga Mihály széttárta a karját és azt mondta: „szerintem nem mérges, de ezt tőle kell megkérdezni”.