Az informatikai piacot érintő kihívások miatt 2023 második felétől a korábbi évekhez képest jelentősen megnőtt a junior informatikusok elhelyezkedésének időtartama Magyarországon: míg 2022-ig átlagosan 2–3 hónapot vett igénybe a kezdők munkába állása, addig jelenleg ez a folyamat akár 6–7 hónapig is eltarthat. Emiatt az egyik legnagyobb hazai IT képzési központ átmenetileg elengedi a partnercégei által a végzettjei után fizetett közvetítési díjat — amely eddig az árbevétele mintegy felét adta —, hogy segítse résztvevői elhelyezkedését informatikusként.

A koronavírus-járvány okozta digitalizációs hullám 2020-tól 2022 végéig robbanásszerű növekedést hozott az informatikai piacon, amelynek lendülete 2023 elejére visszafogottabbá vált. Ráadásul a magyar gazdaság négy negyedéven át tartó technikai recessziója az informatika területét is érzékenyen érintette 2023-ban, emellett a magas hazai kamatkörnyezet a fejlesztési projektekre szánt forrásokat és hitellehetőségeket is visszafogta. Mindezek miatt a múlt év második felétől a korábbiakhoz képest jelentősen megnőtt a junior informatikusok elhelyezkedésének időtartama Magyarországon: míg 2022-ig átlagosan 2–3 hónapot vett igénybe a kezdők munkába állása, addig jelenleg ez a folyamat akár 6–7 hónapig is eltarthat.

A második félév élénkülést hozhat

Az elmúlt hónapok kedvezőtlen IT munkaerőpiaci folyamataira reagálva, a főként programozók és szoftvertesztelők képzésével és elhelyezésével foglalkozó PROGmasters bővítette képzési kínálatát. Immár valamennyi fejlesztő képzésnek része a mesterséges intelligencia (AI) oktatása is, továbbá az AI anyanyelvének számító Python is bekerült a képzések közé. Emellett idén bevezetésre került a gyakornoki program is, amelynek résztvevői az elhelyezkedésükig – de maximum 4 hónapig – éles fejlesztési projekten dolgozhatnak a további szakmai fejlődésük érdekében. A vállalat üzleti modelljét is átalakítja a résztvevők mielőbbi elhelyezkedése érdekében:

átmenetileg – és a hazai piacon elsőként – elengedi a partnercégei által a végzettjei után fizetett közvetítési díjat, amelyből eddig az árbevétele mintegy fele származott.

„Az elmúlt hónapokban itthon is kedvezőbbé váltak a makrogazdasági folyamatok, így csökkent az infláció és a jegybanki alapkamat, az EU-s források kapcsán is kedvező hírek láttak napvilágot, ráadásul az informatikai fejlesztésre szánt tőke is növekedésnek indult. Várakozásaink szerint ezért az idei év második felétől ismét megélénkül a junior informatikusok iránti kereslet hazánkban” – mondta Kardos Ádám, a PROGmasters társ-ügyvezetője. A cég a korábbi évekhez képest visszafogottabb árbevétel-növekedéssel számol 2024-ben, azonban a tavalyihoz hasonlóan várhatóan idén is nyereséggel zárja az évet.

Az elhelyezkedési idő mellett a fizetés is növekszik

Az főként informatikai képzésekkel foglalkozó cég résztvevői körében készített tavaly szeptemberi felmérés szerint a végzettek a jellemzően 5–6 hónapos képzés után egy éven belül átlagosan havi bruttó 596 ezer forintot visznek haza (a 2021-es felmérésben ez a szám még átlagosan bruttó 561 ezer forint volt). Ráadásul a 2017 óta végzett összes válaszadó bruttó havi átlagfizetése egy év alatt 806 ezer forintról 13,3 százalékkal nőtt, így tavaly szeptemberben már meghaladta a 913 ezer forintot. A 4-7 éves szakmai múlttal rendelkezők átlagosan havi bruttó 1,3 milliós fizetésre tesznek szert. A cég várakozásai szerint a junior informatikusok átlagfizetése idén is 15 százalék körüli mértékben növekedhet.