Március 28-tól minden magyarországi webshop köteles lesz a Magyar Postával is kiszállítást végezni, az átállás azonban nem ment zökkenőmentesen. A vállalkozók március 15-től már regisztrálhattak az oldalra – egy olvasónk viszont arról számolt be, hogy az „ÉnPostám” fiókjába belépve nem várt meglepetés fogadta. Az ügyben a Magyar Postát is megkerestük.