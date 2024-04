Újabb fordulat a korrupciós botrányban: lemondott Palkovics László bizalmasa

Távozott posztjáról Barta-Eke Gyula, aki a Palkovics László volt miniszter irányítása alatt álló Autóipari Próbapálya Zala Kft. cégvezetője volt – szúrta ki a 24.hu a vállalat cégbírósági dokumentumaiból. A vállalat vezető lépésére azt követően került sor, hogy

vesztegetés elfogadása és befolyással üzérkedés miatt vádat emelt ellene az ügyészség.

A lap azt is hozzátette: a március 13-ai hatállyal leköszönt cégvezető havi bruttó 2,3 millió forintos fizetéséről és évi 450 ezer forint keretösszegű SZÉP-kártyáról és gépkocsihasználatról mondott le.

Érintette a korrupciós ügyben

Ahogy azt korábban megírtuk, a napokban vádat emeltek 54 ember (köztük több kormányzati tisztviselő) ellen, akik kenőpénzért cserébe elsősorban vissza nem térítendő európai uniós támogatások elnyerésében működtek közre. Barta-Eke a tizenkettedrendű a minisztériumokon átívelő vesztegetési botránynak – az bűncselekményre még 2022-ben derült fény.

Az ügyészség 124,5 millió forint erejéig kért vagyonelkobzást vele szemben, valamint öt évre börtönbe küldené. A vádak alapján Barta-Eke többször kapott tízmillió forintot meghaladó csúszópénzt fogadott el.

Ugyanakkor a vádirat szerint

AZ ELSŐRENDŰ VÁDLOTT – EGY PÉNZÜGYMINISZTÉRIUMI REFERENS – JÓL SZERVEZETT KORRUPCIÓS HÁLÓZATOT ÉPÍTETT KI, AMELYBEN SZÉLES KÖRBEN TARTOTT KAPCSOLATOT PÁLYÁZATÍRÓKKAL, PROJEKTMENEDZSEREKKEL ÉS PÁLYÁZÓ CÉGEK VEZETŐIVEL.

A rendszer lényege az volt, hogy a minisztériumi személy több munkatársát – köztük vezető kormánytisztviselőket – bevonva, milliós összegekért cserébe elintézte a pályázatok nyertességét, az ellenőrzések cégek számára kedvező lefolytatását, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérelmek, jogorvoslati eljárások pozitív elbírálását. Az elsőrendű vádlottnak még arra is volt gondja, hogy a pályázatok helyszíni ellenőrzését is kontroll alatt tartsa, és a Pénzügyminisztérium helyszíni ellenőrzési osztályvezetőjét is bevonta az említett hálózatba

A lap hozzátette: Barta-Eke Gyula – aki korábban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kancellárja is volt – 2019 és 2022 közt a korábban Palkovics László vezette Innovációs és Technológiai Minisztérium felügyelete alá tartozó IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.-t vezette. E minőségében ő volt az, aki egyes EU-s pályázatokhoz az előminősítési tanúsítványt kiállította. A vádirat szerint Barta-Eke Gyula a tanúsítványok kiállításáért cserébe egyenként hárommillió forintot kért a pályázóktól.

Varga Mihály: A korrupcióval szemben zéró tolerancia van

Varga Mihály pénzügyminiszter a legutóbbi Kormányinfón a korrupciós ügyről elmondta, 2022-ben a Pénzügyminisztérium hozta elsőként nyilvánosságra, hogy az ügyészség eljárást folytat, a kollégák munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntették.

Úgy gondolják, hogy amíg ilyen vádak megfogalmazódnak, azonnal lépni kell az ártatlanság vélelme ellenére is.

Magyarországon a korrupcióval szemben zéró tolerancia van, amíg a kollégák nem tisztázzák magukat, a munkájukra nem tartanak igényt

– tette világossá a pénzügyminiszter. A gyanúsítottak közt a Miniszterelnökségen és Pénzügyminisztériumban dolgozó tisztviselők vannak, az ügyben helyettes-államtitkárok is érintettek.