Az egész régiót érintő csúcstechnológiát villantott egy magyar vállalat

A közép-kelet-európai régióban a 4iG Csoport mutatta be elsőként a 6 GHz-es frekvencián működő 5.5G-technológiát. A vállalat a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karával közösen kutatja az 5G-hez képest akár tízszeres letöltési sebességre képes csúcstechnológiát – olvasható a közleményükben.

A 4iG Csoport a kelet-közép-európai régióban elsőként mutatta be működés közben a mobilhálózati sebességben új távlatokat nyitó, 6 GHz-es frekvenciát használó 5.5G-technológiát – tájékoztatott erről a vállalat. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karával közösen tesztelt új antennatechnológia

a jelenlegi bázisállomásokra épülve akár tízszeres letöltési sebességet kínálhat a jelenleg használatos leggyorsabb, 3,5 GHz-es megoldáshoz képest.

A közleményben arra is kitértek, hogy a Nemzetközi Távközlési Egyesület tavaly engedélyezte 6 GHz-es frekvenciasáv mobilszolgáltatások területén való használatát az európai térségben.

A kormány kiemelt célja a kutatás-fejlesztés

Majd azt is leszögezték, a 4iG Csoport ösztönzi a legújabb, élenjáró technológiákba történő beruházásokat a telekommunikáció területén is, ennek nagyszerű példája a 6 GHz-es mobil távközlési technológia tesztelése és bemutatása. A vállalatcsoport a nyugat-balkáni leányvállalatok közreműködésével a tiranai és podgoricai műszaki egyetemek kutatóinak is lehetőséget nyújt az új technológia tanulmányozására.

A bemutatón Fábián Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára kiemelte:

A digitális gazdaság mára a teljes GDP legalább 25 százalékát adja, a fejlett technológiák – úgy mint a Big Data, a mesterséges intelligencia, vagy az 5G – használata pedig a gazdaságok legfontosabb kitörési pontjává vált. A kormány célja, hogy 2030-ra Magyarország az EU tíz digitálisan legfejlettebb országa közé tartozzon és az európai 5G-fejlesztések egyik központjává váljon, valamint, hogy hazánk a világ élvonalába tartozzon az 5G bevezetése, elterjedése és gyakorlati alkalmazása területén.

Majd hozzátette: a kormány ezért elkészítette Magyarország új, 2024-2030 közötti időszakra vonatkozó versenyképességi stratégiáját, melynek fő célkitűzése, hogy 2030-ra Magyarország versenyképességi szempontból is a világ élvonalához tartozzon. A stratégia kiemelt célja a kutatás-fejlesztés valamint az egyetemek, kutatóközpontok és ipari szereplők közötti kapcsolatok erősítése, továbbá az innovatív technológiák, így az 5G széleskörű vállalkozói hasznosításának elősegítése.

A 6 GHz-es frekvenciatartomány, a bemutatott új antenna technológiával ötvözve új távlatokat nyit a mobilszolgáltatók számára azáltal, hogy a meglévő bázisállomások fejlesztésével a jelenleg használatos, 3,5 GHz-en alapuló 5G technológiával nyújtott adatsebesség akár tízszeresét is elérhetik. A laboratóriumi körülmények között végzett mérésekkel a 4iG Csoport mérnökeiből, valamint a BME VIK kutatóiból álló munkacsoport 10 Gbps feletti adatátviteli sebességet regisztrált.

A tájékoztatásuk szerint az új, úgy nevezett Extra Large Antenna Array (ELAA) antenna technológia jelentős előnye, hogy a 6 GHz-es sáv a már meglévő telephelyeken, bázisállomásokon is telepíthető a hálózati kapacitás ugrásszerű bővítésére, a 3,5 GHz-es lefedettséghez igazodva, új bázisállomás lokációk telepítése nélkül – ez a költséghatékonyság mellett környezetvédelmi szempontból is fontos.

Innovatív szemlélet a 4iG-nál

Majd a vállalat kiemlte, a 6 GHz-es frekvencián működő 5.5G technológia által kínált sebességnek köszönhetően a lakossági felhasználók számára széles körben elérhetővé válhatnak a jövőben a különböző 3D vagy akár a nagy felbontású VR/AR alkalmazások. A vállalati felhasználás területén a technológiának köszönhetően új korszakba léphetnek az IoT, Ipar 4.0 megoldások és a felhőalkalmazások.

A 6 GHz-es mobilhálózati technológiát biztosító megoldás a Huawei Technologies eszközein futott, amely a jelenleg is népszerű, úgynevezett „mid-band” frekvenciatartományban helyezkedik el, továbbá nagy lefedettség mellett képes gigabites adatátviteli sebességre. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen telepített berendezések elsősorban kutatási célokat szolgálnak, hogy segítsék a jövő hálózati megoldásainak és szakembereinek szakmai fejlődését. Emellett, a 4iG nyugat-balkáni leányvállalatainak közreműködésével, a tesztidőszak a tiranai és podgoricai műszaki egyetemek kutatóinak szintén lehetőséget nyújt az új technológia megismerésére és tanulmányozására.

A világújdonságnak számító 6 GHz-es mobiltechnológia tesztelése összhangban áll a 4iG Csoport innovációs terveivel és digitalizációs céljaival.” – mondta a bemutatón Zarándy Pál, a 4iG Csoport Mobil és 5G stratégiai igazgatója, majd kiemelte:

Az 5G technológiára váltás belépési pont az erős informatikai háttérrel rendelkező 4iG-nek, mivel az infrastrukturális háttér biztosítása mellett a legmodernebb adatátviteli megoldások kiaknázását is lehetővé teszi. A 4iG Csoport elhozta Magyarországra és Közép-Kelet-Európába a mobilkommunikáció fejlődésének következő szintjét, a 6 GHz-es 5.5G csúcstechnológiát.

A 4iG Csoport innovatív szemléletét mutatja a 6 GHz-es technológia tesztje, az új frekvenciasáv mobilhálózati felhasználását ugyanis csupán néhány hónapja, 2023. decemberében engedélyezték a hatóságok.

A cégcsoport 2022-ben csatlakozott az vezető távközlési vállalatok által alapított, globális iparági szervezethez, az O-RAN Szövetséghez (Open Radio Access Network), melynek célja a rádiókommunikációs hálózatok nyílttá és hatékonyabbá tétele. Az összefogás nyílt platformot kínál az 5G alapú rádiós hálózati infrastruktúrák fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez, ennek köszönhetően a 4iG az informatikai-telekommunikációs konvergencia egyik éllovasává válhat.

A most bemutatott 6 GHz-es technológia egy fontos lépés az 5G víziókban korábban megfogalmazott célok szempontjából. Az ITU által elfogadott új frekvenciasáv segíti a fejlett, 5G alapú ipari alkalmazások kifejlesztését, az intelligens gyárak és connected gazdaság létrejöttét. A 6 GHz-es rádiós adatátviteli elrendezés csak egy kísérleti demonstráció

– összegezte Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának dékánja majd elmondta: Az idei Mobile World Congress (Barcelona) eseményei és az új technológia iránti fokozott ipari érdeklődés ugyanakkor azt jelzi, hogy a 6 GHz hamarosan a mobilhálózatokban is megjelenhet és a felhasználók számára valósággá válik a gigabites mobilinternet. A BME VIK készen áll a meglévő 5G hálózatának az új technológiával bővítésére, annak érdekében, hogy bekapcsolódjunk az 5.5G mobil alkalmazások fejlesztésébe és innovációjába. Gratulálunk a 4iG Csoportnak a bemutatóhoz, és reméljük, hogy ezen a területen is folytatódik az együttműködésünk a magyar gazdaság “zászlóshajó” vállalkozásával.”