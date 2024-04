Kapitány István az a magyar üzleti vezető, aki a legmagasabb pozícióba jutott egy nagy nemzetközi vállalatnál azáltal, hogy a Shell globális alelnökeként szolgált. Pár hónappal ezelőtt a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét is megkapta, amelyet személyesen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter adott át neki.

A tárcavezető akkor azt mondta: „Minket különös büszkeséggel tölt el, kedves alelnök úr, hogy a világ egyik legjelentősebb vállalatának ezen rendkívül fontos erőfeszítéseiben vitathatatlanul vezető szerepet játszik egy magyar ember”. Hangsúlyozta azt is, hogy Kapitány István rendkívül sokat tett a magyar energiaszektor, a magyar emberek mindennapi élete, a magyar autózás és az autóipar, a magyar környezetvédelmi törekvések érvényre juttatása és folyamatos fejlesztése érdekében.

Kapitány István a múlt héten, egy hosszú levélben jelentette be a távozását, amelyet a LinkedIn-profilján tett közzé. Ott azt írta, hogy az tisztségét idén július 1-jén adja át a vállalatnál, miután 37 évet töltött a Shellnél, és tíz éven kereszült volt a vállalat globális alelnöke.

„Amikor 1987-ben Budapesten csatlakoztam a Shellhez, soha nem gondoltam volna, hogy milyen fantasztikus globális utazás áll előttem – és azokra a különböző szerepekre sem, amelyek a világ csodálatos országaiba vittek, ahol lehetőségem nyílt arra, hogy sok kivételes emberrel dolgozhassak együtt. Volt szerencsém és kiváltságom izgalmas munkákat vállalni Magyarországon, az Egyesült Királyságban, Dél-Afrikában, Közép- és Kelet-Európában, Németországban és az Egyesült Államokban, és ami a legfontosabb, hihetetlenül tehetséges emberekkel dolgozhattam együtt, hogy jobbá tegyük a Shell ügyfeleinek utazását” – írta, hozzátéve,

2014 óta az a megtiszteltetés ért, hogy vezethetem a világ első számú mobilitási üzletágát, amely mára több mint 500 000 emberrel és 85 országban több mint 45 000 kiskereskedelmi üzlettel rendelkezik. Globális mobilitási hálózatunk – a Shellnek a fogyasztókkal szembenéző részeként – naponta 32 millió ügyfelet kezelve játszott fontos szerepet abban, hogy segítsünk felépíteni az iparág legértékesebb, 50 milliárd dollárra becsült márkáját.

Kapitány István a levélben hosszan sorolta a 2014 óta elért eredményeket, és azt is megjegyezte: „A legjobban az emberekkel való interakciókat élveztem, és azt, hogy láttam, milyen csodálatos képességekkel bír egy csapat, ha tagjai valós felhatalmazást kapnak arra, hogy kiváló megoldásokat nyújtsanak. Ezt próbáltam tenni – felhatalmazni a csapatokat, biztosítva, hogy a legjobbat tudják nyújtani! Mindig is azt mondtam, hogy csak annyira vagy jó vezető, ahány tehetségnek adtál felhatalmazást, és segítetted őket abban, hogy többet érjenek el, mint amennyit lehetségesnek gondoltak.

Visszatekintve az elmúlt 37 évre, sok nagyszerű tehetség volt, akiket remélem, tudtam segíteni azon az úton, hogy a lehető legjobbá váljanak

– írta Kapitány István, majd azt is elárulta, hogy idén július 1-jén ezen tehetségek egyikének, David Bunchnak (aki jelenleg a Shell brit részlegének elnöke) adja át a globális alelnöki széket. Mint írta, Bunch képességeiben „100 százalékig” megbízik.

Végezetül szeretném megköszönni a Shellnek ezt az izgalmas, globális utazást, amelyen annyi nagyszerű emberrel együtt vehettem részt szerte a világon. Hálás vagyok minden kollégámnak, üzleti partnerünknek és minden első vonalbeli hősünknek azért a szenvedélyért, amelyet ügyfeleink iránt tanúsítottak, és azért a csodálatos támogatásért, amelyet az évtizedek során kaptam tőlük

– zárta levelét a magyar topmenedzser.

Magyarországon megtart egy tisztséget

Kapitány István 2019-ben az Év menedzsere is lett idehaza, ebből az alkalomból készített vele interjút akkor a Napi.hu gazdasági portál, amely ma már Economx néven fut. Abban az interjúban részletesen beszélt arról, hogy miként jutott el az alelnöki székbe, milyen kihívásokkal szembesült az úton, és hogy miként végezte munkáját alelnökként.

Az alelnöke tisztség mellett Kapitány István 2020-ban a magyar Menedzserszövetség elnökévé is választották. Azzal kapcsolatban, hogy a Shelltől való távozása után továbbra is elnök marad-e, a szövetség a Forbesnak nyilatkozott, és közölték: igen, sőt abban bíznak, hogy Kapitány István ezután még hatékonyabban tudja majd támogatni a munkájukat. Megjegyezték azt is, hogy az elnöki megbízatását 2023-ban hosszabbították meg újabb három évre, tehát egy ideig még biztosan a szervezet élén marad.

A Forbes azt is megjegyezte, hogy Kapitány István a Shell alelnökeként a legmagasabbra jutott magyar multimenedzser világszerte, és távozása után kérdéses, hogy ki lesz a legjelentősebb magyar vezető egy multinál. Mint írták, két lehetséges befutó is van.

Az egyik Orbán Anita, a Vodafone globális kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatója, a másik pedig Wortmann Gabriella, aki nemzetközi tervezésért, működésért és ellátási láncokért felelős alelnökként dolgozik az amerikai székhelyű New Balance ruházati vállalatnál. Ők mindketten szerepeltek azon a Forbes-listán is, amelyen a legbefolyásosabb magyar nőket vették számba.