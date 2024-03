Változatlanul hagyta az alapkamatot az Európai Központi Bank

Döntött az EKB Kormányzótanácsa: nem változtatott az irányadó kamaton csütörtökön. Közzétették a makrogazdasági előrejelzéseket is, amelyben fontos üzenetek szerepeltek – mind az inflációs, mind a növekedési előrejelzést lefelé módosította a jegybank.

Az Európai Központi Bank csütörtökön nem nyúlt hozzá az irányadó kamathoz, változatlanul 4 százalékon hagyta. Christine Lagarde elnök hangsúlyozta, hogy bár az infláció gyorsabban enyhül, mint azt néhány hónappal ezelőtt várta, még mindig nem állnak készen a kamatok csökkentésére.

Miután két évvel ezelőtt alábecsülte az árak hirtelen megugrását, az eurón osztozó 20 ország központi bankja vonakodott győzelmet hirdetni az évtizedek óta legbrutálisabbnak bizonyult inflációs hullám felett.

Christine Lagarde: jól haladunk az inflációs célunk felé

Több elemző is arra hívta fel a figyelmet az elmúlt hónapokban, hogy a megnövekedett geopolitikai fenyegetettség és az elhúzódó inflációs veszélyek miatt nincs garancia arra, hogy az EKB egyhamar kamatot csökkent. Mivel a korábbi gazdasági sémákkal eltérően úgy lett rekordalacsony a munkanélküliség, hogy közben a bérek is megugrottak, ezért a szakértők a kedvező adatok ellenére továbbra sem fordítanak hátat az inflációnak. Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője korábban lapunknak jelezte, hogy a jegybanki kommunikációra érdemes figyelni, ha ugyanis a kamatcsökkentés közelebb kerül, akkor attól erősödhet a forint.

Jól haladunk az inflációs célunk felé, és ennek köszönhetően magabiztosabbak vagyunk – de nem vagyunk eléggé magabiztosak

– mondta Christine Lagarde a kamatdöntést követő sajtótájékoztatón. „Júniusban sokkal többet fogunk tudni” – fogalmazott, hozzátéve, ebben a kérdésben széleskörű egyetértés van az EKB döntéshozói között. Az elnök megosztotta az előrejelzéseit is:

mivel az infláció csökken, a bérek emelkednek,

a fogyasztás támogathatja a gazdaságot

és várhatóan az export is felpattan.

Az Európai Központi Bank korábban közzétett negyedéves gazdasági előrejelzésében 2,7 százalékról 2,3 százalékra csökkentette idei inflációs előrejelzését. Ez azt jelentheti, hogy az infláció még az idei év vége előtt eléri az EKB 2 százalékos célját, nem pedig 2025-ben, ahogyan azt a szervezet várta.

Az EKB döntéshozói azonban nyilatkozatukban megjegyezték, hogy bár az infláció alapját képező legtöbb mérőszám enyhül, a belföldi árnyomás továbbra is magas, főként az erős bérnövekedés miatt.

Az európai jegybank most 0,6 százalékos GDP-bővülést vár az euróövezetben, szemben a legutóbbi, decemberi 0,8 százalékos előrejelzéssel.

Lagarde beszédében azt is jelezte, hogy a következő hónapok adataira van szüksége az EKB-nak, mielőtt biztos lenne benne, hogy léphet. Ezzel azt üzente, hogy áprilisban valószínűleg nem lesz kamatvágás. A piac is így értelmezhette az elnök mondatait, mert ezután erősödött az euró és a döntés előtti szintet is meghaladta.

(Borítókép: Christine Lagarde, az EKB elnöke 2024. március 7-én. Fotó: Boris Roessler / picture alliance / Getty Images Hungary)