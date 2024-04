Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke az ATV Egyenes Beszéd című műsorában elmondta, hogy a költségvetés rendkívüli módon kiforgatja a lakosságnak a pénztárcáját és a megtakarításait az üzemanyagárakon keresztül, ugyanis jelenleg a benzinnél a lakosság egy 640 forintos árból 320 forintot fizet be a költségvetésnek.

Amikor egy terméknek több mint 50 százaléka adó, az nem normális

– fogalmazott Egri Gábor.

A műsorban arra is kitértek, hogy péntektől csökkent a benzin és a gázolaj ára is, amiről az elnök azt mondta, hogy azt a nemzetközi piaci helyzet diktálta, ugyanis az elmúlt napokban a jegyzések korrigálódtak, amit a Mol most lekövetett.

Egri Gábor elmondta, hogy összesítették 28 ország üzemanyagárait, amelyből levették az áfát, illetve a 3 százalékos kiskereskedelmi adót és megállapították, hogy Bulgária után nálunk a második legolcsóbb az üzemanyag.

Megijedtek a befektetők, nem érzik biztonságban magukat Magyarországon

Mint megírtuk, csütörtökön Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter berendelte a Magyar Ásványolaj Szövetség és a Mol képviselőit. A tárca közleménye szerint az egyeztetésen a miniszter egyértelműen figyelmeztette az ágazati szereplőket arra, hogy nem tartják be a megállapodásban foglalt vállalásaikat.

Majd Nagy Márton leszögezte: határozott elvárása, hogy az üzemanyagáraknak – teljesítve a megállapodást – a lehető leghamarabb a régiós középmezőnybe kell kerülnie.

Ezzel kapcsolatban Egri Gábor azt mondta:

Én egy kicsit értékelném ezeket a szavakat: »Figyelmeztet, behív, elmondja, meghatároz«. 2023 végén 1700 milliárd forint lakossági betét ment külföldre. Megfigyelhető, hogy a magyar vállalatok, de a külföldiek sem érzik biztonságban a beruházásaikat és befektetéseiket Magyarországon. Ezeknek a szavaknak súlyos százmilliárdos hatásai vannak a magyar gazdaságra.

Szerinte a vállalatok nem megijedtek, hanem elkezdtek szaladni, és kiemelte, hogy Kanadában például fizetnek azért, hogy oda mehessenek, míg Magyarországon a jelen gazdasági környezetben az adófizetőknek „vulgárisan mondva le kell tolni a gatyáját, hogy valaki egyáltalán Magyarországra beruházást hozzon és munkahelyet teremtsen”.

Egri Gábor a csütörtöki egyeztetéssel kapcsolatban azt mondta, hogy szerinte a magyar állam és a Mol egymással beszélget, azt azonban nem tudni, hogy miről. Arra érdemben nem szeretett volna reagálni, hogy a régiós középmezőnybe való visszakerülés mivel járna, ugyanis szerinte „ma ezt mondja a kormányzat, de holnap megváltoztathatja a véleményét”.

Jelenleg annyira volatilis az olajár és Európa üzemanyagellátása, hogy nem látunk 24 óránál többet előre. Tehát a pénteki bejelentések is, a háborús készültség Irán és Izrael között, megdobta az olajárakat. Bécsben van az OPEC+ központ, ami az olajárakat illeti, ők a felelősek, ők alakítják a piaci árakat, illetve a kereslet-kínálat, termékben pedig a nemzetközi jegyzések, tehát a magyar kormánynak és a MOL-nak nagyon ráhatása ezekre nincsen

– mondta.

Egri Gábor végül kifejtette, hogy szerinte semmiképpen nem lenne szabad belenyúlni az árakba, csak egy oldalon: az adóoldalról.

„Az adókat lehet csökkenteni, a különadókat lehet csökkenteni, és ezek révén lehet az üzemanyagárat számon kérhetően, piaci mechanizmusok révén csökkenteni, és így a fogyasztókat tehermentesíteni” – magyarázta, hozzátéve, hogy nem arról van szó, hogy az adók csökkentésével nem a költségvetésből esik ki az áfa, meg az adóbevétel, hiszen azt a pénzt most a lakosság pénztárcájából veszik ki, és abba nincs beleszólásunk, hogy azt a bevételt mire költik.