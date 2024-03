Az ártalomcsökkentett termékeké a jövő, és már valamilyen szinten a jelen is. A dohányipari nagyvállalatok is ebbe az irányba fordulnak, egyre inkább kiszorítva a hagyományos cigarettát. Az egyik legnagyobb vállalat egy több országban is nagy népszerűségnek örvendő, ártalomcsökkentett terméket dobott a magyar piacra, amely azonban szintén nem kockázatmentes.