A jogszabály most elfogadott változtatása alapján lehetőséget kapnak a vállalatok, hogy a be nem jelentett társasági részesedéseket utólagosan bejelentsék, és élvezzék a bejelentés által nyújtott adóelőnyöket – hívta fel erre a figyelmet Ézsöl Gábor, a BDO Corporate Finance partnere, akivel egy példával mutatjuk be, hogy akár többmilliós adóelőnyre tehetnek szert az érintett társaságok.