Elképesztő fegyverkezés kezdődhet Európában: haladéktalanul pénzt követel 14 uniós ország

Tizennégy uniós tagállam levélben szólította fel az Európai Beruházási Bankot (EBB), hogy vállaljon nagyobb szerepet az Európai Unió védelmének támogatásában. Finnország kezdeményezésére az aláírók között szerepel Bulgária, Csehország, Dánia, Észtország, Franciaország, Hollandia, Franciaország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Németország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Románia és Svédország.

A finn miniszterelnök kiemelte:

az EBB jelentősen nagyobb szerepet játszhatna az európai védelmi ipar finanszírozási bázisának növelésében.

„Az EBB még a jelenlegi szabályok mellett is több olyan projektet tudna finanszírozni, amelyek az európai védelmi ipar szempontjából is fontosak lennének. Az EU védelmi iparának támogatása fontos az európai versenyképesség szempontjából, és hozzájárul a belső piac megerősítéséhez is” – mondta Orpo miniszterelnök.

Az uniós vezetők a levelében hangsúlyozták, sürgősen további beruházásokra van szükség az EU védelmi és biztonsági képességeinek megerősítése érdekében, mivel Oroszország folytatja agresszív háborúját Ukrajnában. Ez most különösen fontos, mivel az EU most határozza meg stratégiai prioritásait az elkövetkező évekre. A levélben azt is megjegyezték:

bár az EBB jelenleg is nyújt finanszírozást védelmi ipari beruházásokra, ezek csak elenyésző részt fedeznek.

Szerintük a jelenlegi helyzetet figyelembe véve fontos lenne megvizsgálni azokat a lehetőségeket, amelyek lehetővé tennék az EBB számára, hogy szélesebb körben fektessen be védelmi vonatkozású tevékenységekbe.

Végezetül a levél aláírói úgy vélik, az EBB szerepének megerősítése több magánberuházást is vonzana a biztonság és a védelem területén.

