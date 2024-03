Csaknem hétezer tonna sonkát és füstölt húst esznek meg a magyarok húsvétkor

A magyar családok egyáltalán nem spórolnak, ha a húsvétról van szó – kivéve a tavalyi évet, amikor az éleélmiszer-infláció olyan szinten megnyomta a finomság árát, hogy a magyarok inkább az olcsóbb, sokszor rosszabb minőségű árura szavaztak. Idén ehhez még egy kis áremelés és némi zsugorinfláció is társul majd.

A Magyar Húsiparosok Szövetségének ügyvezető titkára, Mostisch Martina egy rádióinterjúban elmondta, hogy a magyar családok átlagosan 21 milliárd forintot költöttek 2023-ban húsvéti sonkára és más füstölthús-készítményekre. A GfK Piackutató Intézet tavalyi adatai alapján

egy átlagos magyar háztartás 2,3 kiló húsvéti sonkát és füstölt húst vásárol, nagyjából 3100 forintos kilogrammáron.

Mostisch szerint ez azt jelenti, hogy egy háztartás nagyjából 7200 forintot költ a húsvéti „hús-vétre”, ami hárommillió háztartással számolva kiadja, hogy 21 milliárd forintos összköltés jön össze csak ebben az időszakban. Ez egyébként az éves mennyiség körülbelül 41 százaléka, amely nagyjából 6800 tonna sonkát és egyéb füstölt húst jelent.

A vásárlók a válság előtt simán áldoztak többet is a prémiumminőségű sonkákért, tavaly viszont

köszönhetően a rekordméretű inflációnak, ezen belül is az élelmiszer-inflációnak, nagy általánosságban a fogyasztás sajnos a gyengébb minőségű termékek irányába tolódott

– mondta az ügyvezető titkár az InfoRádió adásában. A szakértő azt is megjegyezte továbbá, hogy az alacsonyabb ár jellemzően silányabb minőséggel is párosul, a termék páclével készül szárazpác helyett, nagyüzemi gyártásban, sokkal rövidebb idő alatt. És ha ez még nem lenne elég, a zsugorinfláció már a húsvéti sonkákat is elérte, úgyhogy ugyanazért a pénzért már nem adnak akkora darabot, mint korábban.