Itt a bizonyíték: hiába a zöldhullám, a magyarok a pénztárcavastagsága a döntő szempont

Sok más iparághoz hasonlóan hiába fokozódik az autóiparban is egyre inkább a zöld átállás, amíg a jövedelmi viszonyok diktálnak, addig a környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontok háttérbe szorulnak. Mindez jól leképeződik a magyarok autóvásárlásain, honfitársaink ugyanis továbbra is a megfizethetőbb belső égésű négykerekűeket részesítik előnybe a jóval drágább elektromos és hibrid modellekkel szemben.

Ahogy az Index is több ízben beszámolt róla, a zöld átállás az autópiacon is folyamatban van, amire az Európai Parlament által elfogadott jogszabály – miszerint 2035-től betiltják a belső égésű motorral hajtott autók gyártását és értékesítését – ráerősített. Ahogy arról is írtunk, hogy a zöld átállás tekintetében sem a fontos képet kapja az európai lakosság.

Az Európai Unió nem titkoltan az elektromos autókra tette fel az európai autóipar jövőjét. A villanyjárművek autóeladásokon belül részaránya évről évre növekszik, egyre több e-autót értékesítenek Európa-szerte, ám – köszönhetően az alacsonyabb árnak – továbbra is a belső égésű motoros autókból adnak el a legtöbbet.

Ezt támasztja alá a Használtautó.hu legújabb felmérése, amely csaknem 1 millió hirdetés áttekintésével és több mint 5,5 millió telefonos érdeklődés alapján megvizsgálta, hogy az érdeklődők körében mely meghajtású használt autók a legkeresettebbek. Ebből kifolyólag megállapítható, hogy

továbbra is a belső égésű motoros autók viszik a prímet, amely elsődleges oka a kedvezőbb árak terén keresendő.

Az elmúlt 1 évben viszont az elektromos autók népszerűsége növekedett, és időközben mind hirdetésszám, mind telefonos érdeklődések tekintetében maguk mögött hagyták a hibrideket.

A elmúlt 1 esztendő során több mint 518 ezer benzines és több mint 400 ezer dízelautót hirdettek a portálon, amikre ez idő alatt összesen több mint 5 millió telefonos érdeklődés érkezett. Elektromos autóból mindeközben megközelítőleg 29 ezer, míg hibridből nagyságrendileg 24 ezer darabból válogathattak a vásárlók. Ezekkel kapcsolatban több mint 58 ezer alkalommal emelték fel a telefonkészüléket.

Az adatokból tisztán látszik, hogy a belső égésű motorok tiltását célzó európai tervek sajnos továbbra sincsenek összhangban a vásárlói igényekkel. Ennek egyik fő oka a vevők pénztárcamérete és az abból fakadó árérzékenység. Egy 10 évesnél idősebb elektromos vagy hibrid átlagára ugyanis egy 10 évesnél idősebb benzines vagy dízelautó autó átlagárának akár több mint kétszerese lehet. 10 évesnél fiatalabb modellek esetében pedig még mindig másfélszeres szorzót látunk

– emelte ki Horváth András, a Használtautó.hu autópiaci szakértője.

Üzemanyag típusa 10 évnél fiatalabb autók átlagára (forint) 10 évnél idősebb autók átlagára (forint) Benzines 7,9 millió 1,5 millió Dízel 7,6 millió 2 millió Elektromos 12,8 millió 2,8 millió Hibrid 11.6 millió 4 millió

A szakértő szerint a vásárlók árérzékenységét az is jól mutatja, hogy a legnépszerűbb meghajtásnak számító benzines autók legkeresettebb modelljei azok a típusok, amelyek a legmegfizethetőbbnek számítanak a piacon.

Ami az autómárkát illeti, a benzinnél a Suzuki, a dízelnél a Volkswagen, míg az elektromosnál a BMW viszi a prímet, miközben a hibridek piacát egyértelműen a Toyota uralja.