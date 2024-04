„Eredményes évet zárt a Libri, a fokozódó piaci kihívásokra új stratégiával reagál a könyvpiac legnagyobb cégcsoportja” – ezzel a címmel jelent meg a Libri csoport 2023-as pénzügyi beszámolója, amelyet szerkesztőségünkhöz is eljuttattak e-mailben.

A beszámolóban azt írták, hogy „mind a könyvkereskedelmi, mind a könyvkiadói leányvállalatok jelentős növekedést értek el a megelőző évhez képest. Az új kihívásokhoz új vezetőket is kinevez a vállalat”. Ezzel kapcsolatban közölték, hogy

a Libri csoport igazgatósága a közeljövőben új vezérigazgatót nevez ki Köbli Gyula személyében.

Mint írták, Köbli Gyula a vállalat gazdasági igazgatója volt 2017–2021 között, és egy olyan „pénzügyi-gazdasági hátterű, tapasztalt vezető, aki számos akvizíciót és cégegyesülést vezényelt le a régióban. Megbízatása szerint egy újabb szintre kívánja emelni a hazai piacvezető könyves csoportot, többek között a nemzetközi terjeszkedés, a kereskedelmi tevékenység kiszélesítése és a digitális lehetőségek régiós kihasználásán keresztül”.

A jelenlegi vezérigazgató, Kovács Péter Tamás szerződése lejártával távozik a pozícióból. Mint emlékeztettek, 2013-ban az ő vezetése alatt indult a Libri és a Bookline fúziója. „Az így létrejött piacvezető könyvkereskedő jelentős növekedést produkált, kiadói csoporttal bővült, trendformáló szereplője lett a hazai könyves szcénának. A 2013-as, nagyságrendileg 11 milliárd forintos árbevételhez képest 2023-ban a cégcsoport konszolidált árbevétele meghaladta a 33 milliárd forintot” – írták.

Starcz Ákos lesz a Libri–Bookline Zrt. igazgatóságának elnöke

A közlemény arra is kitért, hogy „a vállalat új stratégiájának kidolgozásáért és megvalósításáért a cégcsoport menedzsmentje felel majd, de ezzel párhuzamosan átalakul a cégcsoport igazgatósága is.

A tervek szerint a jövőben az igazgatóság aktívabb szerepet vállal a stratégai kérdésekben és a menedzsment támogatásában. Az új elnök Starcz Ákos eddigi igazgatósági tag lesz, aki korábban már volt a cégcsoport vezérigazgatója, jelenleg az Indamedia csoport igazgatója, az Index vezérigazgatója

– írták.

„Izgalmas és örömteli feladat számomra, hogy az igazgatóság stratégiai munkája révén újra aktív részese lehetek a Libri sikertörténetének” – mondta Starcz Ákos a közlemény szerint. Továbbá azt is közölték, hogy Szalai Zoltán, a Libri többségi tulajdonosának, a Mathias Corvinus Collegiumnak a főigazgatója a továbbiakban – hagyományos tulajdonosi szerepben – a felügyelőbizottság elnökeként támogatja a vállalatcsoport munkáját.

Ezek a vállalat eredményei és célkitűzései

A kommünikében arra is kitértek, hogy „a Libri Magyarország piacvezető könyvkereskedőjeként 55 üzletből álló bolthálózatában és webáruházában több mint 80 000 cím található, a szerteágazó kínálat a lehető legszélesebb közönséget szolgálja ki”. Mint írták, a már említett 33 milliárd forintos konszolidált árbevétel mellett

A 2023-as évben a cégcsoport adózott eredménye 1,25 milliárd forint volt.

Ezen belül a kiadói csoport „tavaly szintén kiemelkedő évet tudhatott magáénak olyan sikerkönyvekkel, mint Frei Tamás új regénye, vagy Karikó Katalin és Elon Musk életrajzi kötetei. Éves árbevétele 14 százalékkal növekedett, adózott eredménye így 643 millió Ft” – írták.

„A Libri felismerve az új piaci és társadalmi kihívásokat, valamint a digitalizációval jelentősen megváltozó kiskereskedelmi piac lehetőségeit, frissítette a középtávra kitekintő vállalati stratégiáját is. A cégcsoport a jövőben is meg kívánja őrizni és tovább szeretné erősíteni a hazai piacvezető szerepét, azonban az új növekedési stratégiája már kiterjed a hazai és nemzetközi piacokra is. A vállalat víziója, hogy 2030-ra a közép-kelet-európai régió kulturális és szórakoztatóiparának több szegmensében is meghatározó szereplő legyen” – tették hozzá.

Starcz Ákos, az Indexet kiadó médiacsoport igazgatósági tagja az Index.hu Zrt.-től és az Indamedia csoporttól függetlenül működő Libri–Bookline Zrt. igazgatóságának is tagja, leendő elnöke.