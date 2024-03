Az április eleje mozgalmas lesz a pénzügyek terén – erre a Bank360 hívja fel a figyelmet összefoglaló írásában, amelyből kiderül, hogy jön a kötelező fizetési kérelem, véget ér a lakásbiztosítási kampány, kivezetnek két kamatstopot, csökken a lakossági állampapírok kamata, sok banknál pedig emelkednek a díjak.

Kötelező lesz a fizetési kérelmek fogadása

A Bank360 egyrészt felhívta a figyelmet arra, hogy az azonnali fizetési rendszeren belül április 1-jétől minden bank számára kötelezővé válik a bankszámlát vezető ügyfeleiknek érkező fizetési kérelmek fogadása. A magánszemélyek számára a fizetési kérelmek elfogadásával történő átutalásra nem kell tranzakciós illetéket fizetni. A fizetési kérelmek küldésének biztosítása nem lesz kötelező. Ilyen kérelmet indíthatnak magánszemélyek, cégek, ha a bankjuknál ez a szolgáltatás elérhető, de a közműcégek, hatóságok is bevezethetik, így akár kiválthatóvá válhatnak a sárga csekkek.

Nem lesz többé betéti kamatsapka

Április elsejétől megszűnik a banki betétekre előírt kamatsapka. Ez a rendelkezés a magánszemélyek nagyobb összegű, valamint a vállalatok és intézményi befektetők betétjeire adható maximális kamatot korlátozta eddig egy a kormány által 2022 őszén bevezetett intézkedés nyomán.

Megszűnik a kis- és középvállalkozás-hitelek kamatstopja

Megszűnik hétfőtől a kkv-hitelekre még 2022. október 27-től bevezetett kamatstop is. Ez alapján a kis- és középvállalkozások változó kamatozású kölcsöneinél alkalmazott referenciakamat mértéke a 2022. június 28. napján érvényes, szerződésben meghatározott referenciakamatnál nem lehetett magasabb.

A vállalkozások kis része, amely rövid kamatperiódusú hitelt vett fel, átmenetileg tapasztalhat törlesztőrészlet-növekedést, de ha az elemzői várakozásoknak megfelelően folytatódik a jegybanki kamatcsökkentés, ez néhány hónap alatt akár el is tűnhet. A cégek többségénél viszont már nem fog nőni a kamat, a kamatstop így ezeknél a vállalati hiteleknél okafogyottá vált.

Véget ér a lakásbiztosítási kampány

Idén indult először, és március 31-ével zárul az a lakásbiztosítási kampány, amelyben bárki felmondhatja évfordulón kívül is a biztosítását, és köthet egy újat akár a meglévő, akár egy másik biztosítónál. A kampány a húsvét miatt két extra nappal meghosszabbodott, így április 2-ig kell beérkeznie a felmondásoknak a biztosítókhoz.

Jönnek a csökkenő kamatú állampapírok

Jövő héttől csökken két lakossági állampapír kamata is: az Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP) a korábbi 6,5 százalék helyett már csak 6 százalékos kamatot fog fizetni. A postákon kapható Kincstári Takarékjegy (KTJ) kamatát is mérsékelte az Államadósság Kezelő Központ, az egyéves kamata 6,5-ről 6 százalékra esik.

Emelik a bankok a díjaikat

Több bank is emeli április 1-jétől a bankszámlavezetési költségeit. Vannak olyan hitelintézetek, amelyek már márciusban éltek az áremelésekkel, de olyanok is, amelyek csak áprilistól vezetik be az emelést. A díjak a tavalyi átlagos infláció mértékével, vagyis 17,6 százalékkal is emelkedhetnek. A lap felhívja a figyelmet arra, hogy az emelés nem automatikus, és a fentitől el is térhet a díjak mértéke.