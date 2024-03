Sokan tartanak attól, hogy az akkumulátorok néhány év alatt tönkremennek – holott ipari környezetben a 6-8 ezer darab teljes töltési és kisütési ciklusra tervezett akkumulátorok akár 15 évnél hosszabb élettartamot is elérhetnek – jelezte az Indexnek Király Gábor, a hibrid napelemrendszereket telepítő iGreen Kft. ügyvezetője. A tévhitek mellett a napelemágazat forradalmi újdonságait is megvizsgáltuk a szektor szakértőivel.

2024-ben is folytatódott a napenergia lendületes térnyerése Magyarországon. A növekedés gyorsulását mutatja, hogy a hálózati társaságok második közzétételi eljárásában a várakozásokat nagymértékben felülmúló mennyiségben érkeztek be igények új időjárásfüggő megújuló és energiatárolói kapacitások csatlakoztatására – derült ki az Energiaügyi Minisztérium jelentéséből.

Az ipari naperőművek kapacitása 3478 megawattra nőtt, ami több mint kétszeres bővülés a 2020 végi adatokhoz képest.

Az elmúlt időszak jelentős és hirtelen energiapiaci ingadozásai ugyanakkor váratlan költségtervezési kihívások elé állították a vállalkozásokat, ezáltal növelve az új megoldások iránti igényt a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. A megújuló energiaforrások és energiatárolók egyre szélesebb körű elterjedése jól látható a piacon, amely a célzott állami ösztönzőknek, a technológiai újításoknak és a beruházási költség lényeges mérséklődésének is köszönhető.

Ezek a megoldások lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy hatékonyan reagáljanak a folyamatosan változó piaci körülményekre; ugyanakkor pontos tervezés nélkül csak további pénzügyi terhet róhatnak a vállalatokra – mondta az Indexnek Király Gábor, a hibrid napelemrendszereket telepítő iGreen Kft. ügyvezetője, akivel az ipari napelemek és az energiatárolás jelenét és jövőjét részleteztük.

Hatalmas lendületet vett az energiatárolás

A figyelem középpontjában az elektromos ellátórendszer modernizációja és stabilizálása áll, amely már megkezdődött, és elengedhetetlen a megbízható és hatékony megújuló energiaforrások használatához. A megújulók integrációját támogató infrastruktúra fontos eleme, hogy 2026-ig mintegy 600 Megawatt (MW) összteljesítményben épülnek ki energiatárolói létesítmények Magyarországon, ez a kapacitás 2030-ra 1 Gigawattra (GW) növekedhet – derül ki Magyarország Nemzeti Energia- és Klímatervéből.

Egy energiatárolóval ellátott, jól méretezett napelemrendszer képes a villamosenergia-fogyasztás akár 50-80 százalékát kiváltani

– mondta lapunknak Király Gábor. A szakértő rávilágított arra is, hogy az energiatároló csatlakoztatása bizonyos esetekben képes a beruházás megtérülését csökkenteni, valamint hatásos megoldást jelent az időszakos áramszünetek és egyéb hálózati zavarok kezelésére is, növelve ezzel az önfenntartás mértékét, és csökkentve a hálózatra való támaszkodás szükségességét.

Az önfogyasztás optimalizációnak köszönhetően ezek a rendszerek hatékonyan segíthetnek a lekötött kapacitás csökkentésében és az energiafelhasználás menetrendjének betartásában

– világított rá Király, hozzátéve, hogy ez az energiakereskedők kockázatainak csökkentése révén kedvezőbb szerződéses árat tesz lehetővé, valamint megóv a terhelési csúcspontok miatt kiszabott esetleges kereskedői bírságoktól.

Az iGreen Kft.-vel együttműködő Planergy Solutions Kft. negyedik éve foglalkozik energiatárolóval kiegészített ipari és erőművi napelemes rendszerekkel. „2021. november 28-án helyeztük üzembe Nyíregyházán az első hazai, menetrendtartó vezérléssel kiegészített pilot energiatároló rendszert a tulajdonostársunk naperőműparkjában, melyet azóta is mi magunk üzemeltetünk” – mondta Szűcs Marcell, a Planergy Solutions társalapítója, ügyvezetője.

Ezeknél a komplex beruházásoknál számos buktatóra kell felkészülni, melyek jelentősen befolyásolják a rendszer megtérülési idejét és biztonságos működését

– tette hozzá Csapó Dániel, a 2021-ben létrehozott startupvállalkozás termékfejlesztési vezetője. Elmondta, hogy az ipari energiatárolásban nincsenek ökölszámok: minden projekt esetében egyedi hardver, üzleti modell és finanszírozási tervezés szükséges, hiszen a termelővállalatok fogyasztási szokásai, energiaszerződései és pénzügyi lehetőségei jelentős különbségeket mutatnak.

Erre figyeljen, ha a maximumot akarja kihozni a napelemekből

Az erőmű területére telepített akkumulátoron végezték el azokat a validációs méréseket (a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen), melynek segítségével sikerült igazolni a Planergy Solutions csapata által fejlesztett, üzleti tervek készítésére szolgáló szimulációs szoftverük modellezési pontosságát. A mérésekkel alátámasztott műszaki és gazdasági szimulációk ugyanis elengedhetetlen fontosságúak az adott ipari vállalat számára optimális napelem-teljesítmény és akkumulátorkapacitás meghatározásában.

A napelemes szektor szereplői évtizedes tapasztalattal rendelkeznek az ipari naperőművek hatékony tervezésében, engedélyeztetésében és telepítésében

– világított rá Szűcs Marcell, megjegyezve, hogy az energiatárolók optimális méretezése, és a megfelelő termékek kiválasztása komoly kihívást jelent a legtöbb projektfejlesztő számára. „A technológia annyira új, hogy a tervező- és kivitelezőcégek többsége nem rendelkezik azzal a fajta szoftveres támogatással, amely lehetővé tenné a gyors és egyedi igényeket kielégítő tervezést, a vevő rendelkezésére álló bevételi források és megtakarítási lehetőségek hatékony kiaknázását.”

A rendszerkomponensek kiválasztása és méretezése során a névleges teljesítmény és beépített kapacitás kiválasztása mellett fontos szempont többek között:

a gyártó által biztosított garancia,

a versenyképes ár,

az engedélyeztetés,

a hűtés,

a fűtés,

és a tűzvédelem.

A Planergy Solutions az elmúlt évben több mint 60 tanulmányt készített ipari napelemes és akkumulátoros rendszerekhez. A szimulációkból nyert tapasztalatok segítségével határozták meg azokat a kulcseredményeket és mérőszámokat, amelyek ma már minden tanulmányuk szerves részét képezik. A tanulmányok alapján a finanszírozó, a projektfejlesztő és a végfelhasználó megalapozott döntést tudnak hozni az adott beruházást illetően.

A tapasztalataik és a piaci visszajelzések alapján egy energetikai üzleti terv kötelező elemei a következők:

optimális PV-rendszer-teljesítmény (DC kWp/AC kW),

optimális akkumulátorteljesítmény és -kapacitás (kW és kWh),

villamosenergiamegtakarítás-számítás (százalék és forint/év),

nettó Jelenérték (forint) és belső megtérülési ráta (százalék),

megtérülési fedezetipont-számítás (év),

éves ciklusszám és élettartam (év),

vissz-watt-veszteségszámítás (százalék) olyan esetben, amikor a tervezett napelemes rendszer visszatáplálás elleni védelemmel kerül beépítésre.

Ezek a mérőszámok nemcsak a végfelhasználó kérdéseit válaszolják meg, de a (belső vagy külső) pénzügyi és műszaki döntéshozók kockázatértékelési folyamatában is kulcsszerepet játszanak. A Planergy Solutions tanulmányaiban a különböző műszaki és gazdasági mutatókat úgynevezett „hőtérképeken” is bemutatja. Ez elmondásuk szerint azért előnyös, mert ezzel még az energetikai jártassággal nem rendelkező vállalatvezetők is ki tudják választani a számukra megfelelő napelemes és akkumulátoros rendszert.

Így lehet finanszírozni a napelemes projekteket

A beruházás történhet teljesen önerőből vagy valamilyen külső finanszírozás igénybevételével, például állami támogatások, pályázatok, operatív lízing vagy különböző hitelkonstrukciók felhasználásával.

A különböző hitelkonstrukciók esetében a kezdeti magas beruházási költségek helyett a kiadások a megtakarításokkal együtt, időben szétosztva kerülnek megfizetésre.

Az áprilistól induló KKV Technológia Plusz Hitelprogram (GINOP Plusz-1.4.3-24) keretében a pályázati kritériumoknak megfelelő vállalkozások 0 százalékos kamatozású kölcsönnel finanszírozhatják az energiatárolós napelemes rendszerük kiépítését.

Ipari projektek elindításának akadályai, tévhitek

Az elmúlt évek energetikai válsága minden vállalkozás figyelmét felhívta a saját célra megtermelt villamos energia fontosságára.

A teljesen szigetüzemű működés a vállalatok túlnyomó többsége számára egyszerűen nem gazdaságos, és ellátásbiztonsági szempontból nem is praktikus teljesen leválni a hálózatról. Ugyanakkor egy optimálisan méretezett napelemes és akkumulátoros rendszer hosszú távon képes csökkenteni a piaci energiaárak volatilitásából adódó kockázatokat

– mondta el Csapó Dániel. Megjegyezte, hogy sok vállalkozás azonban még mindig nem indította el azokat az energiahatékonyságot célzó beruházásokat, melyek segítségével nemcsak – bizonyos mértékben – függetlenedni tudnak a hálózattól, de tiszta, zöldenergiával képesek ellátni a telephelyeiket.

A Planergy Solutions tapasztalatai alapján ennek alapvetően két oka van:

a kkv-szektort jellemző forráshiány,

és az új technológiák elterjedését támogató edukáció hiánya.

Ez a két tényező középtávon oda vezetett, hogy a vállalkozások csak lassan tudnak reagálni a piaci változások kihívásaira. Így csak az utóbbi hónapokban kezdtek el megjelenni azok az ipari „pilot”-projektek, amelyek pozitív példaként szolgálhatnak a piac többi szereplője számára. Az energiatárolás elterjedésének folyamata jelentős hasonlóságokat mutat azzal a robbanásszerű növekedéssel, amely a napelemes rendszereket jellemezte tíz évvel ezelőtt. A forrás- és edukációhiány mellett az ipari energiatárolást több tévhit is övezi.

Sokan tartanak attól például, hogy az akkumulátorok néhány év alatt tönkremennek – holott ipari környezetben az akár 6000-8000 darab teljes töltési és kisütési ciklusra tervezett akkumulátorok akár 15 évnél hosszabb élettartamot is elérhetnek

– mutattak rá lapunknak a szakértők. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a lítiumion-akkumulátorok élettartamát döntően nem az eltelt évek, hanem az igénybevételből adódó töltési és kisütési ciklusszámok, teljesítmények és töltöttségi tartományok határozzák meg.

A szakértők szerint ugyanilyen tévhit az is, hogy az ipari energiatároló-rendszerek megfizethetetlenül drágák.

Ezzel szemben az akkumulátorok beszerzési költségei az elmúlt fél-egy évben a felére csökkentek. Sőt, számtalan esettanulmányból az derül ki, hogy az energiatárolók bizonyos esetekben nemhogy nem növelik, de kifejezetten csökkenthetik a napelemes rendszerek megtérülési idejét – világítottak rá.

A cél az, hogy egyszerre legyen gazdaságos és fenntartható

Szűcs Marcellt megkértük, hogy mutassa be, hogyan zajlik egy kivitelezési folyamat. Elmondta, hogy a beruházás tervezése és kivitelezése egy összetett, többszintű folyamat, amely precíz előkészítést igényel annak érdekében, hogy a beruházás hosszú távon is gazdaságos és fenntartható legyen.

A folyamat az adott telephelyre érvényes, historikus fogyasztási adatok (15 perces terhelési görbe) és a szerződött energiaár begyűjtésével kezdődik.

A rendelkezésre álló adatok felhasználásával, illetve részletes statisztikai elemzéseket követően futtatott műszaki és gazdasági szimulációk segítségével határozhatók meg a lehetséges rendszerkonfigurációk.

A helyszíni felmérés alapján és a gazdasági célkitűzések mentén kiválasztásra kerül a végfelhasználói és finanszírozói követelményeknek legjobban megfelelő rendszer, amelynek engedélyeztetését követően az iGreen Kft. képesített telepítőcsapata gondoskodik a projekt kulcsrakész kivitelezéséről.

A folyamat nem ér véget a telepítéssel, a rendszer működése során szüntelenül zajlik a távfelügyelet, garantálva a rendszer rendeltetésszerű működését.

„A szimulációs tanulmányok készítésével az a célunk, hogy megváltoztassuk az emberek gondolkodásmódját: szeretnénk megismertetni a vállalkozásokat az ipari energiatárolásban rejlő lehetőségekkel, és szeretnénk elérni, hogy minél több, optimálisan méretezett projekt valósuljon meg. Szeretnénk megmutatni, hogy a napenergia tervezhető is lehet” – zárta gondolatait Szűcs Marcell.

(Borítókép: Napelemes mező fekszik az RWE Weisweiler lignittüzelésű erőmű előtt, Észak-Rajna-Vesztfáliában, Németországban, 2024. március 21-én. Fotó: Oliver Berg / picture alliance / Getty Images Hungary)