Tokaj hatalmas problémája az elvándorlás, többek között ennek megállítására kezdett történelmi léptékű fejlesztésekbe a város – jelezte az Indexnek Posta György, Tokaj polgármestere. A város vezetője részletesen feltárta, mi minden alakul át a város szívében, erre mennyi pénzt költenek, és mit várnak a fejlesztésektől. Lapunk hozzájutott a látványtervekhez is, így előtte/utána fotókon érzékelhetjük a változás léptékét.

Korábban megírtuk, hogy a tokaji főtér nagy átalakuláson megy keresztül a következő években: új parkok, kávézók és éttermek nyílnak majd meg a településen, és ez még nem minden.

A tervek szerint új életre kelnek Tokaj ikonikus belvárosi épületei, megújul a 951 éves település főtere, és a környező utcák is.

A felújítás több ezer négyzetméternyi ingatlant érint, útburkolat-rehabilitációval és parkosítással egybekötve. A belváros megújítására több mint 10 milliárd forintot biztosít a kormány Tokajnak. A beruházások elindultak, az egyik ikonikus épület fejlesztője Kreinbacher József. A fejlesztés első látványtervei az Indexen láthatóak először.

Rombolással kezdődött az újjáépítés

A munkálatok november végén indultak a rossz állapotban lévő Tokaj áruház épületének bontásával, amely sokak szerint immár évtizedek óta torzította a képet az óváros szívében.

Nagyon büszke vagyok rá, hogy a történelmi belvárosban, az egykori, még a szocializmus alatt épült, és így a látképből alaposan kilógó áruház eltűnt végre. A helyére ráadásul nem is akármilyen épület emelkedik majd, hanem egy, a XXI. századi igényeket kiszolgáló gasztro-kulturális multifunkciós épület

– árulta el lapunknak Posta György. „Ez nemcsak azért jelentős, mert tiszteletben tartja a településszerkezetet, hanem mert az első lépését is jelenti annak a látványos és átfogó fejlesztésnek, ami a magyar kormány támogatásával zajlik Tokajban” – tette hozzá. Elmondta, hogy az egykori szocreál épület helyén egy, a borvidék 16. századi fénykorát idéző, a város arculatához illeszkedő épület emelkedik majd. Várakozásai szerint a fejlesztéseknek köszönhetően új turisztikai termékek jönnek létre, amelyek tovább növelik a turizmusból származó települési bevételeket, és munkát teremtenek a helyieknek.

A polgármester szerint annál is inkább szükség van az új munkahelyekre, mivel nagymértékben vándorolnak el a településről a fiatalok.

A fejlesztésektől azt reméli, hogy többen maradnak a városban, lesznek akik visszavándorolnak, illetve új betelepülőkre is számít. Egyfajta hógolyóhatást vár a fejlesztésektől: ha elegendő számú turistát vonzanak be, akkor annak nyomán még több szolgáltatás szökkenhet szárba, így a város több munkahelyet tud teremteni, és nagyobb bevételekhez jut a további fejlesztésekhez.

Miért pont Tokaj, és nem más település?

A polgármestertől azt is megkérdeztük, hogy miért pont Tokaj kapta a több mint 10 milliárd forintos fejlesztési támogatást, hiszen Mád vagy éppen Villány is örülne neki.

Ha Magyarországot megemlítik külföldön, akkor Puskásra, Budapestre és Tokajra asszociálnak

– válaszolta a polgármester, aki szerint ez nem csoda, hiszen a város páratlan természeti adottságokkal rendelkezik, ezért ide mindenki szívesen jön feltöltődni. „Az idén immár 951 éves fennállását ünneplő város régóta kedvelt úti célja a hazai és a nemzetközi turistáknak is. A Balaton és a fürdők mellett Tokaj adja Magyarország nemzetközi ismertségének egyik fontos pillérét” – magyarázta a városvezető.

A fejlesztések legfőbb célja, hogy Tokaj a világörökségi rangjának megfelelő környezetben fogadhassa a hazai és nemzetközi turistákat, hogy látogatói ne csupán egy-egy pincelátogatás kedvéért keressék fel, hanem több napot időzzenek a városban és környékén

– fogalmazott Posta György. Megjegyezte, hogy ehhez viszont az kell, hogy a város vonzóbb képet és új attrakciókat mutasson, amelyeknek csodájára járnak itthonról és külföldről is.

Merész terveket villantott a polgármester, így rákérdeztünk, hogy a helyi turizmus felpörgetésére és a fiatalok megtartására mennyire reális az esély, vagy inkább csak vágyálom. „Magyarország egyik legismertebb borvidéke, a tokaji aszú hazája a fehérborok szerelmeseinek zarándokhelye. Tokaj-Hegyalja az UNESCO világörökségi tájainak egyike. A kiemelkedő nemzetközi figyelmet jól jelzi, és az eddigi erőfeszítések eredményét is igazolja, hogy tavaly a legjobb nemzetközi desztinációk közé választotta Tokajt az ENSZ Turisztikai Világszervezet” – válaszolta. Hozzátette, hogy Tokaj 5 földrész mintegy 260 településével versengve nyerte el a Best Tourism Villages of 2023-díjat.

Tokaj polgármestere: Történelmi léptékű fejlesztések jönnek

A közzétett adatok szerint Tokaj város önkormányzata több mint 3,8 milliárd forint támogatást kapott fejlesztésre, s csaknem 3,5 milliárd forintot kap az Aranysas Fogadó Kft., amelynek tulajdonosa Kreinbacher József. A Főtér Investment Kft. is hasonló összegből, 3,49 milliárd forintból fejleszthet, de 1,1 milliárdból az SKDNZ Ingatlanhasznosító Kft. is megújíthat egy ingatlant, ahogy a Tokaji Írótábor egyesület is kapott 750 millió forint támogatást. A polgármestertől megkérdeztük, hogy milyen jellegű fejlesztésekre számíthatnak a helyi lakosok.

Az Aranysas fogadó templom felőli (délnyugati) oldalának tervezett látványa

Történelmi léptékű fejlesztések jönnek, aki a látványtervekre ránéz, annak leesik majd az álla

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a vonzóbb településkép nemcsak a turistákat szolgálja, hiszen a város egésze élhetőbb lesz. Új éttermekkel, kávézókkal, parkokkal gazdagodik a település, így a belváros zöldterülete is jelentősen megnő. A városvezető szerint a leglátványosabb a főtér és a hozzá kapcsolódó utcák és terek megújulása lesz, fel is sorolta ezeket a fejlesztéseket:

visszakapják régi fényüket a város emblematikus homlokzatai,

megszépül a műemléki Városháza és a Járási Hivatal épülete is,

új életre kel a nagy múltú, országos műemléki védettségű, leromlott állapotú Arany Sas fogadó,

új funkciókkal bővül a Tokaji Írótábor ikonikus épülete, a ZÁKÓ Ház is,

valamint az egykori áruház is, amelynek a helyére egy gasztronómiai és kulturális funkciókat ellátó épület kerül, amiben étterem és szálláshely-szolgáltató is helyet kap majd,

továbbá megújul a Schickedanz-ház néven ismert épület is.

A polgármester szerint már az a tény is pozitív hatással van Tokaj turizmusára, hogy a város folyamatosan szerepel a sajtóban. Ha ezek a tervek valóra is válnak, és befejezik a munkálatokat, még nagyobb érdeklődésre számítanak. „Hiszem, hogy a fejlődés nem áll meg az épületek és a városkép újjászületésénél, hiszen a megújult városrészbe, úgy gondolom, hogy még több turisztikai szolgáltató költözik majd és nyit üzletet” – fogalmazott. Úgy gondolja, hogy az újonnan létrejövő turisztikai termékek nemcsak csökkentik majd az idegenforgalmi szezonalitás mértékét, hanem ezzel párhuzamosan sikeresen növekedhet a Tokaj turizmusából származó bevétel is, miközben munkalehetőséget biztosít az itt élőknek.

2026-ban ránthatják le a leplet a megújult városközpontról

A polgármestertől azt is megtudtuk, hogy a tervek szerint a teljes megújulás 2026-ban valósul meg, vagyis szűk 2 év múlva. Elmondta, hogy elkészült, és a szükséges jóváhagyásokat is megkapta már az egykori áruház helyén épülő épület. Mint írtuk, februárban a nyolcvanas években épült Tokaj Áruház elbontásával kezdődött meg a nagyszabású rekonstrukció. A terveket a K2 Lab építészei készítették el, akiket telefonon keresztül elértünk, és a tervezési folyamatról kérdeztünk.

Egy épületnek lelke és múltja van. Ha azt szépen felújítjuk, már fontos lépést tettünk a környezet- és a műemlékvédelemért is. A Világörökségi Rendezési Terv is kifejezetten rögzíti, hogy őrizni kell a városkép egységét. Tokajban nem éreztük helyét a kortárs homlokzatképzésnek. Úgy találtuk, akkor viselkedünk helyesen, ha a történeti formákhoz nyúlunk vissza, és csak belesimulunk az utcaképbe, nem pedig hivalkodó épülettel csalogatjuk a turistákat a parkhoz. Viszonylag kis léptékű a tokaji átalakítás, a presztízse mégis hatalmas, hiszen egy világhírű város főtere újulhat mag általunk. Fontos, hogy aki idejön a bor miatt, az olyan városba érkezzen, amelynek minden része méltó a tokaji bor híréhez

– mesélték a tervezési folyamatról Sófalvi Örs Ákos és Visy Bálint, a K2 Lab vezető tervezői.

Az egykori Tokaj Áruház helyén épülő épület látványterve

A felújítás érinti a nagy múltú Aranysas fogadót, amely Tokaj első fogadóépülete volt. Tulajdonosa Kreinbacher József, aki a Kisfaludy 2030 oldalán közzétett adatok szerint csaknem 3,5 milliárd forintot kap a fejlesztésre. Telefonon értük el a vállalkozót, aki megkeresésünkre annyit elárult, hogy az épületet látogatói élményközponttá alakítja, amelyben interaktív víz- és szikvízmúzeum is lesz, valamint az épülethez kapcsolódóan egy különleges parkot is kialakítanak.

Telefonon elértük a Schickedanz-ház fejlesztőjét, Scheer Sándort is, aki az Indexnek úgy nyilatkozott, hogy: „Nagy turisztikai fantáziát látok a tokaji fejlesztésben, hiszen a város nemzetközileg az egyik legismertebb hungarikum, kultúrák és vallások találkozási pontja.”

Egy étterem és rendezvényközpont fejlesztését határoztuk el. A védett Schikedanz-ház felújításával, értékeinek megőrzésével Tokaj sétálóutcájának méltó sarokkövét teremtjük meg, munkahelyeket hozunk létre és pezsgő közösségi teret teremtünk 2026-ra

– tette hozzá. Végezetül a polgármestert kérdeztük arról, hogy mit üzenne a Tokajban letelepedést fontolgatóknak, miért ezt a várost jelöljék ki jövőbeli otthonuknak. „Olyan természeti és építészeti értékekkel bír ez a kisváros, hogy egy mennyországként is felfogható. Azt remélem, hogy a fejlesztésektől minél inkább ilyenné válik, és rajtam kívül rengeteg ember gondolja majd így.”

