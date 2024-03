A holtankoljak.hu szerint március 29-én, nagypénteken a benzin ára ismét emelkedik. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal lesz magasabb, míg a gázolajért ugyanennyivel kell majd kevesebbet fizetni. Az áremelést a nagykereskedelmi árváltozások miatt érvényesítik.

A fent említett árváltozások után a következő átlagárakkal találkozhatnak az autósok a magyarországi kutakon:

a 95-ös benzinért 641 forintot;

a gázolajért 645 forintot kell fizetni literenként.

Az üzemanyagárak már hétfőn is drágultak. Az áremelkedéseket a forint dollárral szembeni gyengülése is okozta. Emellett a Brent típusú olaj ára hordónként 87 dollár felett is járt a héten, köszönhetően az orosz–ukrán konfliktusban támadott orosz olajfinomítóknak. Bár mostanra már mérséklődött a hordónkénti ár, az olajkínálati problémák és váratlan helyzetek emelik a jegyzési árakat.

Amint azt korábban megírtuk, bár az üzemanyag-drágulás szinte minden szektorban áremelkedést eredményez, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint összességében kihívást nem az infláció, hanem a növekedéssel kapcsolatban megfogalmazott célok okoznak.