Kijöttek az adatok: megtorpant az infláció markáns csökkenése

A tavalyi év második felében már tartós dezinflációt lehetett tapasztalni Magyarországon. Januárban a fogyasztói árak átlagosan 3,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, decemberhez viszonyítva 0,7 százalékkal emelkedtek az árak. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) februári adatai szerint az árak

A tavalyi adatokhoz képest az élelmiszerek ára 2,2 százalékkal nőtt, ezen belül

A háztartási energia 9 százalékkal olcsóbb lett, ezen belül a vezetékes gázért 19,3, az elektromos energiáért 3,3, a tűzifáért 1,9 százalékkal kellett kevesebbet fizetni. Azonban, ahogy azt számos prognózis előre leszögezte, a szolgáltatások ára 10 százalékkal nőtt, ezen belül

A szeszes italok, dohányáruk ára 5,3, ezen belül a szeszes italoké 5,9 százalékkal emelkedett. Az állateledelek ára 11,9, a mosó- és tisztítószereké 11,0, a gyógyszer, gyógyáruké 7,3, a testápolási cikkeké 4,7 százalékkal növekedett.

A tartós fogyasztási cikkekért 2 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, ezen belül a használt személygépkocsik ára 10,5 százalékkal csökkent, a konyha- és egyéb bútoroké 6,9, a fűtő- és főzőberendezéseké 2,3, a szobabútoroké 2,1, az új személygépkocsiké 1,3 százalékkal nőtt. Az előző évhez képest a járműüzemanyagok 2,4 százalékkal olcsóbbak lettek.

Az elemzői várakozások döntő többsége úgy szólt, hogy januárban látni lehetett a mélypontot, és nagyon pici emelkedés következik. Az év következő hónapjaiban pedig stagnálást várnak, majd az árak enyhén nőhetnek.

Tavaly 17,6 százalékkal nőttek a fogyasztói árak, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) várakozása szerint az idei éves infláció 4–5,5 százalék közé várható, míg 2025-ben és 2026-ban 2,5–3,5 százalék között alakulhat. A kormány idei inflációs várakozása 5,2 százalék.

Fontos az adatokat a múlt hónaphoz viszonyítva megvizsgálni. Januárhoz képest a fogyasztói árak átlagosan 0,7 százalékkal emelkedtek, hasonlóan az előző hónaphoz: januárban decemberhez viszonyítva szintén 0,7 százalékkal emelkedtek az árak.

Az élelmiszerek átlagosan 0,2 százalékkal drágultak, ezen belül az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déli gyümölcs) 1,1, a csokoládé és kakaó 1,5, az alkoholmentes üdítőitalok 1,1, a büféáruk 0,7, a péksütemények 0,6, a kenyér 0,5 százalékkal többe, a cukor 3,4, a kávé 2,0, a tojás 1,5, a baromfihús 1,3, a vaj és vajkrém, illetve a sertéshús 1,2–1,2, a tejtermékek pedig 1,1 százalékkal kevesebbe kerültek.

A háztartási energia 0,6 százalékkal drágult, ezen belül a vezetékes gázért 1,7 százalékkal többet, a tűzifáért 2,2 százalékkal kevesebbet kellett fizetni. A szolgáltatások 0,6 százalékkal drágultak, ezen belül a járműjavítás és -karbantartás 1,5, a lakbér, illetve a lakásjavítás és -karbantartás 1–1 százalékkal.

Nagy Márton: Az infláció összeomlott

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az adatokat a közleményében úgy értékelte, hogy a kormány már októberre egy számjegyűre szorította vissza az áremelkedés mértékét, ami januárra 3,8 százalékra mérséklődött. Így 2024 elejére a magyar infláció gyakorlatilag összeomlott, kevesebb, mint hatodára esett vissza, és ez a csökkenés folytatódott februárban.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kiemelte: „Az infláció összeomlása annak köszönhető, hogy a kormány olyan célzott és eredményes intézkedéseket vezetett be, mint az online árfigyelő rendszer és a kötelező akciózás.” A miniszter azt is kifejtette, hogy a szeptemberi fordulat óta ismét nőnek a reálbérek, köszönhetően az infláció folyamatos mérséklődésének és a decemberi 15 százalékos minimálbér, valamint 10 százalékos garantált bérminimum-emelésnek, és ezt fogja tovább erősíteni a pedagógus-béremelés és az általános bérdinamika is. „2024-ben, a tartósan alacsony inflációt és az idei évre vonatkozó bérajánlatokat figyelembe véve akár 5-6 százalék feletti mértékben is emelkedhetnek a reálkeresetek” – összegezte.

Majd azt is hozzátette, az infláció sikeres letörését követően a kormány már minden erejével a 2024-es év fő feladatára, a gazdasági növekedés helyreállítására fókuszál. Ennek eléréséhez a hazai munkaerő-tartalékok mozgósításával tovább kell fokozni a 15–64 éves korosztály munkaerőpiaci aktivitását, a beruházási rátát 25 százalékos szint felett kell tartani, valamint a fogyasztói bizalom erősítésével és az óvatossági motívum oldásával helyre kell állítani a lakossági fogyasztást.