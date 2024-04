A kerékpározás számos egészségügyi előnnyel jár, ezekről folyamatosan születnek tanulmányok. A Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint Magyarországon átlagosan napi 38 ezer ember van betegszabadságon, amely jelentős terhet jelent a vállalatoknak és a gazdaságnak.

A glasgow-i egyetem kimutatta, hogy a rendszeres kerékpározás felére csökkentheti a szívbetegség és a rák kockázatát. Az edinburgh-i egyetem egyik kutatása alapján pedig a munkába való kerékpározás szoros kapcsolatban állhat a jobb mentális egészséggel

– jelezte az Indexnek Hényel Ágoston, céges kerékpárflotta-szakértő, aki egyben a Hellovelo Zrt. vezérigazgatója. A szakember szerint egyre több cég ismeri fel, hogy az egészséges munkavállalók kevesebbet hiányoznak a munkából, motiváltabbak és boldogabbak. Rámutatott, hogy számos partnerüknél a céges kerékpárflottában bérelt pedelec bringák a dolgozók számára szabadidős kerékpározáshoz is igénybe vehetők. Ezzel a bringázás nem csak a munkába járással párosul, akár hétvégén is lehet tekerni, ami egészségesebb életmódhoz vezet.

Bringázásra buzdítanak a cégvezetők

A bringás szakértő úgy tapasztalja, hogy évről évre egyre több cég foglalkozik a well-being (jólléti) juttatásokkal a munkaerő bevonzása és megtartása érdekében.

Egyre erősebb a cégekben az a felismerés, hogy az egészséges, motivált és kiegyensúlyozott munkavállaló sokkal jobban teljesít, és kevesebbet beteg

– mondta, megjegyezve, hogy a környezettudatos és egészségesebb életmód terjedésével, vagy a városi dugók szaporodásával maguk a munkavállalók is igénylik az ilyesfajta juttatásokat. „Nekünk is egyre több olyan partnerünk van, ahol a dolgozók a hétvégi szabadidős, rekreációs kerékpározáshoz is használják a flottát” – tette hozzá. Ez pedig a cégeknek az ESG-riportálási követelmények miatt kapóra is jön, hiszen a munkavállalók egészségi állapotának javítása abszolút a társadalmi pillér része.

A környezettudatosság az egészséges életmód mellett egyre jobban felértékelődik nemcsak a cégek, de a munkavállalók részéről is, erről korábban többször írtunk.

Közösség épül a bringázásra

Az utóbbi években Budapesten és Magyarországon általában is egyre inkább látható és erősödő tendenciát mutat a kerékpáros kultúra fejlődése. A városi tervezésben és infrastruktúrafejlesztésében is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a kerékpárutak és a kerékpárosbarát megoldások.

A közösségi kezdeményezések és civilszervezetek is aktívan segítik a kerékpáros kultúra elterjedését és erősítését. Kerékpárosklubok, események, versenyek és kampányok sokasága teszi még élénkebbé és vonzóbbá ezt a mozgalmat

– sorolta a szakértő, hozzáfűzve, hogy egyre többen fedezik fel a kerékpározás előnyeit: környezetbarát, egészséges és gyors közlekedési mód. „A Nemzeti Kerékpáros Stratégia elképzelései valós víziót vetítenek előre, és az állam tettekkel is bizonyítja, hogy kormányzati oldalon is láthatóan elkötelezettek a döntéshozók a kerékpározás népszerűsítése mellett” – világított rá. Elmondta, hogy cége, a Hellovelo ennek egyfajta lakmuszpapírjaként vissza tudja igazolni ezeknek az intézkedéseknek a pozitív hozadékait, mert országos ügyfélhálózatukon keresztül folyamatosan érkeznek hozzájuk a hírek a fejlesztésekről.

Egyszerűen a világ fejlődése halad abba az irányba, hogy ez a szolgáltatási forma egyre inkább képes megtalálni a helyét a cégek, cégvezetők, dolgozók mindennapjaiban

– mondta az elektromoskerékpár-flotta bérléséről és a különböző elektromos rásegítésű kerékpárokról Hényel Ágoston.

Dobták az autót, elővették a bringát

Hényel elárulta, hogy van, ahol jutalmazó céges ösztönzőrendszert alakítottak ki a kerékpározás serkentésére. Máshol sok kerékpáros eseményt szerveznek, és cégen belüli bringás közösségépítésben gondolkodnak. „Akárhogyan is, de minden cég nagyon sokat tehet azért, hogy még jobban támogassa munkatársai rendszeres tekerését.

Sőt, vannak, akik ilyen bringás ösztönzésekkel az 5-10 kilométeres távolságok esetében az autó teljes elhagyását is meglépték már

– számolt be róla a kerékpárflotta-szakértő. Megjegyezte, hogy amikor ösztönzésről beszélünk, akkor ez nem csak anyagiakat jelent. Egy nyilvános dicséret, a havonta legtöbbet tekerő munkatárs kiemelése már rengeteget hozzáad a motiváció fenntartásához. Elmondta, hogy a Hellovelónál is van ranglista-lehetőség, így ebben is tudnak versenyezni a munkatársak, és talán szó szerint ez áll a legközelebb az egészséges verseny definíciójához.

Volt, ahol kiváltotta a céges kisbuszt

Hényel szerint túlzás lenne azt mondani, hogy ahány partner, annyiféle visszajelzés, de tény, hogy nagyon szerteágazó a vállalatok motivációja a céges e-bike flotta bérlésével kapcsolatban.

Egyik partnerünknél a kerékpárflotta teljesen kiváltotta a céges kisbuszt. Ők ezzel az alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési formával is csökkentik a környezeti terhelést, ráadásul pénzügyileg is előnyösebb számukra

– mondta. „A HR-vezetők is örülnek, mert adómentes juttatási formaként jelentős előnyökkel jár, vonzó a munkavállalóknak, és menő érzést kelt, ha egy cég elektromoskerékpár-flottát is fel tud mutatni” – számolt be tapasztalatairól.

Tekerni kell, ha jót akarunk

A szakértőt arról is kérdeztük, hogy a hagyományos bringákkal szemben nem szenvednek-e túl nagy hátrányt az elektromos bicajjal közlekedők, már ami az egészséggel kapcsolatos előnyöket illeti. Elmondta, hogy létezik egy speciális kerékpár, úgynevezett pedelec, amit mindenképpen hajtani kell, hogy haladjon. Az elektromos rásegítés csak akkor aktiválódik, ha tekerik, így itt is megvan a mozgás pozitív hatása, emellett a haladás is könnyebb. Ráadásul a rásegítés mértéke szabályozható, sőt akár teljesen ki is kapcsolható.

Ha egy fitneszedző szemével nézzük, akkor így a pulzus maximálisan kordában tartható, kontrollálható, hogy a kerékpározás kardió vagy aerob mozgás, vagy éppen „csak” közlekedés

– magyarázta Hényel. „Szintén nem elhanyagolható tényező, hogy a tekerés az alsótest átmozgatásával kompenzálja az ülőmunka valamennyi káros hatását” – tette hozzá. Az elektromos rásegítésű kerékpárok előnyei közé tartozik, hogy bármilyen fittségi állapotban használhatók, és ellenszélben vagy emelkedőkkel tarkított útvonalakon is lehet velük haladni. Emellett megspóroljuk az üzemanyagköltséget, nem kell parkolóhelyeket vadászni, és a dugók sem keserítik meg az életünket.

(Borítókép: Róka László / MTI)