A március 15-i nemzeti ünneppel félidejéhez ért a lakásbiztosítási kampány. A kormány döntése értelmében idén először március 1. és április 2. között valamennyi biztosítással rendelkező ügyfélnek módja van arra, hogy – függetlenül attól, mikor van a biztosítási évfordulója – felmondja a korábbi lakásbiztosítását, és újat kössön.

Kevesebb a vártnál

Egyfajta csalódás érződik a piacon az első két hét teljesítménye után – mondta az Index megkeresésére Gergely Péter. A BiztosDöntés.hu szakértője szerint előzetesen a jelenleginél sokkal komolyabb átkötési hajlandósággal számoltak a piacon, mint amennyinél most tartunk. A pesszimizmus alapja, hogy a mostani kampány mintájául szolgáló, 2013-ig élő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány idején az üzletkötések több mint 70 százaléka az egy hónapos időszak első és utolsó hetére esett. Sokan remélték tehát azt, hogy a mostani akció is keretes jellegű lesz és már a nagyon komoly figyelemfelhívással induló kampányidőszak kezdetén is sokan kötnek új szerződést.

Ehhez képest a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) tájékoztatása szerint

eddig csak mintegy 50 ezer lakásbiztosítási szerződést mondtak fel és cseréltek újra az ügyfelek.

Ez annak a fényében nem tekinthető túl jó eredménynek, hogy előzetesen voltak olyan hangok is, amelyek 300-400 ezer szerződésváltásról szóltak.

A kiinduló napok számait felfelé és lefelé mutató események egyaránt befolyásolták – mondta Nagy László Nándor biztosítási szakújságíró. Lapunk munkatársa kiemelte: több alkusz úgy készült, hogy a kampány előtti időszakban náluk érdeklődőkkel már letárgyalták, milyen új biztosítást kötnek majd, és így az előzetes érdeklődők felmondásai is a kampány elején beérkezett számot növelték.

A másik oldalon viszont nem tett jót az indulásnak, hogy a piacvezető online alkusznak nem sikerült a kampány első napjaiban elindítani az új lakásbiztosítási platformját. A néhány napos csúszás után viszont, az új, az ügyfelek számára kényelmesebben tarifálható és az elérhető többletszolgáltatásokat jobban megmutató portál megjelenése óta számottevően nőtt a konverziók száma a Netrisken. Piaci információk szerint a társaság az elmúlt napok abszolút nyertese a közvetített kötések számát tekintve.

Nehéz átlátni a helyzetet

A hét elején vont mérleget a kampányról a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ). Papp Lajos elnök szerint az indulás adatai alapján nagyjából 100 ezer átszerződő ügyféllel lehet majd számolni a kampány során, aki aktualizálja biztosítását. Az NGM és az FBAMSZ számai közötti látszólagos különbséget az okozza, hogy az alkuszok értelemszerűen nem számolják bele az üzletkötésekbe azokat a kontraktusokat, amelyeket a biztosítók saját, már meglévő ügyfeleiknek felajánlott díjkorrekciós megoldással módosítanak. Összességében ugyanakkor ezek is új szerződésként kerülnek majd be a végső elszámolásba.

Az sem könnyíti meg az átszerződők számának pontos becslését, hogy – miként arról Kozma Gábor, a PBA Insura Zrt. vezérigazgatója beszélt az economx.hu-nak – számos, eddig nem ismert csatornán is van mód a szerződéskötésre: már Mol, vagy épp az Auchan applikációjában is lakásbiztosítást értékesítenek, több pénzintézet netbankjában a velük kapcsolatban lévő biztosító termékeit kínálják. Az offline csatornákon keresztül megkötött átszerződések sem egyből kerülnek be a rendszerbe, márpedig korábban a lakásbiztosítási szerződések 90 százalékát ezen a csatornán keresztül kötötték az ügyfelek. A legnagyobb hazai alkusznál, a Hungarikumnál a piaci hírek szerint annak ellenére is az offline csatorna viszi a szerződések döntő részét, hogy a lakáskampány indulására élesítették új online alkuszi portálukat, a biztositasipiac.hu oldalt, amit komoly reklámkampánnyal vezetnek be a piacra.

Az átszerződőkről épp ezért csak a kampány utolsó hete előtt kapunk pontosabb képet, ekkorra ígért tájékoztatást a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Gergely Péter szerint ugyanakkor már most látszik, hogy a korábban piaci konszenzusnak tekinthető 250 ezer váltó elérése is rendkívül komoly kihívás lesz a piac számára. Pedig ezzel a 3,9 millió lakásbiztosításnak kevesebb mint 6,5 százalékát cserélnék újra a kampány során – emlékeztet a szakértő.

Visszakapjuk a felmondott biztosítás díját

Nagy László Nándor szerint a kötési hajlandóság felfuttatásához érdemes néhány tévképzetet eloszlatni. Sokan azért nem vállalják az átszerződést, mert élő szerződésük és már befizetett díjuk van a másik biztosítónál. A biztosítási szakújságíró emlékeztet:

a kampány idején felmondott biztosítás esetén az elhagyott biztosító a meg nem szolgált díjat – a felmondás utáni időre eső összeget – köteles visszatéríteni az ügyfél számára.

A másik ilyen félelem, hogy több ügyfél azért nem akar lépni, mert lakásbiztosítása az ingatlanra felvett jelzáloghitel fedezetéül szolgál. Azonban – miként arra a BiztosDöntés.hu korábbi közleménye is felhívta a figyelmet,

a hitelfedezeti záradékkal ellátott szerződés is felmondható a kampányban, pusztán arról kell gondoskodni, hogy az új biztosítóval kötött szerződésre ugyanígy fel legyen vezetve a hitelbiztosítéki záradék, és erről 30 napon belül értesítsük a hitelnyújtó bankot.

A lakásbiztosítások közel ötödénél – 19,51 százalékánál – van hitelfedezeti záradék. Gergely Péter szerint ráadásul ezeket a szerződéseket érdemes is átdolgozni, mivel a lakáshitel felvételekor sok ügyfél kötelező kellékként gondolt a lakásbiztosításra, sok esetben a bank által ajánlott konstrukcióval igyekezett letudni, nem tekintette át, hogy a piacon olcsóbb ajánlatok is lehetnek.

A kormány ezen a téren tavaly már rendet tett: miután a lakásbiztosítás díja is beleszámít a lakáshitelek teljes hiteldíjmutatójába (thm), az ügyfelek számára némileg fontosabb lett, mennyiért is kötnek biztosítást. A másik ok, amiért érdemes a kampány alatt áttekinteni a korábbi jelzáloghitel mellé kötött lakásbiztosítási szerződéseket, hogy a hitelt nyújtó bank számára elsődlegesen a hitel ingatlanfedezete volt fontos, így elég gyakori, hogy a lakásbiztosításban szereplő ingóságfedezet, illetve megsérült vagyontárgyanként meghatározott maximális kártérítési limitösszeg alacsony, nem fedezi az ingatlanban lévő vagyontárgyak tényleges értékét – vagyis a szerződés alulbiztosított.

Az MFO versenyhátrányban van

Az NGM, illetve az MNB szerint a kampány valódi célja nem az, hogy tömegek cseréljék olcsóbbra meglévő biztosításukat, hanem az, hogy a meglévő szerződések olyan fedezeteket tartalmazzanak, olyan szolgáltatásokat biztosítsanak az ügyfelek számára, amelyek révén erősödhet a családok lényegében egyetlen érdemi vagyontárgyának tekinthető lakás, valamint a benne őrzött vagyontárgyak biztosítottsága.

Az alulbiztosítottság elleni harc egyik fő eszköze a biztosítók által kötelezően vállalt köteles kockázatokat listaszerűen előíró Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) nagyobb térnyerése lehetne. Ám a kampány időszakára a szabályozó hátrányba hozta ezt a terméket: az MFO-szerződések díjhirdetését is szabályozó MNB-pályázatikiírás szerint az ügyfelek számára érvényes díjakat minden negyedév előtt 60 nappal meg kell hirdetnie a társaságoknak. Mindez azért probléma, mert az MFO-t kínáló biztosítóknak már február elején meg kellett jelenniük a kampánydíjakkal, miközben a piaci lakásbiztosítások díjait a március előtti napokban még bőszen finomhangolták a társaságok. Lehet persze azzal érvelni, hogy az eddig ismert átszerződésekben a kampány előtti 2 százalékos részarányánál sokkal jobban szerepelnek az MFO-biztosítások – az Insura adatai szerint a kezdő napokban az ügyfelek 38 százaléka választott fogyasztóbarát biztosítást, de más hírek is 30 százalék körüli arányról szóltak –, ám beszédes adat, hogy

az MBH Bank felmérése szerint a lakásbiztosítás-váltásban gondolkodó ügyfelek 70 százaléka a biztosítás díja alapján dönt arról, mely biztosítónál köti majd meg a szerződését.

Márpedig az MFO-termékek szigorúbb feltételrendszerük – és ügyfél számára többletgaranciát biztosító, komolyabb kártalanítási előírásaik – miatt csak nagyon ritkán kerülnek be a tarifálások alapján az első három legkedvezőbb díjú lakásbiztosítás közé.

Még jöhet díjcsökkentés

A helyzet ráadásul romolhat a kampány vége felé, hiszen több biztosító is további díjkedvezményekkel teheti kedvezőbbé saját termékét a finisre – ezt az MFO esetében a szigorú szabályok szerint nem lehet meglépni. Bár az az előzetes vélemény március első napjaiban nem igazolódott, hogy a biztosítók akár naponta új díjakat hirdetnek majd meg – egyetlen társaság volt a piacon, amely 5 százalékkal lejjebb korrigálta díjait –, de a lehetőség továbbra is adott. Az ok egyszerű:

a korábbi kgfb-tapasztalatok szerint a kampánykötések 40 százaléka az utolsó héten történt, hasonló pörgés várható a lakásbiztosításoknál is. Azok a biztosítók, akik az első hetekben komolyabb mértékben veszítettek piacot, és viszonylag keveset hoztak vissza új kötésekkel, az utolsó héten díjcsökkentéssel még szépíteni tudják a helyzetet.

A piacon leginkább az Allianz lépésére várnak – a társaság díjai az esetek többségében a legdrágábbak között szerepelnek az alkuszi összehasonlításokban. A piac 82 százalékát uraló négyes – Alfa, Generali, Allianz, Groupama – közül ez az egyetlen biztosító, ahol még szegmensekben sem látszik, hogy a legjobb három ajánlatot adó társaság között lenne. A többi nagy e téren jobban szerepel, az FBAMSZ értékelése szerint az Alfa, a Generali és a Groupama a legtöbb új szerződéssel rendelkezők listájának elején szerepel. Eközben a feltörekvő szereplők között a KÖBE, a Gránit, a Genertel és a K&H Biztosító neve hangzik el mint a tarifálási listák élén szereplő társaság.

Sok spórolható

Akárhogy is lesz, díjkorrekcióval, vagy anélkül, a kampányfinisre fordulva március 20-a után jelentős romhamra lehet még számítani, mert az eddigi tapasztalatok alapján

az ügyfelek 25-30 százalékkal is tudták csökkenteni az éves díjaikat úgy, hogy a szolgáltatási szint nem csökkent, sőt sok esetben még komolyan emelkedett is

– mutatott rá Gergely Péter, az Insura.hu biztosítási alkusz szakértőinek várakozását idézve.

A húsvét bekavar

A kampánnyal tehát érdemes élni, de nem árt figyelni néhány határidőre és fontos tudnivalóra. Molnár László, a FBAMSZ alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy felmondás esetén mindenképpen rendezni kell a meglévő biztosítás díját – a felmondott biztosítás a felmondás utáni 30. napot követően szűnik meg. Adott esetben a díjon kívül a biztosító jogszerűen követelheti egyes kedvezmények (például a tartamkedvezmény) visszafizetését is.

A szakértő szerint gyakori jelenség, hogy az ügyfelet a felmondást követően kedvezményes ajánlattal keresi meg eddigi biztosítója, és ráveszi a felmondás visszavonására. Erre a lakásbiztosítások esetében lehetőség van, de figyelni kell arra, hogy az új biztosítónál már megkötött szerződést csak akkor tudjuk felmondani, ha azt online – távértékesítés során – kötöttük, felmondására személyes kötés esetén nincs mód. Ha tehát nem online vásároltuk a terméket vagy kicsúsztunk a 14 napból, nem érdemes visszakötnünk, mert ebben az esetben egy éven keresztül két biztosítási díjat leszünk kötelesek fizetni.

Az alkuszszövetség vezetői arra is figyelmeztetnek, hogy bár a húsvéti ünnep miatt a kampány zárása valóban április 2. éjfél, ám eddig a szerződések felmondásainak is be kell érkezniük a meglévő biztosítóhoz. Márpedig a húsvét miatt a kampány utolsó öt napja közül négy munkaszüneti nap, amikor a személyes tanácsadók korlátozottan állhatnak rendelkezésre, és az sem garantált, hogy az online alkuszok továbbítani tudják a felmondásokat kedden. Az alkuszok ezért április 2-án a nap második felében már csak – cégenként eltérő – korlátozásokkal fogadnak be majd az új igényeket. Az FBAMSZ szakértői szerint ezért

érdemes a felmondásokat legkésőbb március 28-ig elvégezni, hogy azok esetében fel se merülhessen, hogy kicsúszunk a kampány által biztosított rendkívüli felmondási időből.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)