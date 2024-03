Újabb akkumulátorgyár épülhet Gödön?

Az Átlátszó a dél-koreai sajtó alapján azt írja, február 27-én a Samsung SDI megerősítette, hogy döntés született a harmadik gödi akkumulátor-gyár megépítéséről. A lap szerint 2026 és 2032 között a Samsung SDI 2026 és 2032 között a Hyundai Motor Company által az európai piacra dobott új generációs elektromos járművekhez szállítana akkumulátorokat.

A dél-koreai sajtóban közölték azt is, hogy a multicég gyárai közül Magyarországon zajlik leggyorsabban a beruházások kivitelezése, és a harmadik üzembe már a munkaerőt is toborozzák, a vendégmunkások nem Európából, hanem a Fülöp-szigetekről érkeznek majd – ennek érdekében már megállapodási szerződés is született a Samsung SDI magyarországi leányvállalata és a Fülöp-szigeteki Tengerentúli Foglalkoztatási Hatóság között.

Ijesztő mértékű szennyezések

Az Átlátszó szerint Dél-Koreában arról is írtak az újságok, hogy a gödi Samsung-gyár 2019 és 2022 között rendkívül nagy mennyiségű, 88 tonna mérgező hatású oldószert bocsátott ki a levegőbe a légszennyezettségi adatok szerint.

Ahogy arról az Index is beszámolt, ijesztő mértékű szennyezések történtek a gödi akkumulátorgyárban és annak környezetében. Mind a gyár által kibocsátott mérgező anyagok mennyisége, mind a gyáron belüli vizsgálatok azt igazolják, hogy a cég a legalapvetőbb környezet- és munkavédelmi elvárásoknak sem képes megfelelni.

Kékesi Tamás, a Miskolci Egyetem Anyag- és Vegyészmérnöki Karának professzora korábban jelezte az Indexnek, a lítiumion-akkumulátorok gyártásakor keletkező hulladék kritikus problémává válhat, amit azonnal kezelni kell, és ezeket legjobb lenne helyben megoldani. Szerinte az akkumulátor-újrahasznosító üzemekből sokra lenne szükségünk, annál is inkább, mivel így biztosítható, hogy környezetbarát legyen az akkumulátorgyártás.

Frissítés:

Az RTL Híradó megkeresésére reagált a Külügyminisztérium, és határozottan cáfolta a híreket, mondván, nincsen arról szó, hogy a Samsung a meglévő területén kívül bármilyen további gyárépítést tervezne.