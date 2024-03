Karragich István szerint hiába a rekordra ugró, 96 400 milliárd forintos társadalmi-pénzügyi vagyonméret, ha a növekmény gyakorlatilag egy szűk rétegre koncentrálódik.

Míg a legfelső 10 százalék a társadalom pénzügyi vagyonának kétharmadát birtokolja, addig a legfelső 1 százalék egyenesen a harmadát, s ezen a kétpólusosságon az infláció csak további hasadékot ejtett az alsó 9 tized kárára

– világított rá a Blochamps Capital ügyvezetője. A szakember hozzáfűzte, hogy megugrott a privátbanki vagyon mérete, és dinamikusan változik az ügyfelek pénzhez való viszonya is ebben a rétegben.

Ők a leggazdagabb magyarok

A Forbes megbecsülte az ország leggazdagabb embereinek rangsorát, ennek értelmében az első 10-ben az alábbi sorrend alakult ki 2023-ban:

Mészáros Lőrinc és családjának becsült vagyona: 591,3 milliárd forint. Korábban vagyonának növekedési üteme lelassult, majd stagnált, Mészáros Lőrinc a tavalyi listán a harmadik helyre fért fel. A vagyona az elmúlt egy évben a becslés szerint több mint 150 milliárd forinttal nőtt. Csányi Sándor becsült vagyona: 573,7 milliárd forint. Csányi Sándor vagyonának csak kis szeletét teszik ki az OTP-részvények, annál nagyobbat a Bonafarm. A vagyonának már több mint felét az agrárium adja. Felcsuti Zsolt becsült vagyona: 442,9 milliárd forint. Az MPF Holding tulajdonosa harmadszor is behúzta a dobogót. Veres Tibor becsült vagyona: 438,2 milliárd forint. Vagyonának legnagyobb szeletét a magyar ingatlanpiac egyik legfontosabb szereplőjét, a Winget is tulajdonló Dayton Invest-csoport adja. Gattyán György becsült vagyona: 424,8 milliárd forint. A Docler Holding továbbra is növekedésben van, 2022-es éves forgalma 449 millió euró volt, és 2023-ban tovább növekedett, még mindig elsősorban az erotikustartalom-szolgáltatónak köszönhetően. Szíjj László becsült vagyona: 281,3 milliárd forint. A Forbes becslése szerint vagyona 23 százalékkal gyarapodott egy év alatt, de vagyonnövekedésének üteme csökkent. Jellinek Dániel becsült vagyona: 249,5 milliárd forint. Az Indoteknek tizenkét európai piacon vannak számottevő ingatlanérdekeltségei és nagybanki finanszírozói kapcsolatai. Demján Sándorné és családjának becsült vagyona: 225,6 milliárd forint. Széles Gábor becsült vagyona: 206,8 milliárd forint. Üzleti karrierje a ’80-as években számítógép-alkatrészek forgalmazásával indult, a ’90-es években a Videoton privatizációjával folytatódott. Garancsi István becsült vagyona: 197,3 milliárd forint. Majdnem ötvenmilliárd forintos növekedést könyvelhetett el idén.

A bankok sem hagyhatják szó nélkül a rekordvagyonosodást

A tanulmány kiterjedt adattárai és konklúziói teljes egészében felölelik a magyar, illetve a nemzetközi vagyonos rétegek pénzügyi fogyasztási szokásait, befektetésiinstrumentum- és portfóliómodelljeit, illetve a vagyonsávoknak megfelelő aktuális trendeket is.

A cég kutatói 2024-ben a legfelső vagyondecilis és a legfelső centilis elemzésére külön tanulmányban készülnek, mivel a bankoknak reagálniuk kell a legfelső 1 százalék dinamikus vagyonosodására

– jelezte közleményében a cég, hozzátéve, hogy többek között a fenntarthatóság és társadalmi felelősség egyre hangsúlyosabb tényezővé válik a befektetéseknél.

A tavalyi Közgazdász-vándorgyűlésen Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója elmondta, hogy főleg két „zöldszempontot” tartanak szem előtt a befektetők:

A fenntarthatóságtól feltételezi a magasabb hozamot, és ezért fektet egy cégbe.

Hozamtól függetlenül is fontosnak tartja a fenntarthatóságot, elvi kérdésként tekint rá.

Kiemelte: az Európai Unió is komolyan foglalkozik azzal, hogy fenntarthatóvá váljanak a gazdaságok.

A Vagyonosodási Évkönyv idei kiadása külön fejezetet szentelt a mesterséges intelligencia vagyonkezelési hatásainak és a családi vagyontervezés – bizalmi vagyonkezelés területének is. Az évkönyv a piaci szolgáltatók 2024-es várható stratégiáit is áttekinti. A rugalmas és testre szabott megoldások mellett a szigorú szabályozások és kiberbiztonság iránti igény is kiemelt fontosságú lesz idén a Blochamps szerint.