Bejelentést tett az MVM, ez az egész országot érinti

A vállalat közleménye szerint az Európai Bizottság által most kiválasztott projektek elektromos töltőállomások és hidrogéntöltő-pontok telepítéséhez, valamint repülőterek villamosításához fognak hozzájárulni, elősegítve a zöldmegállapodásban foglalt célkitűzések teljesítését.

Az ütemtervek között szereplő MVM ULTRA II 2023 jelű projekt célja a magyarországi TEN-T közúthálózat egyes szakaszainak villamosítása az AFIR-rendelet előírásainak megfelelően.

A projekt megvalósításához az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 3 millió euró pályázati támogatást nyújt, amelynek forrása a CEF részét képező alternatívüzemanyag-infrastruktúra-eszköz (AFIF).

A társaság azt is leszögezte, a projektben megvalósuló infrastruktúra-fejlesztések jelentős mértékben hozzájárulnak a hazai környezetbarát közlekedés elterjesztéséhez, segítve ezzel a hazai és az európai uniós klíma- és környezetvédelmi célok elérését.

A Mobiliti már 2022-ben tíz darab 600 kilowattos (4×150 kilowattos) AFIF-töltőállomás megvalósítására szóló támogatási szerződést írt alá az Európai Unió CINEA szervezetével.

Húsz helyszínre kerül négy-négy darab töltőoszlop

A CEF által korábban odaítélt forrás segítségével a budakalászi, a csömöri, a dunakeszi, a fóti, a kecskeméti, a maglódi, a miskolci, a székesfehérvári, a szolnoki és a törökbálinti Auchan áruházaknál a Mobiliti már megkezdte a hazai gyorstöltőhálózat e projekt keretében 2024 végéig megvalósuló fejlesztését. Az új támogatásnak köszönhetően pedig további 20 helyszínre kerül 4-4 darab, egyenként 150 kilowatt teljesítményű töltőoszlop a Mobiliti hálózatán.

Végezetül a vállalat a közleményében arra is kitért, hogy az MVM Mobiliti fontos szerepet játszik az e-mobilitás-szektorban. A fenti fejlesztéseken túl a közösségi e-közlekedésben is úttörő szerepet tölt be a Mobiliti és a Volánbusz közös vállalata, a Mobiliti Volánbusz Kft.

A Volánbusz jövőre húsz új elektromos autóbusz beszerzésével számol a karbonsemlegesség elérése érdekében elindított Zöld busz program folytatásaként, összesen hat kisebb városban.

Az autóbuszok üzemanyag-ellátását az MVM Mobiliti Kft. és a Volánbusz közös vállalata, a Mobiliti Volánbusz Kft. által telepített töltőberendezések fogják biztosítani a települések műszaki telephelyein vagy állomásain – összegezték a közleményükben.