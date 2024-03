A Bloomberg információi szerint a magyar kormány visszaküldte a jegybanktörvény módosítására vonatkozó javaslatot további konzultációra. A hírt Varga Mihály pénzügyminiszter is megerősítette.

A kormány szerdán megtárgyalta a jegybanktörvény módosítását, melyről Varga Mihály pénzügyminiszter számolt be a Facebookon csütörtök kora délután.

A parlamenti benyújtást megelőzően részletes és alapos egyeztetést folytatunk az Európai Központi Bank által megerősített javaslatról az MNB-vel. A cél világos: olyan szabályozásra van szükség, amely továbbra is garantálja a jegybank függetlenségét, egyben erősíti a Magyar Nemzeti Bank átláthatóságát és az állami hivataloktól is elvárt takarékos működését

– írja a pénzügyminiszter, mellyel lényegében megerősítette a Bloomberg korábbi információit, miszerint a magyar kormány további konzultációra visszaküldi a jegybanktörvény módosítására vonatkozó javaslatot.

A Világgazdaság a hírrel kapcsolatban megkereste a Magyar Nemzeti Bankot is, ám nem kommentálták a Bloomberg információit.

Matolcsy György szerint sérti a jegybank függetlenségét a módosítás

Mint arról korábban beszámoltunk, a kormány módosítaná a jegybanki törvényt és kiterjesztené az MNB felügyelőbizottságának a jogkörét. Amikor a módosítási tervezetet Pénzügyminisztérium elküldte az Európai Központi Banknak, Matolcsy György már akkor közölte, a változtatás sérti a jegybank függetlenségét.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy nem kívánja kommentálni Matolcsy György és Orbán Viktor kapcsolatát. Ugyanakkor „a jegybanktörvény módosításának semmi köze nincs az MNB függetlenségéhez”.

AZ „KAVARÁS”, HOGY A JEGYBANK FÜGGETLENSÉGÉT VESZÉLYEZTETNÉ A JOGKÖRÖK KITERJESZTÉSE, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG NEM A MONETÁRIS POLITIKÁT, HANEM A TÖRVÉNYES GAZDÁLKODÁST FELÜGYELI. A KORMÁNY A SZERDAI KORMÁNYÜLÉSEN MÉRLEGELHETI A MÓDOSÍTÁST.

Korábban Orbán Viktor is megszólalt a témában, szerinte a jegybank függetlensége szent és sérthetetlen, majd hozzátette, „az MNB Felügyelőbizottságának hatáskörével kapcsolatos törvénymódosítást a kormány még nem tárgyalta.”

Korábban Varga Mihály pénzügyminiszter is részletesen kifejtette az álláspontját: „a jegybank most számos olyan feladatot ellát, ami nem tartozik a monetáris politika alapfeladatai közé”. Szerinte az alapítványok is ilyenek.