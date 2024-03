Soha nem dőlhetünk hátra egy-egy siker láttán egy olyan szektorban, ami a családok és vállalkozások védelmét hivatott szolgálni – mondta az Indexnek Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. elnök-vezérigazgatója, akit a márciusi lakásbiztosítási kampány apropóján kérdeztünk. A szakember szerint több százezer ügyfél is dönthet úgy ebben az időszakban, hogy lecseréli meglévő lakásbiztosítását. Ez intenzív versenyt hozhat a biztosítók, illetve a biztosításközvetítők között, ami az ajánlatok mellett az ügyfelekkel való fokozott kapcsolattartásban, illetve a megszokottnál szélesebb körű tájékoztatásban is megmutatkozhat.

A Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. elnök-vezérigazgatója lapunknak egyebek mellett arról beszélt, hogy

miképpen alakult át a biztosítási piac azóta, hogy 2005-ben megkezdte tevékenységét a szakmában;

mit nem engedhet meg ma magának egy felelősen működő alkuszcég;

a márciusi lakásbiztosítási kampánynak mi a valódi tétje;

ez az időszak mennyiben támogatja a közép- és hosszú távú célokat;

milyen motivációval alapították meg januárban a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetségét;

illetve mit várnak az ugyancsak idén év eleji starttal elindított digitális biztosításközvetítő rendszerüktől, a biztosításipiac.hu-tól.

Csaknem 20 éve aktív a biztosítási piacon, sokan forradalmárnak, vizionáriusnak tartják. Ma milyen a szektorális helyzetkép ahhoz képest, amikor belevágott?

A biztosítási szakmát 2005-ben kezdtem biztosítási tanácsadóként, az osztrák GRAWE-csoporthoz tartozó MIC Biztosítási Alkusz Kft.-nél. A szakma szeretete azonnal magával ragadott, ezért folyamatosan azon dolgoztam, hogyan tudok még nagyobb értéket teremteni a munkámmal. 2007-ben többek között ezért is hagytam el az alkuszcéget, mert nem biztosítottak számomra lehetőséget arra, hogy az életbiztosítási termékek mellett vagyonbiztosítási megoldásokkal is kiszolgálhassam az ügyfeleimet. Én viszont hittem abban, hogy a teljes körű ügyfélkiszolgálásé a jövő, csak egy termékágra koncentrálni pedig nem volt összeegyeztethető azzal a küldetéstudattal, amit a mai napig hűen vallok: ügyfeleink szolgálata a mi küldetésünk. Az élet azóta engem igazolt, ma egy felelősen működő alkuszcég nem engedheti meg magának, hogy ne gondoskodjon a neki bizalmat szavazó családokról és vállalkozásokról komplex biztosítási megoldásokkal. Ennek érdekében az idén is kiemelt hangsúlyt fektetünk az alkuszi integrációra, hogy hozzánk csatlakozva minél több, szakmájára hivatásként tekintő alkusz nyújthasson teljes körű minőségi szolgáltatást.

A verseny élénkítése a cél

A vagyonbiztosítási szerződésekre alkalmazandó egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló kormányrendelet – versenyélénkítés céljával – a márciusi hónapot egy olyan időszaknak jelöli ki, amikor az ügyfél költségmentesen szerződhet át, illetve mondhatja fel lakáscélú ingatlant érintő, határozatlan időre kötött vagyonbiztosítási szerződését, és a lakásbiztosítás évfordulójától függetlenül válthatnak, vagyis lehetővé teszi számukra a rugalmasabb, az aktuális élethelyzetükhöz illeszkedő tervezést. Például ha olyan fejlesztést valósítottak meg, ami jelentősen növelte ingatlanjuk értékét, vagy nagy értékű használati tárgyak kerültek a lakásba a szerződés megkötése óta, nem kell a biztosítási szerződésük évfordulójáig várniuk arra, hogy ezt a változást az otthonuk biztosításában is érvényesítsék. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a tartamkedvezmény összegét felmondás esetén a biztosítók visszakérhetik az ügyfelektől. A felmondásokat március 1-től – mivel március 31-e ünnepnap – egészen április 2-án éjfélig fogadják be a biztosítók, és a felmondás biztosítóhoz való beérkezését követő 31. naptól kezdődik az új biztosítás kockázatviselési kezdete. Ebben az időszakban csak a díjjal rendezett szerződések felmondását fogadják be a biztosítók, így erre minden ügyfélnek érdemes figyelnie.

Ma mintegy 4,6 millió ingatlan van Magyarországon, amiből csaknem 3,3 millió rendelkezik biztosítással. A kampány elsősorban az új szerződőkre irányul, vagy a már meglévő kontraktusok felülvizsgálatára? Várakozások szerint mi lehet reálisan a hónap mérlege?

Ez a statisztika elsősorban azt üzeni, hogy több mint 1 millió ingatlan jelenleg biztosítási védelem nélkül áll. Vagyis az évek óta nem frissített, sok esetben alulbiztosított ingatlanok fokozottabb védelmének megteremtése mellett figyelmet kell fordítani a még biztosítással egyáltalán nem rendelkező otthonokra is. A biztosítók különböző akciókkal, kedvezményekkel készültek a márciusi kampányra, egyelőre azonban nehéz megjósolni, hogy ezek milyen mértékben alakítják át a biztosítási piacot. A Hungarikum Alkusz ennél azonban komolyabban veszi a kampányt. Mi nem arról beszélünk, hogy milyen eredmény lesz, hanem arról, hogy mi mit teszünk a kampányban a magyar családok védelméért. Értékesítési hálózatunkon, digitális felületeinken, vállalati ügyfeleinken és kommunikációs partnereinken keresztül több millió emberhez jutunk el, és visszük el hozzájuk a lakásbiztosítási szerződések felülvizsgálatának lehetőségét. Minden, már általunk kezelt lakásbiztosítási szerződés esetében automatikusan elindítjuk ezt a felülvizsgálatot, és minden, lakásbiztosítással nem rendelkező ügyfelünket megkeressük a kötés lehetőségével. A Hungarikum Alkusz az egyetlen olyan alkuszcég a piacon, amely országos lefedettségű személyes tanácsadói hálózattal, hétvégén is elérhető telefonos ügyfélszolgálattal és online biztosításközvetítő portállal áll az ügyfelek rendelkezésére.

Sokan arra számítanak, hogy az aktiválható ügyfelek közül is a többség marad házon belül, vagyis új megállapodást köt, de a meglévő biztosítójával. Ez alapján várhatóan fennmarad a szegmens koncentráltsága, mely szerint a hazai lakásbiztosítási szerződések 80-82 százaléka mögött négy piaci szereplő áll?

Akár több százezer ügyfél is dönthet úgy a márciusi lakásbiztosítási kampány során, hogy lecseréli meglévő biztosítását. Ez a várakozások szerint intenzív versenyt hozhat a biztosítók, illetve a biztosításközvetítők között is, ami az ajánlatok mellett az ügyfelekkel való fokozott kapcsolattartásban, illetve a megszokottnál szélesebb körű tájékoztatásában is megmutatkozhat majd.

Ha a kampány hatására a meglévő lakásbiztosítások mintegy 10 százalékát aktualizálják az ügyfelek, elégedettek lehetünk.

Ugyanis nem csupán a kampányidőszak alatt felülvizsgált, esetleg átkötött biztosítások arányát kell figyelembe venni, hanem azt a hatalmas erőt is, amit ez a kampány képvisel az állam és a biztosítási szektor szereplői által egyaránt. Megmozdult valami, ami már régóta állóvízben volt. Az emberek elkezdtek foglalkozni a biztosításaikkal, a sajtó kiemelt érdeklődéssel kíséri végig a márciusi időszakot, és a biztosítási tanácsadók is aktívan jelen vannak az ügyfelek életében.

Nem feltétlenül a legolcsóbb a legjobb

Visszatérő félelem és egyben kritika, hogy a biztosítók szeretik az ügyfeleket, a káresemények után fizetni viszont kevésbé. Hogyan győződhetünk meg arról, hogy ha megtörténik a baj, valóban fizet majd a biztosító?

Fontosnak tartom kiemelni, hogy nem feltétlen az a biztosítás a legjobb, ami a legolcsóbb, hanem ami valóban fizet, ha káresemény van. A biztosításközvetítő feladata és felelőssége, hogy olyan lakásbiztosítást ajánljon, ami mind az ár, mind a kár tekintetében maximálisan megfelel az ügyfél igényeinek. Ez utóbbit csak úgy tudja megtenni, ha mindent elkövet, legfőképpen az alulbiztosítottság elkerülése érdekében. A Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. kollégái a kampányban csak olyan biztosítási ajánlatokkal keresik meg az ügyfeleket, melyekkel az alulbiztosítottság garantáltan kiküszöbölhető. Továbbá mi nem csak a kampányban vállaljuk a szerződések felülvizsgálatát, hanem az általunk kezelt szerződések évfordulóján az ügyfelek ügyintézése nélkül automatikusan megversenyeztetjük, aktualizáljuk azokat. Ügyfeleinkkel történt személyes vagy akár telefonos egyeztetés alkalmával a legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy pontosan felmérjük az ügyfelek igényét, megértsük, hogy milyen vélt és valós félelemre szeretnének biztosítási szerződést kötni. Így az igényeikhez igazított, személyre szóló biztosítási ajánlatot dolgozunk ki számukra, és felhívjuk a figyelmüket az ajánlatokban rejlő különbségekre is. Vagyis ügyfeleink nem csupán értik, hogy mire kötöttek biztosítást, de biztosak lehetnek abban is, hogy az adott helyzetben, az igényeiknek leginkább megfelelő, a kockázataikat legjobban lefedő biztosítást köthetnek a segítségünkkel.

Ügyféloldalon a kampánynak mi lehet a legnagyobb hozzáadott értéke? Más megközelítésben, a Hungarikum közép- és hosszú távú céljai elérését mennyire támogatja ez az időszak?

Ahogy már említettem, több százezer lakásbiztosítási szerződés mozdulhat meg a márciusi lakásbiztosítási kampányban, ha ezeknek a 8-10 százalékát az új portálunkon keresztül vagy biztosítási tanácsadó hálózatunk segítségével kötnék újra az ügyfelek, nagyon elégedettek lennénk. Bár ambiciózus árbevételi tervet határoztunk meg az idei évre is, ami nem kevesebb mint 30 milliárd forint, a lakásbiztosítási kampány sikerét nem csak az átkötött vagy új lakásbiztosítási szerződések darabszámában mérjük. A Hungarikum Alkusz életében valaha volt legnagyobb integrált médiakampánnyal készülünk a 2024-es évben. Aktivitásunk a lakásbiztosítási kampány után is megmarad, mert elszántak vagyunk a téren, hogy a közel 300 ezer lakossági ügyfelünk mellett minél több magyar családhoz eljuthassunk, és szerethető módon közelebb hozhassuk hozzájuk a biztosításokat.

Január közepén alapították meg a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetségét (MBTSZ), amely ígérete szerint az innováció és a szakértelem élharcosa lesz. Mi adja a szövetség létjogosultságát a már meglévő szakmai szervezetek mellett? Melyek lehetnek az első nagyobb mérföldkövek az MBTSZ életében?

A biztosítási szakmában több érdekvédelmi, illetve szakmai szervezet is működik Magyarországon, gondolok itt például a Magyar Biztosítók Szövetségére vagy éppen a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségére, illetve a Magyar Biztosítási Alkuszok Szövetségére. Ennek ellenére a biztosítási penetráció alacsony, a piac növekedésének üteme jóval az elérhető szint alatt mozog, és hosszú évek óta nem történt olyan jelentős aktivitás, aminek hatására a helyzet pozitív irányba változott volna. A Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetségét többek között e célból alapították meg, amit mintegy hároméves komoly szakmai munka előzött meg. Annak érdekében, hogy pontosabban felmérhessük a magyar és nemzetközi biztosítási, illetve biztosításközvetítői piac helyzetét, egy átfogó – hazánkkal együtt 16 országra kiterjedő – tanulmányt készítettünk a Boston Consulting Group segítségével. A tanulmány rávilágított arra, hogy melyek a hazai biztosítási, illetve biztosításközvetítői piac legnagyobb problémái. A legfontosabb, hogy más régiós, illetve nagy nemzetközi piacokkal összevetve Magyarország egyértelműen a kiaknázatlan potenciálú piacok közé tartozik, ahol az alacsony biztosítási penetráció mellé alacsony intenzitású növekedés is társul. Itthon viszonylag magas a koncentráció is – a nem életbiztosításoknál az öt legnagyobb szereplő a díjbevétel 60, míg az életbiztosításoknál a 70 százalékát adja, ami a versenynek sem tesz jót.

Ami a penetrációt illeti, sokatmondó adat, hogy miközben nálunk egy ügyfélre mindössze átlagosan 1,52 élő szerződés jut, addig például Németországban ez a szám 5,7.

A magyar ügyfelekre emellett jellemző, hogy csak akkor kötnek biztosítást, ha ez valamilyen okból elkerülhetetlen: ilyen például a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, a lakáshitel mellé kötött hitelfedezeti biztosítás vagy éppen a lízingszerződésekhez kapcsolódó cascoszerződés. Az MBTSZ stratégiai célkitűzései a szereplők érdekképviselete mellett a biztosítási szektor fejlődését célozzák meg, melyek megvalósításához 2030-ig tartó, konkrét akciótervet tartalmazó programot hirdetett meg. Ennek részeként a szektor digitalizációs fejlődését előmozdító változásokat kezdeményezünk, a biztosítási szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezők számát pedig ezer főre kívánjuk emelni a következő hat évben. Egyúttal szeptemberben elindítjuk a tanácsadói minősítési rendszert is, hogy az ügyfelek érdekét is képviseljük azzal, hogy valós és független információt tudnak kapni a velük kapcsolatban álló tanácsadó igazolt szakértelméről. Fontos, hogy mindezek mellett a 2030-ig szóló célkitűzések kiemelkedő eleme továbbá az, hogy a biztosítási penetráció elérje a három százalékot, illetve a 30 évnél fiatalabb tanácsadók aránya minimum 20 százalékra emelkedjen.

Nem tétlenkedtek az év elején: január végén jöttek ki a digitális biztosításközvetítő rendszerükkel is. Mi indokolta az időzítést? Most jött el a megfelelő pillanat?

Az elmúlt négy évben a vállalat több mint 200 főből álló, elkötelezett szakértői csapata dolgozott az online biztosításközvetítői piac legnagyobb fejlesztési projektjén annak érdekében, hogy valódi szemléletváltozást hozzon a magyar lakosság biztosítási szolgáltatásokhoz való viszonyában. A biztosításipiac.hu úttörő megközelítést alkalmaz az ügyfélkiszolgálásban. A szolgáltatás mögött álló Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. több mint 1000 fős szakértői hálózatának és telefonos ügyfélszolgálatának köszönhetően ugyanis az ügyfelek valóban szakértőktől kérhetnek segítséget biztosításaik megkötéséhez vagy akár egyéb ügyek intézéséhez, ezzel létrehozva Magyarország első, hibrid biztosításközvetítő platformját. Célkitűzésünk, hogy magasabb szintre emeljük a biztosítások online megkötését és kezelését, reagálva ezzel az aktuális ügyfélelvárásokra, illetve támogatva az egész biztosítási szektor további digitalizációját. A biztosításipiac.hu ennek jegyében az ügyfél számára az adott élethelyzetben a leginkább megfelelő biztosítás megtalálását helyezi a középpontba. Ezt támogatja a biztosítás kiválasztását és megkötését segítő, könnyen átlátható és használható felületünk, illetve az éves versenyeztetés, ami a hazai és nemzetközi piacon egyedinek számít.

Ennek lényege, hogy a biztosításipiac.hu minden évben automatikusan megversenyezteti a felhasználók platformon kezelt biztosításait, hogy mindig a legmegfelelőbbet kínálja fel számukra. Mindezt külön ügyintézés nélkül, automatikusan nyújtja ügyfelei részére. A felületen lehetőség van arra is, hogy a felhasználók áthozzák ide a máshol kötött biztosításaikat, így egy helyen láthatják és kezelhetik az összes biztosítási szerződésüket. Ehhez mindössze néhány alapadatot kell megadni a biztosításipiac.hu-n, ami innentől automatikusan intézi az átregisztrálást. A miért pont most kérdésre válaszolva: a portál elindulásának időzítésekor kiemelt célunk volt, hogy aktívan részt tudjunk venni a márciusban induló lakásbiztosítási kampányban, mert minél több magyar családhoz szeretnénk közelebb hozni szerethető módon a biztosítást. Ennek érdekében hatalmas erőket mozgattunk meg a kampányunk kreatív tervezése és a kommunikációs üzenetek kidolgozása terén. Külső szakértők bevonásával több mint egyéves műhelymunka eredményét láthatják az emberek az offline és online térben egyaránt. Mi, azt gondolom, ebben is mások vagyunk. Ahelyett, hogy egy az egyben kiszerveztük volna a feladatot egy ügynökség részére, velük szorosan együttműködve, közösen találtuk ki az egyes részleteket, hogy a humor és a figyelemfelkeltő gondolatok mellett a valós problémákra is felhívjuk a figyelmet, például hogy egy ügyfél mit várhat el az alkuszától, vagy mire figyeljen egy lakásbiztosítás megkötésekor.

(Borítókép: Keszthelyi Erik. Fotó: Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.)