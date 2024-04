Tavaly októberben Szilágyi Gábor, a MediaMarkt ügyvezetője még úgy fogalmazott, hogy 2023 a kijózanodás éve. Az idei első negyedévben azonban változott a széljárás, már látszódnak a visszarendeződés jelei, noha egyelőre lanyha tempóban.

Az infláció, a reálbércsökkenés, az élelmiszerárak száguldása rontotta a kilátásokat, a GDP 0,8 százalékkal csökkent tavaly úgy is, hogy a harmadik negyedévben megdobta a mezőgazdaság

– emlékeztetett. A kiskereskedelmi szektor az egyik legjelentősebben járul hozzá a GDP-hez, amely szintén visszaesett. A kilátások januárban még nem javultak, nyomottnak érzékelték a fogyasztók hangulatát. A kilátások romlásában meghatározó szerepe volt, hogy ugyan történtek béremelések, de ezek a megélhetési költségek növekedését nem tudták követni. A többség szerint romlott a gazdasági helyzet Magyarországon, ez függ az egyéni anyagi helyzetük megítélésétől is, de bíznak abban, hogy ez megfordul.

Az egyéves apátiából és pesszimizmusból van esély, hogy kifelé törünk

– véli Szilágyi Gábor. Ezt arra alapozza, hogy januárról februárra ugyan csökkent a kiskereskedelmi forgalom, de éves bázison 1,1 százalékkal növekedett. Az online keresésekre is rálátnak, és már nem olyan vészes, mint az előző évben, amikor két számjegyű forgalomcsökkenést is láttak.

A magyaroknak a legfontosabb szempont: az ár

Saját kutatásában a MediaMarkt megmérte, hogy a vásárlók mely szempontokat tartják a legfontosabbnak vásárlásaik során.

Az ár az első, utána a felhasználhatóság, a funkció – és a márka már csak az ötödik helyen van

– derült ki a felmérésből. Szilágyi Gábor ugyanakkor megjegyezte, hogy a vásárlók a műszaki termékekre úgy tekintenek, mint egy beruházásra, ezen a téren az élelmiszerekkel szemben előtérbe kerül az ár mellett a funkció és a felhasználhatóság is. Tapasztalatai szerint egyre nő az igény a saját márkás termékeikre is, amelyekről állítja: ugyanazt tudják, mint a nagy márkák, de kedvezőbb áron lehet hozzájutni, így ár-érték arányban kedvezőbbek. „Most lesz a Glamour-hétvége, meglátjuk, hogyan alakul” – mondta. A műszaki termékeknél a saját felmérésük szerint több szempont is előtérbe került:

az energiatudatosság : olyan készülékeket keresnek a vásárlók, ami hosszú távú befektetés, ezért az „A” kategóriás termékek készletét erősítették,

: olyan készülékeket keresnek a vásárlók, ami hosszú távú befektetés, ezért az „A” kategóriás termékek készletét erősítették, a környezettudatosság: növekedett a használt és a környezetbarát termékek iránti kereslet, ezért a MediaMarkt is belátható időn belül használt árukat is kínál majd.

„A használt termékek egyre inkább megjelennek az online keresések között, nagy a nyitottság ez irányba, főleg a laptopok, mobiltelefonok és a tévék kategóriájában” – erre már Magyar Norbert, a vállalat kereskedelmi igazgazója világított rá.

Használt termékeket tesz a polcra a MediaMarkt

Mivel nagy rá az igény, ezért a MediaMarkt is jelentkezik használt termékekkel. Céldátumot még nem jelölt ki a műszaki lánc, mert a rendszer működéséhez szükséges alkatrészeknek fel kell halmozódniuk, de az Index kérdésére Szilágyi Gábor jelezte, hogy már az idei év végén a boltokba kerülhetnek a használt termékek.

Ezek gyakorlatilag azok a beszámított termékek, amelyeket a vásárlók bevisznek, és a MediaMarkt saját rendszerében felújít és újraértékesít. Bármilyen terméket beszámítanak, nem kell, hogy az a MediaMarktból származzon.

A használt termékek mellett megjelenik a teljes felújítás (refurbish) és a termékfrissítés lehetősége is, magyarán például a leromlott telefonunkat, laptopunkat bevihetjük az üzletekbe, és megjavítják. „Ezzel 2-3 évvel is meghosszabbítható a termékek életciklusa, ami környezettudatosabb annál, mintha újat vennénk.” A rendszer felállítása ebben az esetben is számos kihívás leküzdése után valósulhat meg, céldátumot még nem tűztek ki.

Ha használt terméket szeretne venni, vagy a sajátját szeretné felújítani, akkor ebben segítünk majd az embereknek. Tudatos fogyasztásra próbáljuk sarkallni a vásárlóinkat

– világított rá Magyar Norbert, hangsúlyozva, hogy ezzel nyilvánvalóan csökkenthető a vásárlás okozta környezetterhelés. A termék-visszavásárlás már most is elérhető, azonban mint korábban írtuk, a teljes felújításra és a használt termékek értékesítésére még várni kell.

Szilágyi Gábor nagy bejelentést is tett: május végén egerben nyílik a 40. MediaMarkt.

Augusztus végén pedig egy új, megújuló energiával működő raktárba költöznek, Ecserre, és az online platformot is átszabják. A vállalkozásoknak szóló B2B (business to business) kereskedelmet is erősítik, akik külön online felületen böngészhetik az ajánlatokat.

Slágertermékek és a foci

„A tévébizniszben megjelenik a labdarúgó-Európa-bajnokság és az olimpia is, de inkább a futball lesz a húzóerő” – jelezte Magyar Norbert. A műszaki lánc kereskedelmi igazgatója arra számít, hogy jelentősen többen keresnek majd tévéket. Ugyanakkor megjegyezte, hogy bár Magyarországon még sokan néznek tévét, a fiatalok már egyre inkább okostelefonon és más eszközökön keresztül nézik a műsorokat, filmeket. A kereskedelmi vezető betekintést adott abba is, melyek jelenleg a slágertermékek a MediaMarktban.

Az energiahatékonysághoz, megtakarításhoz kapcsolódó napelemes generátorok, amelyeknek előnye, hogy egy töltéssel egy hétvégi ház teljes kapacitását le tudják fedni, gyakorlatilag nulla emisszióval.

Emellett az e-mobilitás a tavalyi év stagnálása után szárnyalásban van: ide tartoznak a rollerek, elektromos mobilitási eszközök.

És nem maradhat ki a felsorolásból természetesen az egészségesebb sütést elősegítő Air Fryer, amely továbbra is slágertermék a műszaki üzletekben.

Az Air Fryerről a kereskedelmi igazgató elmondta, hogy bizonyos árkategória alatt nem nyújtja azt, amit kellene. „Az olcsó készülékek nem hatékonyak eléggé, nagyon sok negatív visszajelzést kapunk róluk.” Értékben és darabszámban viszont jól fogynak, ugyanakkor ebből a termékből érdemes a magasabb árkategóriában nézelődni az igazgató szerint. Összegezve: a MediaMarkt vezetői elmondták, hogy a kilátások javultak, és egyre inkább látszik a fény a kiskereskedelem alagútjának végén.

(Borítókép: Peter Kneffel / picture alliance / Getty Images)